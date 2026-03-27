Nos projetos alavancados por privados em mercado livre, o custo é certo e a receita incerta, sem que o privado possa recorrer aos impostos para compensar o défice em relação ao estimado.

As projeções de privados incorporam o risco com rigor e responsabilização, enquanto nas decisões estatais a culpa morre solteira; por isso, os políticos do momento podem, com ligeireza, dizer que as projeções são conservadoras, pois serão os seguintes que terão a batata quente nas mãos.

O caso concreto da PROCURA a considerar na ampliação da capacidade aérea de Lisboa

O cenário de partida: em 2007, o aeroporto de Lisboa fez 13,4M e o novo de Atenas 16,5M. Na época, a projeção de HUB Ota-2050 foi 42,5M, que o LNEC subscreveu na escolha do HUB Alcochete-2007 e o seu Plano Diretor-2009 ratificou com ligeira subida para 43,8M.

Em 2017, um governo-PS (António Costa), com o céu sem nuvens, firmou um Acordo com a VINCI do HUB Portela + Montijo com base na procura-2062 (fim da concessão) da especialista internacional Altitude de 64M. Em 2020 surge a pandemia e, na sequência de convulsões internas no PS, apesar de, entretanto, o céu ter ficado ainda mais nublado com a invasão da Ucrânia, retrocedeu-se ao mega-aeroporto-4 pistas e, para o justificar, foi encomendada a empresa nacional − sem experiência aeronáutica − uma projeção feita à medida da sua grandeza (150M).

Em paralelo (2022), a EUROCONTROL estimou nos trinta anos seguintes, um crescimento igual e fraco para Portugal e Espanha e superior para a Grécia. A projeção admitia que, após se recuperar o tráfego antes da pandemia, haveria uma estabilização e depois um abrandamento contínuo, com a média no período pouco acima de 1%, o que levaria Lisboa-2050 a 45-50M.

Dá-se a demissão de António Costa e entra o governo liderado por PSD; quando este foi bater à porta da VINCI para avançar com o mega-aeroporto, a Altitude reviu o estudo de procura dada a pandemia, Rússia e distante Alcochete (por ferrovia a 60km), descendo-a de 64M para 52M; contudo, estranhamente, a VINCI apresentou um aeroporto-4 pistas mais potente, capaz de chegar a 200M.

O que faz o atual governo perante a enorme disparidade entre a procura e a oferta da VINCI: o aeroporto-4 pistas é para manter, o que a VINCI deve fazer é reavaliar a sua projeção.

O aeroporto de Barcelona certifica a previsão Lisboa-2082 com 62M

A Altitude estimou Alcochete-2062 com 52M (fim-da-concessão) e, para atenuar a perda, alongou-a vinte anos e, mesmo assim, só chegou a 62M.

Na evolução real aeroportos-sul 2025, Lisboa (36,1M-2,8%) e Barcelona (57,5M-4%) recuperaram e estão a estabilizar, enquanto Atenas (34M-6,7%) em breve ultrapassará Lisboa, o que só ainda não se deu por ter saído mais tarde da sua profundíssima crise financeira.

Na capital catalã, polo turístico de 1ª grandeza, a população vai chegar a 7M (Lisboa 3,2M) e o seu aeroporto (1.150ha-2 pistas paralelas) tem capacidade de 84M (440.000mov x 190 passageiros), o que é suficiente visto se prever uma procura a longo prazo até 80M.

Hoje, Lisboa, com aeroporto mais perto do centro que Barcelona (5km X 10km), tem menos 21,1M de passageiros e, no último ano, cresceu menos (2,8% X 4%), o que significa que, no futuro, com maior diferencial de população e turistas a favor de Barcelona, a procura-62M para o distante Alcochete até é otimista, visto a diferença entre as duas cidades descer de 21,1M para 18M.

Para Lisboa-62M basta aeroporto-1 pista de alto rendimento (com pista-reserva)

É oficial. A VINCI, acionista do aeroporto Gatwick-1 pista, firmou no final do ano passado com o governo britânico a respetiva ampliação com capacidade-base 340.000mov que, com mais 1 pista só-partidas (a 210m da atual), sobe para 390.000mov.

O mesmo sistema em Lisboa (ALVERCA), com 1 pista, processará 65M e se a pista-reserva entrar em uso sobe para 74M, ou seja, é suficiente até para lá do final do século.

O governo enfrenta um dilema com as duas projeções tão díspares

A VINCI só pode reiterar a projeção-2082 com 62M porque, depois do seu cálculo, ainda ocorreu o ataque ao Irão. Se alterasse agora as projeções “a pedido”, a Altitude teria elevados danos reputacionais na sua credibilidade.

O atual governo tem um dilema: ou aceita a previsão-62M e deita fora o mega Alcochete-4 pistas ou assume a paternidade da previsão 150M e deixa para os governos/gerações seguintes o encargo das consequências se ela for inferior.

O impasse é resolvido pelo inovador HUB Fusão que será n.º 1 mundial

O HUB Fusão Alverca longo curso-Portela citadino (550.000m-105M) será em acessibilidade o mais completo e competitivo e o seu baixo tempo/custo da acessibilidade ao centro (porta C. Grande a 3km) induz procura 10% acima do distante Alcochete, elevando-a de 62M para 70M.

Esta inovação leva apenas três anos até operar por nada mudar na organização militar, não precisar de ponte Chelas-Barreiro e aproveitar a infraestrutura que existe. Poupa ao país mais 15 mil milhões € e não precisa que se invente procura.