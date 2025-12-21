Há momentos em que o Estado se revela não nos grandes discursos, nem nas cimeiras internacionais, nem nos indicadores macroeconómicos que tanto entusiasmam decisores e comentadores, mas em gestos simples, quase banais: uma fila, um balcão, um carimbo, um olhar. O aeroporto é um desses lugares de revelação. É ali, naquele espaço liminar entre o fora e o dentro, que um país se apresenta ao mundo — ou se desmente a si próprio.

As longas filas de espera nos aeroportos nacionais, em particular no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no controlo de entrada de passageiros estrangeiros, tornaram-se mais do que um incómodo logístico: são um sintoma político. Um sintoma grave de descoordenação institucional, de fragilidade administrativa e de uma perigosa indiferença perante a dignidade do outro — seja ele turista, investidor, trabalhador migrante ou simples visitante.

É indiscutível a importância do controlo de fronteiras. Num espaço Schengen pressionado por fluxos migratórios complexos, por riscos transnacionais e por exigências de segurança legítimas, o papel da AIMA no controlo documental e na triagem de entradas é não apenas necessário, mas essencial. A questão não é o controlo. A questão é a incapacidade crónica do Estado em garantir que esse controlo funcione de forma eficaz, célere e civilizada.

Nenhuma democracia funcional pode aceitar como normal que filas de entrada ultrapassem uma hora, duas horas, por vezes mais, em condições físicas degradantes, sem informação clara, sem assistência adequada, sem prioridade para famílias, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Nenhum Estado que se reclame moderno pode admitir que o tempo de espera para entrar legalmente no país seja imprevisível, arbitrário e frequentemente humilhante. Um limite razoável — quinze minutos — não é um capricho liberal; é um padrão mínimo de respeito institucional.

Portugal apresenta-se ao exterior como uma economia em crescimento, aberta ao turismo, dependente do turismo, promotora da hospitalidade, da qualidade de vida e da eficiência administrativa. O discurso oficial insiste na imagem de um país seguro, moderno, acolhedor, integrado nas grandes rotas globais. Ora, essa narrativa colapsa no exacto momento em que o visitante pisa solo nacional e se confronta com um caos organizacional que faria corar administrações aeroportuárias de países em desenvolvimento.

A comparação, por mais desconfortável que seja, impõe-se: há aeroportos em países com menos recursos, com estruturas estatais mais frágeis, que funcionam melhor, com maior fluidez, com maior respeito pelo passageiro. O problema português não é falta de dinheiro, nem falta de turistas, nem falta de legislação. É falta de governação.

Particularmente inquietante foi a justificação pública apresentada pela Ministra da Administração Interna, atribuindo o colapso do sistema ao facto de o sistema informático ter “pifado”. Tal explicação, para além de tecnicamente pobre, é politicamente inaceitável. Um sistema informático não “pifa” por acaso: falha porque não foi devidamente testado, porque não tem redundâncias, porque não foi dimensionado para o volume real de passageiros, porque não houve planeamento, investimento ou supervisão adequados. Invocar a falha técnica como desculpa é, no fundo, confessar incompetência estrutural.

O que se observa é uma soma de erros: subdimensionamento crónico de recursos humanos, ausência de planeamento sazonal apesar da previsibilidade dos picos turísticos, falhas de coordenação entre entidades, sistemas tecnológicos frágeis, decisões tardias e uma cultura administrativa que reage sempre depois do colapso, nunca antes. Tudo isto aponta para uma gestão pública que opera no improviso permanente, como se o funcionamento normal do Estado fosse um favor e não uma obrigação.

Mais grave ainda é a normalização do desrespeito. Pessoas que entram legalmente em Portugal — muitas delas trazendo riqueza, investimento, trabalho e prestígio internacional — são tratadas como corpos em trânsito sem rosto, sem direitos, sem consideração. Não se trata de luxo, nem de privilégio; trata-se de civilidade básica. Os aeroportos são a primeira sala de visitas de um país. São o primeiro “bom dia”, a primeira imagem, o primeiro juízo silencioso que o visitante faz da seriedade das instituições que o recebem.

Quando essa primeira impressão é de caos, atraso, desorganização e indiferença, todo o discurso posterior sobre eficiência, competitividade e modernidade perde credibilidade. Não há campanha internacional de promoção turística que resista a duas horas numa fila sem explicações.

Este problema não é técnico; é político. Não é episódico; é estrutural. Revela um Estado que se habituou a funcionar abaixo do aceitável, que confunde resiliência dos cidadãos com tolerância ao mau serviço, e que responde à crítica com explicações burocráticas em vez de soluções concretas. Um Estado que não compreende que tratar bem quem entra é também uma forma de respeitar quem cá vive.

Portugal não pode querer ser destino de excelência com infraestruturas de terceiro plano. Não pode depender do turismo e tratar os turistas como um incómodo. Não pode defender fronteiras sem saber geri-las. Não pode invocar segurança como desculpa para a ineficiência. Um país sério controla bem e controla rápido.

Enquanto esta realidade persistir, não estaremos perante meras filas de espera, mas perante um sinal inequívoco de falência administrativa num dos pontos mais sensíveis da soberania: a fronteira. E uma fronteira que não funciona não protege, não acolhe e não representa. Apenas afasta.