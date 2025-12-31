“Não tenho tempo”.

Diz-se como quem pede desculpa por existir. Como quem apresenta um crachá invisível que comprova pertença a uma elite moderna: a dos ocupados, a dos indispensáveis, a dos que chegam sempre tarde, inclusive a si próprios.

O “não tenho tempo” deixou de ser apenas uma constatação. Tornou-se uma identidade. Já não descreve circunstâncias; define um valor. No capitalismo contemporâneo, o tempo não é apenas dinheiro, é estatuto. Quanto menos tempo se tem, mais importante se parece ser. Quanto mais cheia a agenda, mais vazia pode estar a vida. Mas isso já não entra no balanço.

Vivemos num sistema que não vende só produtos ou serviços. Vende urgência. Vende a sensação permanente de atraso. Tudo é “agora”, “já”, “antes que seja tarde”. O descanso passou a ser uma falha de carácter. A pausa, um luxo suspeito. O ócio, um pecado quase imoral, tolerado apenas se for produtivo, de preferência documentado, partilhado e otimizado.

O capitalismo do “não tenho tempo” não nos rouba as horas à força. Convence-nos, com elegância, a entregá-las voluntariamente. Oferece eficiência em troca de presença, rapidez em troca de profundidade, multitasking em troca de atenção. Promete-nos que, se corrermos um pouco mais, se respondermos mais depressa, se aceitarmos mais uma reunião, mais um projeto, mais um convite… então, finalmente, teremos tempo. Nunca temos.

O mais perverso é que este cansaço se tornou linguagem comum. Cumprimentamo-nos com “anda tudo louco” como quem diz “bom dia”. Competimos discretamente para ver quem dorme menos, quem trabalha mais, quem está mais exausto. O esgotamento virou medalha. O burnout, rito de passagem. E quem ousa dizer “tenho tempo” soa quase ofensivo, como se estivesse a confessar preguiça ou privilégio.

Há algo profundamente político nesta falta de tempo. Quando não temos tempo, não questionamos. Não paramos. Não pensamos. Consumimos soluções rápidas para problemas que exigiriam silêncio. Reagimos em vez de refletir. O “não tenho tempo” é o aliado perfeito de um sistema que prefere indivíduos ocupados a cidadãos atentos.

Sem tempo, terceirizamos tudo: a comida, a memória, as relações, as decisões. Pedimos a apps que escolham por nós, a algoritmos que nos digam o que ver, ouvir ou desejar. E chamamos a isto liberdade, uma liberdade cronometrada, claro, entre compromissos.

A ironia cruel: nunca tivemos tanta tecnologia para ganhar tempo, e nunca nos sentimos tão sem ele. A promessa era libertação. O resultado foi aceleração. Cada minuto “poupado” foi imediatamente preenchido com mais tarefas, mais estímulos, mais exigências. O tempo não ficou vazio ficou colonizado.

E, no entanto, o tempo é a única coisa que não se acumula. Não se investe. Não se recupera. Passa. Sempre. Talvez seja isso que o torna tão ameaçador para um sistema que vive de crescimento infinito. O tempo lembra-nos dos limites, da finitude, da impossibilidade de fazer tudo, de ser tudo, de estar em todo o lado.

Dizer “não tenho tempo” é muitas vezes verdade. Mas é também, demasiadas vezes, um reflexo condicionado. Um escudo. Porque soa melhor do que dizer “não é importante”, “não quero” ou, mais desconfortável ainda, “não sei parar”.

Talvez o verdadeiro ato de resistência hoje seja outro. Não gritar slogans, não desligar tudo, não fugir para o campo. Mas algo mais simples e mais radical: recuperar frases como “tenho tempo para isto”, “isto pode esperar”, “agora não vou fazer nada”. Reivindicar o direito à lentidão num mundo que lucra com a pressa.

Ter tempo não é não fazer nada. É escolher. É estar. É recusar a ideia de que o nosso valor se mede pela indisponibilidade. É lembrar que uma vida não se vive em listas de tarefas, mas em momentos que não cabem na agenda.

Num mundo obcecado com o “não tenho tempo”, talvez a pergunta mais revolucionária seja esta: para quem, afinal, anda o nosso tempo a trabalhar?

Como escreveu o filósofo grego Teofrasto “O tempo é a coisa mais valiosa que um homem pode gastar.”