Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este foi o tema do Congresso Nacional da Ordem dos Médicos.

O mundo é composto de mudança e a Ordem dos Médicos tem de estar na primeira linha das propostas para a construção de um novo sistema de Saúde em Portugal. O mundo está em mudança permanente e temos de assumir que a Saúde tem de acompanhar essa mudança.

Pelo desenvolvimento de novos modelos de prestação de cuidados.

Pela adoção de modelos mais flexíveis e com maior capacidade de adaptação às diferentes realidades.

Propondo e desenvolvendo novos modelos de organização do trabalho médico.

Dando maior autonomia às instituições e diminuindo o centralismo responsável por um enorme imobilismo do sistema.

Premiando a diferenciação técnica e profissional.

Criando um sistema que privilegie a criação de valor em saúde mais do que a defesa de simples e inconsequentes metas de produção.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Integrando a saúde digital naquilo que é o funcionamento dos sistemas de saúde, criando novas competências na profissão médica.

Durante este congresso debatemos o que queremos para o futuro e o que precisamos de fazer para lá chegar.

Acreditamos que temos de passar mais tempo a defender um novo sistema de saúde do que simplesmente a criticar os insucessos do atual.

Acreditamos que temos, de entre todos, de discutir o que queremos para o futuro da Medicina e da Saúde. Que papéis devem os médicos desempenhar neste futuro tão próximo e que já começou?

Que tarefas devem os médicos desempenhar na construção de um novo modelo de saúde? Qual o verdadeiro core da nossa profissão?

Se queremos defender uma Medicina geradora de valor e ganhos em Saúde então temos de assumir que a nossa diferenciação deve ser aproveitada no que verdadeiramente sabemos fazer.

Queremos colocar a nossa diferenciação e todo o nosso conhecimento ao serviço de bem cuidar e da criação de valor em saúde.

As mudanças que têm de começar nas Universidades. Mudanças que têm de permitir uma nova dinâmica de ensino médico. Um ensino virado para uma nova realidade ao nível do que se faz nas melhores universidades do mundo. Incorporando no ensino a necessidade de uma aprendizagem multidisciplinar e multiprofissional. Criando um novo perfil de médicos adaptado aos novos desafios da saúde e da prestação de cuidados. Há que antecipar o futuro e assumir a mudança.

Estamos juntos pela defesa de um sistema de saúde sustentado em firmes princípios éticos e adaptado às novas realidades e exigências do tempo que cursa.

Discutimos como o fazer.

Discutimos o que devemos semear hoje para colher amanhã.

Ouvimos quem sabe. Médicos e não médicos, conhecedores e empenhados na transformação.

Durante uma semana discutimos 10 temas essenciais. Durante os dias do Congresso ouvimos oito desafiantes key note speakers e promovemos seis intensos debates.

Percebemos claramente que 2040 é já amanhã e, se nada fizermos, vamos perder o desafio de construirmos um novo sistema de saúde.

Percebemos que a mudança está ao nosso alcance e os atuais saberes já hoje ao nosso dispor permitem-nos construir um sistema de saúde diferente.

Discutimos o futuro porque acreditamos que somos uma classe que vai liderar a mudança da Saúde em Portugal.

Porque essa é a nossa essência. Mudar para melhor cuidar. Mudar para fazer melhor. No interesse do doente e da saúde dos portugueses.

Porque, Somos Médicos.