Vivemos tempos fascinantes e paradoxais: as ferramentas que prometem libertar-nos aprisionam-nos na comodidade do pensamento terceirizado. Tal como o fogo aquece, mas também queima, ou a escrita eterniza, mas igualmente nos faz esquecer, a inteligência artificial (IA) oferece um auxílio poderoso que, usado sem critério, pode enfraquecer as nossas capacidades. Este paradoxo exige uma resposta urgente do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), não por mero alarmismo, mas por lucidez perante o delicado equilíbrio que deve reger a adoção de tecnologias em sala de aula, em todo o edifício educacional.

Um estudo recente, “Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task”, expõe com clareza científica o risco de acumulação de uma “dívida cognitiva”. Os investigadores concluíram que os estudantes que recorreram ao ChatGPT apresentaram “os padrões mais fracos de conectividade neuronal comparativamente àqueles que recorreram a motores de pesquisa ou ao raciocínio autónomo”. A mesma análise revelou que esses estudantes tiveram “dificuldade em recordar ou citar trechos de textos que tinham escrito minutos antes”, sinal evidente de uma amnésia de curto prazo induzida pela dependência de IA. Pior ainda, muitos admitiram sentir “uma reduzida sensação de propriedade sobre o seu trabalho”, como se tivessem passado de autores a meros curadores de textos tecnologicamente gerados. Essa erosão de autoria juntou-se a uma uniformização estilística; os textos produzidos eram “muito uniformes, com frases repetidas e variação limitada na expressão”, o que confirma o risco de homogeneização do discurso académico.

Reforçam este diagnóstico as vozes científicas de Geoffrey Hinton, Nobel da Física e reputado “padrinho da IA”, e de Eric Schmidt, antigo CEO da Google, que advertem para as consequências de uma adoção acrítica da tecnologia. Geoffrey Hinton afirmou numa entrevista recente que “já perdemos o controlo destas tecnologias, a menos que haja uma intervenção consciente e criteriosa” e advertiu que “estamos perante um problema sem precedentes históricos, cujas consequências podem ser irreversíveis”. A gravidade é reforçada pelo Eric Schmidt que lembra que “a questão real não é a IA em si, mas a forma acrítica como decidimos adotá-la, sem reflexão profunda nem quadro regulatório adequado”. Schmidt não hesita em reconhecer que “a IA pode tornar-nos intelectualmente preguiçosos, diminuindo a nossa capacidade de raciocinar, questionar e criar”, e conclui com um aviso quase profético: “os computadores estão a aprender a planear sozinhos; as pessoas não percebem o que está a acontecer”.

Neste contexto, apresenta-se um cenário pedagógico onde cinco problemas se entrelaçam: a dívida cognitiva, a amnésia de curto prazo, a diluição do sentimento de autoria, a homogeneização expressiva e o risco sistémico de sistemas autónomos que evoluem para além do nosso controlo. Negá-los seria, no mínimo, irresponsável; proibir a tecnologia, porém, seria tão ineficaz quanto tentar banir o fogo com medo das queimaduras.

O que fazer, então? Tendo em vista estes cinco pontos críticos, importa agora traçar um plano de ação. Em primeiro lugar, importa reconhecer abertamente e com frontalidade a magnitude do desafio. À semelhança do que já sucedeu com a segurança rodoviária ou a literacia financeira, o MECI deve lançar, com caráter de urgência, uma campanha nacional de literacia em IA dirigida a estudantes, famílias e docentes. Estas ações de curto prazo devem explicar, em linguagem clara, as vantagens da IA, mas também os seus efeitos colaterais: a tentação do atalho intelectual, o enfraquecimento da memória e o risco de textos-espelho sem verdadeiro contributo criativo. Simultaneamente, torna-se imprescindível formar os docentes para que possam orientar os estudantes na distinção entre uso produtivo e abuso passivo da tecnologia.

Num horizonte intermédio, urge adotar metodologias pedagógicas que preservem o esforço cognitivo antes da intervenção da IA. O próprio estudo demonstra que, quando os estudantes escrevem primeiro por conta própria e só depois recorrem a ferramentas de IA (um modelo que poderíamos designar por Brain-First + AI), verifica-se “integração cognitiva elevada, reativação de memórias e controlo top-down”. Em termos práticos, cada texto, relatório ou projeto deveria começar com uma fase de produção humana obrigatória, seguida de revisão assistida por IA, com o estudante a documentar cada prompt, cada alteração e o porquê dessas escolhas. Desse modo, não se mata a criatividade; antes se expõem os circuitos do pensamento, ensinando o estudante a auditar a máquina e a si mesmo.

Para o longo prazo, é inevitável uma reforma curricular de fundo. Num mundo onde algoritmos escrevem, compõem música e resolvem equações, a escola não pode limitar-se a replicar mecanicamente competências que já estão automatizadas. Há que inserir, em todos os ciclos, módulos de Ética da Tecnologia, Epistemologia Digital e Criatividade, reforçando a autonomia crítica e a cidadania reflexiva. Ao mesmo tempo, será prudente criar infraestruturas de IA abertas e auditáveis (laboratórios escolares baseados em modelos transparentes, treinados em dados verificados), com o objetivo de reduzir a opacidade que hoje caracteriza as grandes plataformas privadas.

Nada disto será possível sem um Observatório Nacional que recolha evidências sobre o impacto da IA no rendimento e na saúde mental dos estudantes portugueses. A informação produzida por esse observatório deve alimentar “sandboxes” pedagógicas onde escolas piloto testem novos usos da IA sob supervisão científica, partilhando êxitos e fracassos de forma aberta. Finalmente, através de parceria entre a academia e a indústria, desenvolver algoritmos IA-para-IA vocacionados para detetar plágio, enviesamento e sinais de degradação cognitiva — ferramentas que vigiem as próprias ferramentas.

Seria trágico, até profundamente irónico, que a promessa de ampliar a inteligência humana acabasse por contrair o nosso horizonte mental. Se não quisermos converter as salas de aula em galerias de espelhos onde todos os textos soam iguais, temos de agir já. O MECI não precisa de proibir a IA; precisa de orientá-la, integrá-la e cultivá-la. A outra opção é aceitar, resignadamente, a dívida cognitiva e assistir, de braços cruzados, ao empobrecimento da criatividade nacional.

Que a IA seja uma ferramenta que reforça, e não muleta que enfraquece; que levante pontes, e não erga muros. Caso contrário, chegará o dia em que as próprias máquinas redigirão as circulares ministeriais, citando-nos de uma memória que, em boa verdade, já não será a nossa.