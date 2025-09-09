“A saúde não é tudo, mas sem ela tudo o mais é nada.” (Arthur Schopenhauer, século XIX)

Winston Churchill dizia que “os políticos preocupam-se com a próxima eleição e os estadistas, com a próxima geração.” Quando perguntamos às pessoas o que mais prezam na vida, a saúde surge quase sempre nos lugares cimeiros e muitas vezes no primeiro lugar. Surpreendentemente, continua discreta no debate autárquico em Portugal. A saúde deveria ser a trave mestra de qualquer programa político local. É uma preocupação transversal que dá sentido às políticas de habitação, mobilidade, segurança ou ambiente e está no centro da qualidade de vida dos munícipes.

Em Portugal, a saúde é um direito fundamental consagrado na Constituição da República. A sua concretização depende de múltiplos atores. A Lei de Bases da Saúde e o Regime Jurídico das Autarquias Locais reconhecem aos municípios um papel relevante na promoção da saúde, no planeamento local, na articulação com os cuidados primários e na intervenção sobre determinantes sociais. Recentemente, a descentralização, consagrada pelo Decreto-Lei n.º 23/2019, atribuiu às autarquias competências adicionais. Podem gerir e manter infraestruturas, apoiar logística e dinamizar programas de promoção da saúde. Contudo, não está clara a articulação com as Unidades Locais de Saúde, já generalizadas no país.

As autarquias ocupam uma posição privilegiada para intervir na saúde. É ao nível local que se atuam os determinantes sociais: urbanismo que promove atividade física, habitação que garante conforto e segurança, ambiente com ar e água de qualidade, mobilidade acessível e programas educativos que desenvolvem literacia em saúde. A saúde não se decide apenas em hospitais ou centros de saúde. Decide-se também nas ruas, nos bairros, nas escolas e nos espaços públicos do dia a dia. E decide-se na forma de alocar e organizar os recursos existentes, sobretudo ao nível dos Cuidados de Saúde Primários, prevendo uma orientação centrada nas pessoas e nas suas necessidades.

Para isso, é preciso visão, ambição e estratégia. O debate político local foca-se demasiado em reagir a problemas imediatos. Corrige lacunas de habitação, trânsito, segurança ou acesso aos serviços de saúde, mas raramente pensa de forma integrada em como estas áreas podem melhorar a saúde e a qualidade de vida. A saúde continua, muitas vezes, distante das decisões locais, concentrada num modelo centralizado e potencialmente afastado das necessidades reais das pessoas. Nesse esforço, associações profissionais podem desempenhar um papel relevante, desde que atuem com rigor, de forma isenta, sem preconceitos ideológicos e disponíveis para colaborar na construção de soluções orientadas para o contexto. O risco é que os próximos quatro anos sejam apenas de gestão do presente e não de construção do futuro.

É aqui que se exige uma visão mais ambiciosa. Os municípios devem assumir compromissos claros: envelhecimento ativo, combate à solidão, redução das desigualdades, promoção de estilos de vida saudáveis e literacia em saúde. Mais do que corrigir falhas, trata-se de projetar comunidades sustentáveis, coesas e saudáveis, numa perspetiva de longo prazo: mais do que combater as sequelas das doenças é criar soluções para vidas com saúde.

A força de um programa político constrói-se quando tem por base a melhoria da saúde das pessoas, a capacidade dos eleitos para a implementar e a ambição de criar um mundo novo. Um mundo onde todos possam aproveitar oportunidades de saúde, viver mais anos com melhor qualidade e libertar recursos para combater a doença quando ela surgir. É nesse compromisso que se joga o futuro das autarquias e a confiança dos cidadãos nos seus representantes.