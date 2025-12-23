Esta semana a AICEP divulgou o projecto de expansão de uma marca de um grande grupo português – a Manteigaria – do Grupo Portugália que, de acordo com a Lusa, espera ultrapassar os 50 milhões de euros de faturação em 2026. “A Manteigaria continua a levar o sabor de Portugal mais longe. A marca portuguesa de pastéis de nata prepara a sua entrada em Hong Kong, reforçando a presença do Grupo Portugália na Ásia”.

Esta é uma notícia que deixa seguramente orgulhosos todos os portugueses, nomeadamente aqueles que no estrangeiro acompanham de longe, com saudade, o que se vai passando no país, sem que o país se dê conta ou se interesse sequer pelo que se passa na diáspora, nomeadamente sobre as micro e pequenas empresas de portugueses no estrangeiro, que estão fora da bolha da AICEP, do IAPMEI e dos serviços consulares mas que, diariamente, promovem orgulhosamente a “Marca Portugal”, de que falava o ex-ministro da Economia Álvaro Santos Pereira.

Em Janeiro de 2012, faz agora 14 anos, na intervenção de abertura na Conferência DN “Made in Portugal” o ex-Ministro da Economia e actual Governador do Banco de Portugal, desafiava os portugueses a apostar “nas exportações e na internacionalização da economia portuguesa” sublinhando que “até hoje nenhum empreendedor, português ou estrangeiro, pegou nas natas e comercializou-as, como se fez por exemplo com os McDonald`s, ou como se fez com donuts”, o que lhe valeu reparos e comentários irónicos de um deputado da bancada do PS que ironizou com o “cluster do pastel de nata”.

Exactamente no mesmo dia em que a AICEP noticiava o projecto de expansão para a Ásia do grupo Portugália, que para além da loja em Macau abriu a primeira Manteigaria em Madrid e duas em Paris, uma empreendedora portuguesa – a Maria Lopes – abria a quarta (4ª) loja em Cádiz na Andalucia, em menos de 2 anos.

A Maninha Sardinha é uma loja especializada em gastronomia portuguesa onde os pasteis de nata e as tortas de Azeitão são os produtos estrela, para além, dos vinhos, das conservas, dos licores e do café de uma conhecida marca de Campo Maior que enche o coração de todas as portuguesas e de todos os portugueses de saudade e mais recentemente os deliciosos pratos tradicionais da gastronomia portuguesa para levar para casa com o fiel amigo, o bacalhau.

Este sucesso ocorre não numa capital europeia mas em Cádiz que é a capital atlântica de Espanha, uma cidade costeira, amuralhada, com pouco mais de 109.000 habitantes, mas com uma longa história que remonta aos Fenícios, de onde saíam os navios para o novo mundo, e que apesar das diferenças da população e da dimensão tem muitas semelhanças com a Lisboa “Capital Atlântica da Europa”, são ambas banhadas pelo Atlântico, cheiram a Mar, Cádiz tal como Lisboa partilha a proximidade da maior base naval do país, os respetivos estuários têm tradição de construção naval e zonas de reserva natural e historicamente disputam o título de cidade mais antiga da Europa ocidental Olisipo/Gades e partilham ambas uma história improvável… a do pastel de nata!

A Constituição liberal de 1812 de Cádiz, que ficou conhecida como “la Pepa”, foi promulgada durante a “guerra peninsular” e as invasões napoleónicas, instituindo a separação de poderes e o sufrágio universal masculino indireto, tendo servido de modelo e de influência para os portugueses que fizeram a Revolução de 1820 do Porto que elaboraram a Constituição Portuguesa de 1822.

A influência e o contacto com os ideais liberais foram inclusivamente pretexto para justificar a execução do General Gomes Freire de Andrade pelos ocupantes ingleses, pelo facto de ter estado detido juntamente com outros oficiais portugueses, num dos bairros mais nobres de Cádiz em contacto com as ideias do iluminismo, na sequência da Guerra das Laranjas em que os espanhóis sob o comando dos franceses invadiram o território português.

Com a vitória Liberal após a guerra civil de 1828-1834, surgem as reformas, nomeadamente a extinção das ordens religiosas decretada por Joaquim António de Aguiar “o Mata-Frades”, o Mosteiro de Santa Maria de Belém é encerrado, da mesma forma que é encerrado o Convento de Nossa Senhora da Conceição de Azeitão (séc. XVIII), os monges são expulsos e ficando sem sustento são obrigados a vender os doces ao público e as receitas, para sobreviver, e assim em 1837 abre a Fábrica dos Pasteis em Belém e os doces conventuais transformam-se em produtos da sociedade liberal, influenciados pelos ideais liberais da “la Pepa”, que 213 anos depois conquistam o coração de Cádiz e dos Gaditanos.

Mais de década depois do desafio lançado pelo ex-Ministro de Economia, graças à resiliência e ao trabalho dos pequenos empreendedores portugueses que promovem Portugal no estrangeiro, é hoje mais fácil beber um bom café, comer um pastel de nata em Sevilha ou uma torta de Azeitão em Cádiz e provar o melhor bolo de chocolate do mundo em Madrid ou o melhor Croissant da minha Rua em Málaga, do que votar nas eleições Presidenciais que é um “sufrágio universal, directo e secreto dos cidadãos portugueses eleitores recenseados no território nacional, bem como dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro”, mas que não permite o voto por correspondência, ao contrário dos actos eleitorias em que se vota nos partidos políticos, obrigando os cidadãos emigrantes que não moram perto da rede consular a fazer centenas de quilómetros em deslocações desnecessárias e onerosas para exercer um direito previsto no n.º1 do artigo 121.º da Constituição da República Portuguesa, e seguramente não foi para isso que se fez a revolução liberal em Portugal, nem o 25 de Abril, nem o 25 de Novembro.

Fontes

Álvaro Santos Pereira desafia portuguesas a exportas as “natas”

O pastel da discórdia

Álvaro Santos Pereira e a aposta no pastel de nata

Pastéis de Nata expandem-se para Hong Kong

Portugália soma investimento de 2 milhões em Macau

Cervejaria Portugália chega aos 100 anos a vender mais de 2 milhões de bifes por ano

Grupo Portugália Restauração espera ultrapassar 50 M€ em faturação em 2026