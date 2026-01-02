Carlos Daniel Carlos de Sousa anuncia o começo do debate lançando uma pergunta sobre a presidência. Ou que parece ser sobre a presidência. Os intervenientes nem ouvem a pergunta, estão de olhos focados no adversário e já sabem exactamente o que vão dizer. É, aliás, precisamente por isso que a pergunta de Carlos Daniel Carlos de Sousa não tem o mínimo de interesse.

O debate começa aceso, mas logo a chama se apaga com a água que vem à tona. No entanto, não deixa de ser incendiário. A discussão entre os candidatos, tendo Carlos Daniel Carlos de Sousa como mero adereço, é intensa. Apesar de alguma timidez e compostura inicial, nessa altura os debatentes ainda têm nome e alguns são doutores, logo passam à condição de senhor. É realmente pena que nenhum tenha o apelido Bond.

“Porque o senhor há uns anos pediu um copo de água fria, mas quando lho trouxeram, disse que tinha pedido natural. Com certeza deve estar recordado. Foi há catorze anos. Eu lembro-me bem” – ouve-se de um lado. A resposta não tarda: “A sério que o senhor vem para aqui falar de copos de água? O senhor deve-se lembrar bem da sua reacção quando pediu um copo de água e lhe trouxeram uma limonada. Lembra-se ou não se lembra? Responda lá aqui e agora. Não fuja à pergunta, responda homem” (às vezes, a troca de ideias é tão digna, que alguns passam de senhor a homem). Nessa altura, Carlos Daniel Carlos de Sousa interfere, numa tentativa desesperada de trazer a conversa a si. Mas não vale a pena, é uma tentativa falhada.

“Diga lá. Pediu a água fria ou natural? Diga. Confesse. Responda à pergunta” – insiste-se. “Vê um copo quase cheio como estando meio vazio”, rebate a outra parte enquanto segura num recorte de jornal. “Não fui eu que o disse. Está aqui. O senhor quer vir falar de copos de água e vê um copo quase cheio e diz que está meio vazio? O senhor devia ter vergonha.” Em resposta, o adversário segura noutro recorte de jornal e lê “Pagou por copo d’água. O senhor pagou por um copo de água! Está aqui para todos verem. Diga lá, pagou ou não pagou? Não é a mim que tem que dizer, é aos portugueses. É a eles que tem que dizer a verdade”.

E, claro e como sempre, à questão essencial o interveniente não responde. O debate chega ao fim com uma declaração decisiva: “Não sou eu que tenho amigos empregados de balcão. Isso é consigo”. Enquanto os candidatos à Presidência da República batem os papéis na mesa, ainda arrebatados pelo confronto de ideias e pela elevadíssima conversa, Carlos Daniel Carlos de Sousa, bebe um copo de água. E quem viu o debate? Bem, também o que é que interessa?