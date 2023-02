Na sua viagem à Europa, o presidente Biden definiu o conflito que opõe a Rússia à Ucrânia e ao Ocidente como o centro quente da nova clivagem ideológica que divide o mundo em democracias e autocracias, numa espécie de reedição de The West and The Rest.

Talvez porque o nacionalismo seja hoje um conceito particularmente demonizado, também os contendores invocam razões ideológicas para um conflito que é, fundamentalmente, um conflito entre nacionalismos: o nacionalismo ofensivo russo pós-soviético, que vê na afirmação de Moscovo como um poder na Eurásia a defesa dos interesses nacionais do país, e o nacionalismo defensivo ucraniano que, paradoxalmente, a invasão russa de há um ano tem vindo a consolidar.

Assim, Putin quer concluir a obra da grande guerra popular de 1945 e exterminar os “neo-nazis” que ainda pululam na Ucrânia e, ao mesmo tempo, salvar o Ocidente da decadência; e Zelensky quer defender a democracia contra o “nazismo” de Putin e conta para isso com “o Ocidente”, também ele ameaçado pela autocracia russa. Este Ocidente das democracias é capitaneado pelos Estados Unidos, que patrocinam o nacionalismo defensivo ucraniano por razões de princípio e de legalidade internacional, por razões ideológicas, de luta contra as autocracias, mas também, ou sobretudo, por razões claramente enunciadas de interesse nacional e estratégico – com a ajuda militar norte-americana à Ucrânia a funcionar, declaradamente, como um “investimento” para “enfraquecer a Rússia” e neutralizar preventivamente “the Russian army and navy for next decade.”

Acresce que, se a distinção entre autocracia e democracia é, em princípio, clara e inequívoca, estas categorias têm vindo a revelar-se particularmente fluídas e manipuláveis. Tanto que, no Verão passado, o presidente dos Estados Unidos não hesitava em identificar uma ameaça interna à democracia norte-americana, uma ameaça autocrática, ou “semi-fascista”, protagonizada por mais de 80 milhões de eleitores, dispostos a votar no Partido Republicano de Donald Trump, numa eleição democrática.

