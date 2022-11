Já me devia ter habituado, mas ainda me espanto com a capacidade de manipulação e prestidigitação da chamada “imprensa de referência” e, por arrastamento, de grande parte da comunicação social.

Na semana anterior, as habilidades mediáticas passavam-se no palco das eleições brasileiras, terminando com a vitória apoteótica do favorito dos ilusionistas da informação. Ali, a proeza era demonstrar que o impoluto Lula da Silva, o “metalúrgico idealista, moderado, pragmático e generoso” vencia – tinha de vencer – o quase-fascista Bolsonaro, para que os bons prevalecessem sobre os maus. Houve até um observador português que chegou a ver do camarote de um Observatório devidamente credenciado e financiado, a derrota, não do “quase-fascista Bolsonaro”, mas do “fascista Bolsonaro”. E quem diz fascista, diz nazi.

Ficou por dizer que o angélico Lula ganhou exclusivamente à custa do Nordeste, uma região encantadora na paisagem, na literatura e na música, terra de coronéis, jagunços e caipiras nas sagas de Jorge Amado e de José Lins do Rego, mas que só representa 15% do PIB do Brasil. E que o diabólico Bolsonaro ganhou no resto do imenso território da nação-continente, com os votos de 58 milhões de brasileiros de todas as classes e regiões. E ganhou apesar das omissões, das histórias mal contadas, das distorções grosseiras da verdade, e do empenhado discurso de ódio ao maligno dessa mesma imprensa de referência, dentro e fora do Brasil.

