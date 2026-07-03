Os recentes ataques ucranianos de longo alcance contra as infraestruturas energéticas da Rússia em São Petersburgo, Moscovo e outras localidades russas alteraram a perceção mundial da guerra russo-ucraniana – sobretudo fora da Europa. As imagens dos espetaculares ataques com drones e mísseis ucranianos contra as infraestruturas energéticas e outras infraestruturas russas constituem um grande embaraço para o Kremlin, tanto dentro como fora da Rússia. Cada vez mais vídeos de grandes explosões e/ou incêndios por todo o país estão a abalar a imagem internacional e a autoimagem da Rússia, até então predominantes, como uma das maiores potências militares do mundo e da história.

No entanto, o que pode ser ainda mais importante do que o desastre de relações públicas de Moscovo são os resultados concretos crescentes da multiplicidade de sucessos dramáticos e não tão dramáticos das forças armadas ucranianas na retaguarda russa. Até há algumas semanas, não era totalmente claro quais seriam a lógica, o conteúdo e os resultados da nova estratégia de ataque de longo alcance da Ucrânia contra as infraestruturas energéticas e outras infraestruturas económicas da Rússia. Já há vários meses que existe documentação visual de ataques ucranianos cada vez mais profundos e precisos contra alvos militares e industriais no interior da Rússia. Ainda assim, a sperceção dominante até há pouco continuava a ser que, mesmo que visualmente impressionantes, tais sucessos ucranianos constituíam meras picadas de alfinete para a poderosa Rússia. Tendo em conta a dimensão, a extensão, a solidez, a capacidade de reparação e as redundâncias do enorme setor russo de refinação, transporte e armazenamento de combustíveis – assim se dizia – as «sanções de longo alcance» ucranianas dificilmente conseguiriam alterar o rumo da guerra.

Nas últimas semanas, porém, verificou-se que eram infundados tanto o tradicional respeito pela capacidade industrial, poderio militar e profundidade estratégica da Rússia, por um lado, como o ceticismo generalizado quanto à eficácia do desenvolvimento de armamento ucraniano de longo alcance e dos ataques profundos com drones e mísseis, por outro. Em junho de 2026, a produção de gasolina da Rússia caiu 25% em comparação com o mesmo período de 2025, bem como com março de 2026, quando os ataques com drones da Ucrânia começaram a intensificar-se. No final de junho de 2026, pelo menos 17 regiões tinham imposto restrições obrigatórias à venda de gasolina e gasóleo, enquanto dezenas de outras declaravam escassez ou restrições.

O racionamento de combustível já não é apenas um problema grave para os territórios ucranianos temporariamente ocupados pela Rússia, mas está agora a alastrar pela própria Federação Russa. Mesmo as capitais do país, tradicionalmente bem abastecidas — Moscovo e São Petersburgo —, não conseguem satisfazer a procura de gasolina e gasóleo por parte dos seus habitantes. Regiões distantes na vasta parte asiática da Rússia estão também cada vez mais a ser arrastadas para uma crise de combustível que já atingiu uma escala total e abrange todo o país.

A rápida introdução por parte de Kiev de novos sistemas, como o míssil de cruzeiro «Flamingo» ou FP-5, e uma nova geração de UAV de longo alcance tornou vulneráveis alvos estratégicos fortemente defendidos em Moscovo, São Petersburgo e outros locais na parte europeia da Rússia, bem como nas suas imediações. Até recentemente, a grande dimensão do território da Rússia era considerada uma enorme vantagem estratégica. Verifica-se agora, no entanto, que defender uma infraestrutura energética interligada, espalhada por um país imenso que abrange onze fusos horários, é mais um desafio do que uma vantagem face a um inimigo com capacidades de ataque de longo alcance cada vez maiores e relativamente baratas. Pelo menos por enquanto, Moscovo é incapaz de proteger simultaneamente os inúmeros elementos do seu vasto sistema energético — refinarias de petróleo, estações de bombagem de gás e combustível, nós ferroviários e depósitos de armazenamento.

Talvez o pior de tudo para o Kremlin seja o facto de esta questão geral ter adquirido, nas últimas semanas, uma dimensão verdadeiramente dramática para a Crimeia, anexada ilegalmente. A península não é apenas a joia da coroa do expansionismo de Putin, mas, desde 2022, também o principal centro logístico da Rússia para operações militares no sul da Ucrânia. A importante função estratégica da Crimeia, determinada pela sua localização geográfica, enquanto «quase porta-aviões» da Rússia no norte do Mar Negro, constitui também o problema da península. A Crimeia encontra-se a uma distância relativamente grande da própria Rússia, próxima do território continental ucraniano, e, por isso, particularmente vulnerável ao armamento recentemente introduzido pela Ucrânia e à sua abordagem moderna à guerra.

O abastecimento de combustível à península tem sido interrompido não só, e nem tanto, devido a danos nas refinarias, mas principalmente porque as rotas de transporte da Rússia para a Crimeia estão agora sob constante ataque ucraniano. Isto aplica-se tanto às ligações ferroviárias e rodoviárias da Rússia, através do território continental ocupado do sul da Ucrânia, até à Crimeia, como ao transporte marítimo pela recém-construída ponte de Kerch e por grandes ferries do Mar Negro. A crescente interrupção das ligações entre a Rússia e a Crimeia torna, além disso, cada vez mais difícil para Moscovo manter a rotação de tropas, os stocks de munições e abastecimentos, bem como a manutenção do equipamento na península ocupada.

O eminente historiador da Rússia radicado na Alemanha, Nikolay Mitrokhin, da Universidade de Bremen, comentou no Facebook: «Armazéns militares e fábricas de defesa, navios de guerra e sistemas de defesa aérea, refinarias de petróleo e depósitos, subestações elétricas e estações de compressão de gás — o número de alvos importantes atingidos pelas Forças Armadas ucranianas e pelas unidades de drones da SBU atingiu pelo menos 40 por dia. Além disso, há dezenas de alvos menores, graças aos quais, por exemplo, o transporte de mercadorias ficou praticamente paralisado em pelo menos três regiões ocupadas (Zaporizhzhia, Kherson e Donetsk), enquanto noutras duas regiões ocupadas [Crimeia e Luhansk] e num conjunto de regiões fronteiriças, representa enormes riscos.»

Moscovo não consegue compensar, reparar ou substituir de forma completa e rápida as instalações e os stocks que os UAV e os mísseis de cruzeiro ucranianos cortaram, danificaram ou destruíram em toda a parte ocidental da Federação Russa e na área que esta capturou ilegalmente à Ucrânia. Segundo Mitrokhin, atualmente «os drones de ataque ucranianos controlam o espaço aéreo russo pelo menos até aos Urais, o sistema de defesa aérea russo reduziu-se a alguns pontos defendidos desesperadamente pelos últimos mísseis “Pantsir” remanescentes e as Forças Armadas ucranianas têm agora a capacidade […] de eliminar praticamente qualquer alvo.»

Além disso, as perturbações crescentes no setor dos combustíveis da Rússia coincidem com a diminuição das receitas russas provenientes da exportação de energia. A queda dos preços globais do petróleo reduziu as receitas orçamentais muito mais do que se previa anteriormente, obrigando Moscovo a rever as projeções orçamentais. Se esta tendência se mantiver ou mesmo se agravar para a Rússia, o contexto geral do conflito russo-ucraniano altera-se. A guerra pode estar atualmente a passar de um obstáculo de curto prazo e menor importância para um obstáculo de médio prazo e de grande importância para o funcionamento da vida económica e social quotidiana da Rússia. Nas palavras de Mitrokhin, «talvez este abismo tenha um fundo. Mas ainda não é visível. E a Rússia está a precipitar-se em direção a ele a crescente velocidade.»