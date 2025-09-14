Mas tu me dá que cumpra,

ó grão rainha das musas,

c’o que quero à nação minha.

Lusíadas, X, Estância 154

A vida de Luís Vaz de Camões (1524 -1580) – cujo quinto centenário do nascimento comemoramos este ano de 2025 – decorreu no turbilhão das guerras de religião do século XVI: no Mediterrâneo e no Índico face à expansão turco-otomana, e no Norte da Europa no contexto da violenta disputa ideológica e militar que a Reforma Protestante desencadeou. Os Lusíadas nasceram dessa tripla conjuntura, dedicando à nação portuguesa uma epopeia que é simultaneamente uma narrativa da expansão e uma interpretação providencial da missão do reino de Portugal no seio da Cristandade dividida.

Envolvido desde cedo nas campanhas contra o expansionismo muçulmano, Camões alistou-se por volta de 1547 e participou numa expedição de reforço da guarnição de Ceuta, onde perdeu um olho. Ceuta fora conquistada pelos portugueses em 1415 e era alvo de ataques e cercos frequentes por forças marroquinas apoiadas por aliados otomano-berberes. Esta experiência marcou profundamente a sua vida e simbolizou a ligação pessoal do poeta à vertente militar defensiva do império português contra os otomanos e seus aliados.

A biografia de Camões não pode, portanto, dissociar-se do quadro maior das lutas da Cristandade contra a ofensiva islâmica. Tal vivência reflete-se n’Os Lusíadas, cuja dimensão bélica ecoa diretamente a experiência militar do próprio autor, privilegiando a vertente guerreira da expansão portuguesa rumo ao Índico em detrimento da colonização mais pacífica do Novo Mundo, já que o Brasil surge na epopeia apenas como cenário periférico, convocado sobretudo para universalizar a empresa ultramarina.

A Batalha de Diu (1509) é o marco fundador da supremacia naval dos portugueses no Índico – onde os portugueses chegaram em 1498 – em confronto direto com as forças locais hindus e islâmicas. Camões preserva a memória dos combates no Índico no Canto X, exaltando a coragem dos que, em clara inferioridade numérica, resistiram a “Mouros por mar, Gentios pola terra.” (estância 12). A epopeia literária interpreta essa luta não apenas como um episódio militar, mas como parte de uma cruzada mais ampla, herdeira das guerras medievais contra o Islão, agora transpostas para o palco global da primeira expansão marítima europeia.

Chamará o Samorim mais gente nova;

Virão Reis [de] Bipur e de Tanor,

Das serras de Narsinga, que alta prova

Estarão prometendo a seu senhor;

Fará que todo o Naire, enfim, se mova

Que entre Calecu jaz e Cananor,

D’ambas as Leis imigas pera a guerra:

Mouros por mar, Gentios pola terra.

Canto X, est. 12

Na Europa quinhentista de Camões, a Reforma Protestante, deflagrada em 1517, e a Contra-Reforma católica moldaram de forma profunda o clima religioso e cultural, impregnando-o de tensões espirituais e de conflitos ideológicos e militares.

Ao contrário do que sucedia no coração da Europa, onde o conflito religioso se traduziu, não apenas em controvérsias teológicas sobre as doutrinas de Lutero e Calvino, mas também em prolongadas guerras entre católicos e protestantes — como a Guerra dos Camponeses na Alemanha (1524–1525), as Guerras de Religião em França (1562–1598) ou a Guerra dos Trinta Anos (1618–1648) — a legitimação do catolicismo n’Os Lusíadas não se faz pelo confronto direto contra a Reforma.

O horizonte da epopeia é distinto: a afirmação da ortodoxia romana emerge sobretudo da praxis imperial portuguesa, que conjuga a luta militar contra mouros e turcos com a missão espiritual de expansão da fé. Os Lusíadas projetam, assim, a defesa do catolicismo não no palco europeu da guerra confessional, mas no espaço ultramarino do confronto com o Islão, onde Portugal surge como guardião avançado da Cristandade. A epopeia apresenta a experiência histórica de Portugal, não como instrumento das guerras confessionais, mas como fronteira militante da Cristandade. Algo semelhante se verificara já no século anterior, quando, com a conquista de Ceuta e o arranque da expansão ultramarina, os portugueses apontaram um caminho de saída para as disputas europeias, nomeadamente face ao prolongado conflito da Guerra dos Cem Anos.

É por isso que, em Os Lusíadas, a expansão portuguesa aparece como missão providencial de defesa e difusão da fé, um modo próprio de o catolicismo se afirmar no mundo. Neste sentido, a epopeia camoniana não constitui apenas um monumento nacional, mas também uma resposta cultural da ortodoxia católica às divisões religiosas da Europa, lembrando que a vocação universal da Igreja se realiza, não na guerra fratricida entre cristãos, mas antes na expansão da cristandade para além da Europa.

Embora não entrando diretamente nas polémicas teológicas da época, a obra camoniana inscreve-se no universo ideológico da Contra-Reforma: não só a Providência divina fundamenta a missão portuguesa, como a própria expansão se converte em prova viva da legitimidade do catolicismo perante o desafio da Reforma. Ao representar o confronto dos portugueses com o Islão como missão simultaneamente militar e espiritual, Camões demonstra que a fé romana não é apenas a doutrina inspiradora da expansão ultramarina, mas é ela própria confirmada e glorificada pelos feitos imperiais, sendo estes mais eficazes na afirmação da ortodoxia do que qualquer disputa com os reformadores, fosse ela doutrinária ou militar.

A fé romana não apenas sustenta a empresa ultramarina, como também é por esta confirmada e exaltada, em contraste com o confronto direto com os países protestantes.

E vós, ó bem-nascida segurança

Da Lusitana antígua liberdade,

E não menos certíssima esperança

De aumento da pequena Cristandade;

Vós, ó novo temor da Maura lança,

Maravilha fatal da nossa idade,

Dada ao mundo por Deus, que todo o mande,

Para do mundo a Deus dar parte grande;

Vós, tenro e novo ramo florescente

De uma árvore de Cristo mais amada

Que nenhuma nascida no Ocidente,

Cesárea ou Cristianíssima chamada;

(Vede-o no vosso escudo, que presente

Vos amostra a vitória já passada,

Na qual vos deu por armas, e deixou

As que Ele para si na Cruz tomou)

Os Lusíadas, Canto I, est. 6 e 7

Desta forma, Os Lusíadas articula de forma clara dois planos complementares: o militar-imperial e o religioso-ideológico. Ao narrar as viagens e as batalhas contra o Islão, inscreve Portugal na linha da defesa da Cristandade perante o avanço otomano; ao atribuir carácter providencial à expansão, integra-se no horizonte da Contra-Reforma: a nação portuguesa surge como ponte entre continentes e guardiã da fé universal.

A epopeia camoniana assume, desse modo, uma dimensão global, refletindo o primeiro conflito planetário pela supremacia marítima e religiosa. Para além de uma epopeia da expansão, Os Lusíadas são espelho das convulsões religiosas da Europa. O poema encena Portugal como força central de contenção do poder otomano e como agente providencial da Igreja católica num mundo fragmentado. Neste duplo papel – militar e espiritual – reside a grandeza universal da obra de Camões, que se afirma não apenas como poeta da nação, mas como intérprete literário da primeira globalização.

Importa, portanto, situar a obra e o autor no seu quadro histórico mais amplo, analisando o contexto geopolítico em que decorreu a vida de Luís de Camões, marcado pelas tensões simultâneas entre cristãos e muçulmanos nos espaços mediterrânico e índico, e entre católicos e protestantes no espaço europeu.

A progressão otomana

Quando Vasco da Gama alcançou o Oceano Índico, em 1498, o Império Otomano era já uma potência euro-asiática firmemente implantada nos Balcãs e no Mar Egeu, consolidado na Anatólia e com a capital estabelecida em Constantinopla. Contudo, ainda não se projetara de forma decisiva sobre o Médio Oriente, o Norte de África ou o Índico.

Desde o século XIV tinha progredido a partir da Anatólia – península que constitui a parte asiática da atual Turquia, conhecida como Ásia Menor – para noroeste, conquistando territórios nos Balcãs e ameaçando o coração da Europa. O grande marco dessa expansão foi a queda de Constantinopla em 1453. A antiga capital do Império Romano do Oriente tornou-se a nova capital otomana e Mehmed II, o Conquistador, não se limitou a tomar a cidade: proclamou-se “Kayser-i Rûm” – literalmente “César de Roma” – assumindo para si a totalidade da herança do império romano e lançando um vasto programa militar que visava unificar Oriente e Ocidente sob o seu domínio.

O objetivo último era Roma, mas a marcha terrestre encontrou limites. Apesar de reunir forças imponentes — cerca de cem mil homens nas campanhas contra a Europa Central — os exércitos otomanos foram detidos diante das muralhas de Viena em 1529. Paralelamente, o eixo de expansão deslocava-se para sudeste: primeiro contra a Pérsia, em guerras de equilíbrios instáveis; depois contra o Egito mameluco, cuja conquista em 1517 assegurou ao império o controlo do Cairo, das rotas terrestres do Levante e, sobretudo, do Mar Vermelho. Poucos anos mais tarde, em 1535, Bagdade caiu sob domínio otomano, garantindo o acesso direto ao Golfo Pérsico.

De posse destes dois importantes acessos marítimos – o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico – os otomanos lançam-se sobre a Península Arábica: conquistaram Aden em 1548 e Mascate em 1552, situando-se à beira do Índico.

O choque era inevitável: desde a vitória de Diu, em 1509, Portugal controlava a costa oriental de África e os principais entrepostos estratégicos do Índico — de Sofala a Ormuz, de Goa a Malaca — assegurando hegemonia nas rotas oceânicas das especiarias. Os otomanos, por seu lado, avançavam inexoravelmente a partir do Mediterrâneo oriental, após a conquista do Egito (1517) e de Bagdade (1535), com a ambição de disputar esses mesmos entrepostos no quadro da sua progressão imperial.

O Mediterrâneo

O Império Otomano consolidou o controlo do Mediterrâneo oriental por volta de 1530, no reinado de Suleimão, o Magnífico (1520–1566), quando a marinha era comandada por Khizr Reis (c. 1478–1546), o célebre Barba Ruiva. Sob a sua direção, os otomanos alcançaram uma posição de clara superioridade naval, apoiados numa rede de bases que incluía Argel, convertida em província otomana a partir de 1516 e definitivamente submetida em 1529, e Trípoli, conquistada em 1551. Estas aquisições estratégicas permitiram transformar o Magrebe central em plataforma de corso e de projeção de poder sobre o Mediterrâneo ocidental.

O auge dessa política ocorreu na década de 1570, com a campanha de Chipre. A ilha foi atacada em 1570 e, após a longa resistência de Famagusta, conquistada em agosto de 1571. A resposta cristã foi a formação da Santa Liga (Espanha, Veneza, Estados Pontifícios e aliados italianos), que obteve a célebre vitória de Lepanto em outubro de 1571. O choque foi profundo: pela primeira vez em décadas, a armada otomana sofria uma derrota esmagadora, pondo termo à perceção da sua invencibilidade.

Contudo, o revés não foi absoluto. Em 1572 os estaleiros de Istambul lançaram rapidamente uma nova armada de dimensões comparáveis à perdida, sinal da extraordinária capacidade de mobilização de recursos do império. O objetivo imediato foi preservar o controlo do Mediterrâneo oriental e intensificar o recurso ao corso a partir de Argel, Túnis e Trípoli, pressionando continuamente a navegação cristã.

Frustrados na tentativa de projetar a sua supremacia naval para o Mediterrâneo ocidental, os sultões Suleimão e o seu sucessor, Selim II, reorientaram a estratégia para um avanço terrestre, consolidando a presença otomana no Norte de África e reocupando Túnis em 1574.

A partir desse momento, a chave estratégica era Marrocos. Quem dominasse Marrocos controlaria o flanco atlântico do Mediterrâneo, teria acesso direto ao oceano e poderia cortar as longas linhas logísticas e comerciais que sustentavam o império português até ao Índico. Além disso, a sua conquista abriria a possibilidade de reativar a rota de Aníbal — a travessia dos Alpes rumo à Itália. Em suma, para o poder otomano, Marrocos constituía o elo em falta para cercar a Europa pelo Sul e, ao mesmo tempo, bloquear o império ultramarino português no Atlântico.

O Índico

No Índico, Diu tinha conseguido resistir à campanha Otomano-Mameluca de 1514-17 e sofrido um cerco em 1538, seguindo-se outro em 1546, ambos infrutíferos. Em 1541, os portugueses apoiaram o Império Etíope com quatrocentos mosqueteiros chefiados por Cristóvão da Gama, bem como a revolta de Adén contra o domínio otomano em 1548, tomando Xael nesse ano, cercando Catifa em 1551 com os aliados de Ormuz, resistindo em 1552 à expedição de Piri Reis, derrotando a esquadra otomana de Murat Reis em 1553, a de Seydi Ali Reis em 1554, conquistando Bahrein em 1521, e resistindo ao cerco otomano dessa cidade em 1559. A situação era de constante confronto militar naval, frequentemente em inferioridade numérica do lado dos portugueses e dependendo de abastecimentos marítimos extensos e pouco regulares, mas estes lograram assegurar o controlo do trafico naval no Golfo Pérsico.

No final do século XVI, o Império Otomano mantinha o domínio naval do Mar Vermelho e presença ativa no Golfo Pérsico, mas não conseguira desalojar os portugueses do Índico nem cortar as suas rotas comerciais. Restou-lhe apoiar adversários regionais de Portugal, como o sultanato de Aceh em Sumatra. Os portugueses, por sua vez, reforçaram as ligações comerciais e diplomáticas com a Pérsia Safávida — o primeiro grande império muçulmano a adotar oficialmente o xiismo como religião de Estado — inimigo tradicional dos otomanos sunitas. Estabeleceu-se, assim, um impasse geopolítico: os otomanos asseguravam o controlo das rotas terrestres e caravaneiras do Levante à Europa, enquanto os portugueses dominavam as grandes rotas marítimas que uniam Lisboa ao Índico e à costa oriental africana.

O Magrebe

Neste contexto geopolítico, tornava-se vital para a sustentação do império português – não apenas do Índico, mas também da América e África – que Marrocos não caísse sob influência otomana, tal como ocorrera com Túnis em 1574. Isso atribuiria ao império turco a possibilidade de lesar as vias marítimas logísticas e comerciais oriundas do Índico e destinadas a Lisboa e vice-versa, através do controlo do triângulo estratégico do “Magrebe Atlântico” e que se estende ao longo da costa africana, desde Ceuta até ao Cabo Bojador, tendo os Açores como balizas ocidentais. A defesa das praças portuguesas em Marrocos, bases estáveis para o combate ao corso, torna-se fundamental para a manutenção dessa área marítima de confluência para Lisboa das rotas navais vitais para Portugal provenientes da América, África e Índia.

A guerra civil marroquina e a ascensão da fação saadiana, apoiada pelos otomanos, levaram o rei português D. Sebastião a intervir em defesa do partido rival. Para tal reuniu um exército de cerca de 23.000 homens, número expressivo, mas claramente insuficiente face aos aproximadamente 60.000 combatentes que constituíam o exército inimigo. O confronto decisivo travou-se a 4 de agosto de 1578, na célebre Batalha de Alcácer-Quibir.

Transcrição de parte da Carta de D. Sebastião a D. João de Mendonça em 1576:

“Não é somente para dar a posse daquele Reino ao tio do Xarife, mas principalmente com o fundamento de o fazerem tributário e vassalo do Turco, e o Turco se fazer Senhor de toda África, e de todos os portos de mar dela, tendo em cada um deles muitas galés que lhes será fácil de pôr em efeito. Assim, pela natureza da mesma terra, como por seu grande poder, que quando assim acontecesse, o que Deus não permita, visto é quantos males sem remédio poderiam recrescer a toda Espanha, que da Cristandade se pode dizer que é hoje a melhor e maior parte, e com este intento queria que não somente cuidareis nesta matéria e a discorrereis para me nela dardes parecer e conselho no que farei e devo fazer (…)”

Torre do Tombo, “Documentos de várias tipologias relativos à história portuguesa, sobretudo do reinado de D. Sebastião. Cópia da carta original d’el Rey D. Sebastião a João de Mendonça sobre a Jornada de África” 1501–1650. p. 97 (197 do PDF)

O objetivo estratégico de D. Sebastião era preservar a longa linha logística que sustentava os efetivos portugueses nas guerras luso-turcas e luso-mamelucas do Oceano Índico. A pressão otomana no Norte de África articulava-se diretamente com a ofensiva turca no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico; controlar Marrocos significava, por isso, não apenas proteger a retaguarda atlântica do reino, mas também assegurar a continuidade da ligação entre Lisboa e os entrepostos orientais, onde se decidia a supremacia das rotas da navegação mundial.

O insucesso de 1578 em Alcácer Quibir comprometeu a reserva exclusiva para Portugal do Magrebe Atlântico, minando o alicerce geopolítico que sustentava o peso da dinastia de Avis e abrindo caminho à hegemonia castelhana sobre a Península. Ainda assim, embora Alcácer-Quibir se tenha revelado uma derrota militar incontornável, assegurou a contenção da expansão otomana para o Atlântico e preservou a continuidade da rota logística portuguesa destinada ao Índico.

Embora pesada no plano militar e dinástico, a derrota em Alcácer-Quibir traduziu-se paradoxalmente numa vitória política: frustrou a instalação de uma dinastia marroquina alinhada com Istambul, impediu que o Império Otomano controlasse Marrocos e bloqueasse as rotas do Atlântico Sul e do Índico, e travou a sua progressão terrestre para o Mediterrâneo ocidental.

Efetivamente, nos anos subsequentes, confirmaram-se os sucessos portugueses no Índico: a expedição de Rui Gonçalves da Câmara ao Mar Vermelho em 1586, a campanha de Martim Afonso de Sousa na costa oriental de África em 1587 e a tomada de Mombaça por Tomé de Sousa Coutinho em 1589.

Por sua vez, no plano europeu, consolidava-se uma vitória política de longo alcance: afastava-se definitivamente a possibilidade de o Império Otomano retomar a rota de Aníbal para penetrar na Europa através da Península Ibérica. Estabilizava-se, assim, o Mediterrâneo ocidental num equilíbrio de forças entre a Europa e o Magrebe que, como sublinharia Fernand Braudel no seu conceito de longue durée, ultrapassa os acontecimentos imediatos e as conjunturas bélicas para se inscrever nas estruturas de longa duração da história. Este equilíbrio não se limitou a um episódio militar, mas moldou de forma persistente a geopolítica mediterrânica, projetando os seus efeitos até aos nossos dias.

A Aliança Inglesa

Na vertente diplomática portuguesa observa-se, a partir de 1534, a progressiva perda de eficácia da tradicional aliança inglesa, consequência direta da rutura religiosa entre Londres e Roma. Nesse ano, Henrique VIII promulgou o Ato de Supremacia, rompendo formalmente com a autoridade papal e proclamando-se Chefe Supremo da Igreja de Inglaterra. Dava-se início à Igreja Anglicana, inicialmente conservadora na doutrina, mas caracterizada pela submissão ao poder régio — elemento que rompia estruturalmente com o universalismo católico.

Sob Eduardo VI (1547–1553), a Reforma anglicana conheceu radicalização, influenciada por conselheiros de inspiração calvinista. O Livro de Oração Comum (1549) uniformizou a liturgia e aproximou a prática inglesa das correntes reformadas do continente. Esta evolução afastava ainda mais a Inglaterra da ortodoxia católica e repercutia-se na sua diplomacia: em cartas trocadas entre D. João III e o embaixador português em Londres, Pedro de Mascarenhas, surge a preocupação com a instabilidade religiosa inglesa e as suas implicações para os acordos comerciais no Atlântico Norte.

A breve reação católica no reinado de Maria Tudor (1553–1558) trouxe um intervalo de reconciliação, restaurando a comunhão com Roma e permitindo uma reaproximação diplomática luso-inglesa. Fontes como a correspondência de D. Luís de Ataíde, embaixador em Londres, destacam a esperança portuguesa de reforçar a cooperação naval contra corsários franceses e turcos. Contudo, a morte prematura da rainha e a subida ao trono de Isabel I inverteram novamente a orientação religiosa. Em 1559, Isabel promulgou novo Ato de Supremacia, assumindo o título de Governadora Suprema, e em 1570 o papa Pio V confirmou a rutura com a bula Regnans in Excelsis, declarando Isabel herege e excomungando-a.

Para Portugal, estas mudanças tiveram consequências de grande alcance. A aliança anglo-portuguesa, firmada desde o Tratado de Windsor (1386), assentava não apenas em interesses estratégicos, mas também em afinidades confessionais. A cisão inglesa fragilizou essa base espiritual e simbólica. Damião de Góis, na sua Crónica de D. Manuel, já aludia ao risco que a fragmentação religiosa representava para a unidade da Cristandade contra o Turco — uma preocupação que se tornava palpável após a rutura inglesa.

Sem a Inglaterra como aliado católico firme, Portugal ficava mais dependente da monarquia castelhano-aragonesa, cujo poder naval e terrestre era indispensável para conter a ameaça otomana. Todavia, essa aproximação não anulava a persistência de rivalidades ibéricas, sobretudo no Norte de África, nem a tentativa portuguesa de manter vivo o vínculo com a aliança inglesa. Ao mesmo tempo, a fragilidade da ligação luso-britânica reduzia a margem de manobra diplomática de Lisboa perante as ambições de França e, mais tarde, das Províncias Unidas, que iriam disputar com violência o espaço ultramarino.

Assim, a Reforma inglesa não representou apenas uma viragem religiosa, mas um fator de reconfiguração estratégica do sistema europeu. Para Portugal, significou a erosão de uma das suas alianças mais antigas e simbólicas, obrigando-o a aceitar, com crescente vulnerabilidade, o predomínio castelhano no equilíbrio internacional do século XVI.

A conjugação de interesses marítimos peninsulares

A chegada dos navegadores portugueses à Índia (1498) e ao Brasil (1500) alterou o significado do Magrebe Atlântico enquanto zona de compensação portuguesa da pressão continental peninsular. O papel geopolítico de apoio contra a pressão continental espanhola diminuiu significativamente quando Portugal e Espanha passaram a ter o mesmo objetivo face às marinhas concorrentes dos países do Norte da Europa, de tal forma que “o papel de área estratégica de compensação e segurança no equilíbrio peninsular passava para segundo plano e, longe de dividir portugueses e espanhóis, passava a aproximá-los. Uns e outros estavam, sobretudo, interessados em manter afastadas as marinhas corsárias do Norte da Europa, que pretendiam capturar as ricas cargas trazidas pelas novas vias comerciais, para onde eram canalizados diversos excedentes da produção europeia.” (Borges de Macedo, Jorge. História Diplomática Portuguesa, Constantes e Linhas de Força, Estudo de Geopolítica. 2ª edição. Lisboa, Tribuna, 2006)

O papel da área do Atlântico Sul tornou-se diferente, acabando mesmo por “envolver a necessidade de colaboração entre portugueses e espanhóis, tanto para defender, como para considerar o aproveitamento estratégico, agora tão diferente do que tinha sido no tempo de D. João II.” (idem). Ao corso francês acresciam as pretensões gaulesas de instalação no Brasil e a preparação de navios para atingir a Índia. Aqui, o apoio espanhol à manutenção das linhas logísticas das rotas para a Índia e Brasil era fundamental, mas era igualmente importante o papel francês de contrabalançar o poder europeu espanhol, especialmente na época de Carlos V.

A constatação, por ambos os reinos peninsulares, de que os países do Norte da Europa ameaçavam as suas rotas passou a afastar a presença destes das dinâmicas peninsulares e contribuiu para um isolacionismo peninsular que insulou Portugal, aproximando-o perigosamente de Espanha, apesar das tentativas de encontrar apoios extra-peninsulares, como o intento frustrado de casamento de D. Sebastião com Margarida de Valois, princesa de França. Portugal procurava uma estrita neutralidade nos conflitos europeus pela hegemonia no Mediterrâneo, especialmente entre os franceses e espanhóis, e não deixava que os ataques de corsários franceses, bretões e ingleses a navios portugueses se transformassem em incidentes diplomáticos que pudessem comprometer o bom relacionamento com esses países. Era o preço que estava disposto a pagar para evitar o isolamento num contexto peninsular que Borges de Macedo apelidou de “aliados rivais”. Mas “os interesses solidários da Espanha na mesma área do Atlântico Sul [contra os corsários europeus] tiravam a este último capacidade de aplicação autónoma por parte de Portugal, caso se tornasse indispensável procurar forças exteriores à Península para defender a independência” (idem)

O fator ideológico-religioso

Na crise de 1383–1385, que culminou na batalha de Aljubarrota, Portugal e Castela encontravam-se em campos opostos no quadro do Grande Cisma do Ocidente (1378–1417), quando a cristandade se dividiu entre a obediência ao Papa de Roma e ao Papa de Avinhão. Portugal alinhou-se com Roma, enquanto Castela, alinhada com França, seu aliado tradicional, reconheceu o pontífice de Avinhão, o que acrescentava à rivalidade dinástica uma clivagem religiosa e diplomática. Assim, a vitória portuguesa em Aljubarrota significou também a afirmação da fidelidade à obediência romana, contra o bloco castelhano-francês que sustentava o cisma.

Pelo contrário, em 1580, aquando da crise sucessória que se seguiu à morte de D. Henrique, a situação religiosa era muito distinta: ambos os reinos ibéricos se encontravam do mesmo lado, unidos pela ortodoxia católica face ao avanço da Reforma protestante. Neste contexto, a ideia de uma frente comum contra os ‘estados heréticos’ do Norte da Europa constituiu um argumento de peso na captação de apoios para a união política.

O projeto de Filipe II, ao candidatar-se à coroa portuguesa, foi apresentado não apenas como uma solução dinástica legítima, mas também como um instrumento providencial para reforçar o bloco católico europeu. A unidade peninsular era propagandeada como parte integrante da luta universal em defesa da fé romana. A diplomacia ideológica filipina soube explorar esta narrativa: a união das coroas não representava apenas um rearranjo político, mas uma cruzada renovada, onde Portugal e Castela, outrora separados por obediências rivais no cisma, se uniam agora como bastiões da Contra-Reforma.

Conclusão

A resistência simultânea em dois espaços marítimos constituiu o sistema articulado europeu de contenção do poder otomano no séc. XVI. No Mediterrâneo, Lepanto tornou-se o símbolo da defesa da Cristandade e, no Índico, as vitórias portuguesas garantiram a sobrevivência do império cristão atlântico-oriental. Embora não coordenadas formalmente, estas duas frentes compuseram o primeiro grande conflito global pela supremacia dos mares, antecipando o carácter planetário que as rivalidades imperiais assumiriam nos séculos seguintes.

A dinâmica de confronto entre Lisboa e Istambul extravasou o teatro índico para se projetar em Marrocos, onde se evidenciou a limitação de recursos logísticos portugueses para a manutenção simultânea dos teatros do Magrebe, América do Sul, África, Índico e Ásia.

A Batalha de Alcácer-Quibir (1578) constituiu o prenúncio da perda de independência de Portugal, que se deveu à confluência de diversos fatores:

A perda de eficácia da Aliança Inglesa. Desde o século XIV, a aliança luso-inglesa fora um dos pilares da política externa portuguesa. Contudo, a Reforma Anglicana, desencadeada em 1534, fragilizou profundamente essa ligação. O afastamento da Inglaterra de Roma e as convulsões religiosas internas reduziram a utilidade política e militar da aliança para Portugal, isolando-o no quadro europeu. Como observa Damião de Góis (1566), “as confusões de Inglaterra lhe tolheram a mão de socorrer os amigos antigos” (Crónica de D. Manuel), sinal claro de que Lisboa já não podia contar com o tradicional apoio britânico.

A aproximação entre Portugal e Espanha. A crescente ameaça do corso francês, inglês e holandês às rotas atlânticas incentivou uma cooperação prática entre Portugal e Castela. Este entendimento tácito, que visava proteger o comércio ultramarino, enfraqueceu a lógica de rivalidade peninsular e abriu caminho à perceção de interesses estratégicos comuns. Frei Luís de Sousa (1623) recorda que “as armadas de Castela e Portugal, tantas vezes apartadas, se buscavam já umas às outras contra os hereges do mar” (História de São Domingos), ilustrando como a ameaça externa favorecia a união ibérica.

A pressão otomana sobre Marrocos. A expansão territorial otomana no Norte de África, consolidada em Argel, Trípoli e Túnis, projetava-se inevitavelmente sobre Marrocos. Para Portugal, a defesa das praças marroquinas era vital para manter abertas as rotas que ligavam Lisboa ao Índico. A intervenção de D. Sebastião na guerra civil marroquina, que culminou em Alcácer-Quibir, deve ser lida nesse quadro mais vasto. Como escreveu Jerónimo de Mendonça (1607), “o rei moço via em África o bastião de toda a Índia” (Monarchia Lusitana), revelando a consciência estratégica de que Marrocos era a chave do império ultramarino.

O desgaste estrutural do império português. O império construído em poucas décadas exigia recursos humanos e financeiros para além das capacidades estruturais do reino. A manutenção de fortalezas de Ceuta a Malaca dependia de cadeias logísticas frágeis e irregulares. A inferioridade numérica obrigava a uma guerra defensiva permanente. O próprio João de Barros, celebrando as vitórias em estilo épico, reconhecia “o peso que tantas fortalezas traziam sobre um só reino” (Décadas da Ásia), ecoando já a consciência da sobrecarga estrutural.

A crise dinástica após Alcácer-Quibir. A morte de D. Sebastião sem descendência direta, seguida do breve reinado do Cardeal D. Henrique (1578–1580), deixou Portugal num impasse político. A ausência de herdeiro claro abriu espaço à intervenção de Filipe II de Espanha: Fr. Bernardo de Brito (1609) sintetizou o drama: “faltava rei a Portugal, e sobejava-lhe império” (Monarchia Lusitana), sublinhando a contradição fatal entre a grandeza ultramarina e a fragilidade da sucessão dinástica.

“Dá que cumpra … Com o que quero à nação minha” – esta súplica de Camões para que lhe seja concedida a graça de concluir a missão de cantar Portugal, esta derradeira prece ominosa para que a Pátria viva através do seu canto, não pode ser separada da perda de independência de Portugal. Ao cantar as façanhas dos portugueses, Camões está a preparar a ressurreição da sua Pátria, pois um povo tão valoroso e de tão grandes feitos não pode soçobrar definitivamente na perda do seu valor mais alto, a independência nacional. Toda a obra da sua vida se justifica pelo amor que tem à Pátria, a “nação minha” que tanto quer e cujo cumprimento suplica poder levar até ao fim. A obra é a manifestação do seu amor à Pátria, e este é o verdadeiro e próprio coração de “Os Lusíadas”.

Luís Vaz de Camões morreu precisamente no ano em que Portugal perdeu a independência. Um poeta é sempre profeta: terá o pressentimento da morte da pátria contribuído para levar também o poeta ao túmulo? E de onde lhe veio a intuição de erguer um poema de tal envergadura que, apenas sessenta anos depois, se tornaria chama bastante para ressuscitar a pátria cativa?

E também as memórias gloriosas

Daqueles Reis, que foram dilatando

A Fé, o Império, e as terras viciosas

De África e de Ásia andaram devastando;

E aqueles, que por obras valerosas

Se vão da lei da morte libertando;

Cantando espalharei por toda parte,

Se a tanto me ajudar o engenho e arte.

Cessem do sábio Grego e do Troiano

As navegações grandes que fizeram;

Cale-se de Alexandro e de Trajano

A fama das vitórias que tiveram;

Que eu canto o peito ilustre Lusitano,

A quem Neptuno e Marte obedeceram:

Cesse tudo o que a Musa antígua canta,

Que outro valor mais alto se alevanta.

Os Lusíadas, Canto I, est. 2 e 3

Em suma, “Os Lusíadas” não constituem apenas um monumento nacional, mas a inscrição literária da primeira globalização. Na epopeia cruzam-se três planos decisivos: a expansão marítima, o confronto religioso e a missão providencial de Portugal. Ao narrar a defesa da Cristandade contra o Islão e ao legitimar a ortodoxia romana perante a Reforma, Camões converte a experiência portuguesa em paradigma universal.

No momento em que o reino enfrentava vulnerabilidades estruturais e a iminência da perda de independência, o poeta sublimou essa fragilidade em grandeza épica. Assim, Portugal surge simultaneamente como guardião avançado da Cristandade e intérprete do equilíbrio mundial do século XVI. Na voz camoniana, a pátria pequena afirma-se como centro simbólico de uma ordem global, garantindo pela literatura a permanência da sua missão histórica.