Charlie Kirk foi assassinado e, embora seja uma morte trágica de uma figura pública e politicamente ativa, que muitos dos nossos jovens e jovens adultos acompanhavam nas redes sociais, é, apesar de tudo, uma morte que acontece do outro lado do oceano. Trata-se de alguém que pouco tinha a ver connosco, portugueses, ou mesmo connosco, europeus. Assim sendo, porque é que esta morte nos abala tanto?

A resposta vai para lá do óbvio. Não é apenas por se tratar de uma figura pública, polémica, jovem, com mulher e filhos, vítima de uma morte violenta. O que nos inquieta vai para lá do óbvio, é algo mais.

Charlie Kirk, embora marcadamente conservador era, na sua base, um profundo liberal. Mais, era um amante da liberdade que cedo percebeu que só em liberdade se pode escolher entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre a luz e a escuridão.

Foi a partir dessa liberdade que defendia acerrimamente que escolheu olhar para o seu país e a forma como este nasceu ancorado em valores e princípios cristãos. Na sua análise foi, é, o afastamento dessa matriz cristã que levou à dissociação de identidade entre o povo e a nação. Um afastamento que, segundo ele, explica também a degradação da qualidade socioeconómica da população americana e o crescimento exponencial dos problemas de saúde mental no país.

Mas mais do que um político, Charlie Kirk, era alguém que em liberdade era convictamente cristão e colocava Deus no centro da ação humana, sobretudo da ação política, defendendo que sem uma dimensão espiritual e ética orientadora não há comunidade que resista nem projeto coletivo que se sustente.

Por isso, apesar da distância e das diferenças culturais, somos capazes — nós, portugueses e europeus — de reconhecer o mérito, o valor e a importância do que Charlie Kirk nos dizia. Reconhecemos que uma sociedade que perde os seus valores basilares perde também a sua identidade. Uma sociedade sem identidade vive à deriva. Uma sociedade à deriva caminha para a autodestruição.

Mais, projetamo-nos e revemo-nos, enquanto sociedade, no diagnóstico que Charlie Kirk fazia e é precisamente aqui que reside a questão. Não nos identificamos com Charlie em si nem com as suas posições (mais ou menos polémicas) mas sim com o diagnóstico que fazia da sua própria sociedade.

Reconhecemo-nos nos problemas que apontava à América, um espelho dos nossos.

Somos, nós portugueses e europeus, mais cínicos talvez na forma de abordar estes temas. Não somos tão crus, nem tão frontais como os americanos — afinal, somos do velho continente, com séculos de camadas culturais que nos habituaram à ironia e ao distanciamento. Mas esta morte violenta, ainda que longe, obriga-nos por momentos a baixar a máscara de superioridade e a olhar de frente para a nossa realidade.

E nós, como estamos? Como está a nossa identidade? Como estão os nossos valores? Que caminhos escolhemos como sociedade? Ainda somos livres?

A verdade, dura e incómoda, é que tal como Charlie denunciava na América, também entre nós a resposta não é bonita. Talvez, no fundo, haja até uma ponta de inveja: porque os americanos, apesar de tudo, ainda têm “Charlies” de um lado e do outro da barricada, que levantam a voz e lutam pelos valores em que acreditam, com inteligência, frontalidade e impacto junto das novas gerações.

E nós, portugueses e europeus, o que temos? Quem levanta a voz? Onde estão os heróis desta geração que, sem medo e com verdadeira liberdade, nos ajudam a definir rotas e objetivos?

O que nos deixou consternados a nós, portugueses e europeus, não foi tanto a morte de Charlie Kirk mas antes a constatação, através desta morte, que também nós portugueses e europeus vivemos numa sociedade que morre lentamente por via de uma liberdade cada vez mais asfixiada, de valores basilares que se esfumaçam e que assim nos toldam a capacidade de tomar as decisões certas.