Hoje, chegam ao Patriarcado de Lisboa os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) que, desde Novembro de 2021, peregrinam por todas as dioceses portuguesas. Na primeira semana de Agosto, muitos milhares de jovens vão participar, em Lisboa, nas JMJ. Este evento eclesial é o que congrega mais gente nova em todo o mundo: esperam-se uns seiscentos mil peregrinos.

Apesar da propaganda anticristã, a juventude adere, com grande entusiasmo, às JMJ, atraída por Cristo, que é “o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14, 6), pela sua Igreja e pelo seu representante na terra, o Papa. Nesta sua atitude tão desafiante, os jovens do mundo inteiro manifestam, sobretudo, a rebeldia de serem cristãos. Numa sociedade que quase só valoriza o poder, o dinheiro e o prazer, ser católico é, de facto, um grande atrevimento, que exige muita coragem. Os boys dos partidos querem poder; os millenials vivem para o dinheiro; a geração alfa sonha com electrónica; enquanto a juventude cristã tem por ideal a verdade e, por objectivo, o serviço, a mais solidária e efectiva manifestação da caridade cristã.

Não é por acaso que, como consequência natural destes encontros de jovens católicos, costumam desabrochar muitas vocações para o sacerdócio, para a vida religiosa e missionária, bem como para o seguimento de Cristo no meio do mundo. Certamente, uma decisão tão relevante como é a vocacional, não se decide num breve encontro, porque o entusiasmo do momento não pode substituir a reflexão profunda e serena que a questão exige. É próprio da juventude cristã a generosidade e o espírito de aventura, mas uma opção tão exigente tem de ser prudentemente ponderada, como foi a dos jovens diáconos do Patriarcado de Lisboa que, amanhã, vão receber a ordenação presbiteral.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.