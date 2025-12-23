O Natal é, por tradição, a época de ouro da joalharia portuguesa. Oferecer uma joia sempre foi mais do que dar um presente. É um gesto de proteção em forma de afeto. Culturalmente, os portugueses sempre viram no ouro uma garantia de futuro, uma herança moldada em objeto de desejo.

Num momento de grande instabilidade política e económica, o ouro vive uma valorização histórica. A crescente tensão geopolítica, aliada às descidas das taxas de juro e à consequente desvalorização do dólar, torna o ouro num refúgio de segurança e proteção perante um futuro cada vez mais incerto.

Por outro lado, comprar uma joia é muito mais do que assegurar uma reserva de valor. A joalharia é, desde sempre, vista como um objeto simbólico que evoca memórias, vínculos e valores familiares.​ Representa também a preservação de uma arte, também ela, passada de geração em geração, como um legado de cultura e tradição. É aqui que razão encontra a emoção.

Escolher uma joia ​portuguesa é investir no futuro. Numa época de consumismo intenso e efémero, que como estamos conscientes, se torna cada vez mais insustentável para o planeta, as joias distinguem-se por serem um bem eterno, com um ciclo de vida praticamente ilimitado. Ao contrário de outros bens, como vestuário, brinquedos ou gadgets tecnológicos, de rápido consumo e descarte, sem qualquer valorização futura, as joias atravessam o tempo, preservando o seu valor material e o seu significado afetivo.

Não surpreende, por isso, que o setor da joalharia portuguesa esteja a atravessar uma nova época áurea. Em 2024, as exportações atingiram o seu máximo dos últimos dez anos, superando os 385 milhões de euros. O volume de negócios ultrapassa atualmente os 1.300 milhões, o valor mais elevado da última década.

Cada peça produzida em Portugal transporta não apenas valor económico, mas também valor cultural e humano. Nasce de um saber ancestral que se renova pela criatividade e inovação tecnológica, adaptando-se aos novos padrões de consumo globais. É por isso que as nossas joias conquistam cada vez mais consumidores nacionais e internacionais, que reconhecem nesta combinação de tradição, autenticidade e design contemporâneo uma identidade verdadeiramente diferenciadora.

A joalharia portuguesa brilha hoje, mais do que nunca. E, nesta época natalícia, importa recordar os valores que (se) preservam. Não me refiro apenas ao ouro e à prata, mas aos valores intemporais que fazem parte da nossa identidade coletiva enquanto país e que permanecem imunes à mudança do(s) tempo(s).