A 18 de Novembro completaram-se cem anos sobre a morte de Marcel Proust, efeméride entre nós saudada por um silêncio quase total. Nada de mais natural e compreensível: em Portugal, escrever sobre Proust seria sempre um sinal inequívoco de falta de inteligência social, uma concentração em assuntos inúteis, fora da ordem do dia e sem qualquer interesse objectivo; uma prática excêntrica e dependente de hábitos penosos, morosos e caídos em desuso, como a leitura.

E no entanto é difícil imaginar um escritor que tenha marcado tanto o nosso século como este filho da boa burguesia francesa, íntimo da sociedade do seu tempo; este narrador único de mundos interiores, fascinantes, inconfessáveis, que, a partir de “uma vida sem interesse, sem aventuras nem viagens”, conseguiu levar-nos – aos que tivemos a sorte de o encontrar – numa interminável e extraordinária peregrinação de milhares de páginas através da natureza humana.

O génio de Proust está aí, na viagem que empreende e conta à procura do tempo perdido; uma viagem feita a partir do seu quarto – começada no 1ºandar do nº 102 do Boulevard Haussmann, no 8ème, e terminada no 4º andar do nº 44 da Rue Hamelin, no 6ème –, escrevendo deitado, isolado, em silêncio absoluto.

A cavalo entre dois séculos, Proust é o último grande escritor do século XIX e o primeiro do século XX. À la recherche du temps perdu foi publicada entre 1913 e 1927 – com a edição, em 1913, de Du coté de chez Swann (edição da Grasset, paga pelo autor depois da rejeição da Gallimard) e a publicação póstuma, em 1927, de Le temps retrouvé.

