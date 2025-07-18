Faltam três anos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028. Três anos que, para o público em geral, parecem distantes, mas que para os atletas portugueses são já amanhã. No entanto, e como sempre, o país continua a acordar para o desporto de alto rendimento apenas de quatro em quatro anos — exigindo medalhas, glória e feitos heróicos — ignorando por completo o que acontece nos restantes 1.460 dias de trabalho, sacrifício e resiliência.

A verdade é simples e crua: Portugal não investe seriamente no seu capital humano desportivo. Seja nos atletas olímpicos, seja – e ainda mais gravemente – nos atletas paralímpicos, o apoio contínuo, estruturado e digno continua a ser uma miragem. Falta planeamento, falta financiamento e, acima de tudo, falta uma cultura desportiva que valorize o esforço antes do pódio.

Um país que exige sem dar

É fácil aplaudir uma medalha, partilhar nas redes sociais a bandeira nacional ou encher a boca com chavões sobre “orgulho nacional” quando há vitórias. Difícil é estar presente durante o processo: nos estágios com condições precárias, nas viagens feitas com orçamento mínimo, nos treinos que exigem tudo de quem pouco tem.

Portugal exige resultados de atletas que muitas vezes treinam em condições inferiores às dos seus adversários internacionais, que acumulam carreiras paralelas para garantir o sustento e que têm de lutar pela visibilidade num país que dá mais tempo de antena à polémica do futebol do que ao esforço das modalidades olímpicas e paralímpicas.

A três anos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028, Portugal continua a enfrentar uma das suas maiores contradições estruturais no domínio do desporto: exige se excelência internacional aos seus atletas, mas falha-se sistematicamente na construção de um ecossistema que a torne possível. O país consome medalhas de quatro em quatro anos, mas esquece-se de que a alta performance se constrói todos os dias — com planeamento, financiamento, ciência e estabilidade.

E é precisamente neste vazio entre a ambição e o compromisso que emergem, com resiliência e visão, duas das instituições mais relevantes do desporto nacional: o Comité Olímpico de Portugal (COP) e o Comité Paralímpico de Portugal (CPP). Estas estruturas, apesar de trabalharem com recursos limitados, têm sido atores centrais na defesa da dignidade, preparação e projeção internacional dos atletas portugueses. E merecem, por isso, o reforço institucional e financeiro do Estado, o respeito das entidades públicas e privadas, e o reconhecimento da opinião pública.

Um modelo de investimento que precisa de mudar

O atual modelo de financiamento do desporto de alto rendimento em Portugal está excessivamente concentrado em transferências públicas pontuais, condicionadas por ciclos políticos e orçamentais, e assente num entendimento erróneo de que o Estado é o único responsável. O resultado é um sistema pouco competitivo, mal gerido em termos de risco e retorno, e incapaz de garantir previsibilidade aos principais protagonistas: os atletas e os seus técnicos.

A preparação olímpica, através do Projeto Tóquio e agora do Projeto Paris, gerido pelo COP, e o Projeto de Preparação Paralímpica do CPP, são exemplos de boa gestão técnica e financeira, com critérios rigorosos de elegibilidade e acompanhamento multidisciplinar. Mas para que estas iniciativas possam produzir efeitos sustentáveis, necessitam de ser complementadas por políticas públicas mais ambiciosas e, sobretudo, por uma mobilização clara do setor privado.

O investimento total em preparação olímpica e paralímpica ronda, atualmente, cerca de 20 a 25 milhões de euros por ciclo — um valor que, embora relevante, está muito aquém do necessário para uma verdadeira afirmação internacional. Para comparação: países europeus com populações semelhantes à de Portugal (como a Dinamarca ou a Noruega) investem entre 2 a 3 vezes mais, com mecanismos de envolvimento do tecido empresarial, incentivos fiscais eficazes ao mecenato e estruturas de apoio ao atleta muito mais robustas.

O papel do COP e do CPP: mais do que representação simbólica

É essencial desmistificar a ideia de que o COP e o CPP são apenas organismos cerimoniais. Na prática, são eles que asseguram o enquadramento técnico dos planos de preparação, a articulação com federações e treinadores, a coordenação logística das missões internacionais e o suporte direto aos atletas de elite. Fazem-no com equipas pequenas, mas altamente qualificadas, garantindo uma gestão eficaz dos fundos públicos e privados de que dispõem.

Além disso, têm assumido um papel crescente na promoção de valores fundamentais: a ética no desporto, a igualdade de género, a inclusão das pessoas com deficiência, e a integração do desporto na agenda educativa e social. O COP foi, por exemplo, um dos primeiros organismos a defender uma política nacional para as duplas carreiras (académicas e desportivas), enquanto o CPP tem sido um motor de visibilidade e afirmação dos atletas paralímpicos em contextos ainda marcados por desigualdade estrutural.

O que falta?

Falta, em primeiro lugar, um modelo de financiamento plurianual, contratualizado entre o Estado, os Comités e as federações, com metas objetivas e indicadores de desempenho. Este modelo deve garantir não só o financiamento da preparação, mas também a sustentabilidade das estruturas técnicas, a proteção social dos atletas e a transição para a vida pós-carreira.

Falta também um verdadeiro regime fiscal de incentivo ao mecenato desportivo, inspirado em boas práticas internacionais, permitindo que empresas que apoiem o alto rendimento tenham benefícios fiscais significativos e claros. O desporto deve ser reconhecido como um ativo estratégico nacional, não apenas em termos de saúde e coesão social, mas também como instrumento de diplomacia, turismo e inovação.

Por fim, falta um compromisso mais forte da sociedade civil e da comunicação social, para acompanhar os atletas durante todo o ciclo, e não apenas quando há medalhas ou cerimónias protocolares. A valorização pública do esforço, da dedicação e do processo é essencial para a construção de uma cultura de exigência, mérito e excelência.

Portugal precisa de abandonar o modelo assistencialista e reativo no desporto de alto rendimento. Precisamos de políticas públicas coerentes, de um Estado mais parceiro e menos paternalista, de um setor privado mais ativo e de um país que reconheça o valor do seu talento desportivo. O COP e o CPP estão preparados para liderar este novo ciclo — mas não o podem fazer sozinhos. É tempo de todos assumirem a sua parte.