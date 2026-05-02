O Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) surge num momento particularmente exigente para a gestão das finanças públicas e para a definição de prioridades de investimento em Portugal. Num contexto de crescente pressão sobre os recursos do Estado, agravado por choques externos e pela necessidade de reforçar a resiliência estrutural do país, o plano assume-se como um instrumento agregador de financiamento e de orientação estratégica. A sua ambição é clara: proteger infraestruturas, mitigar riscos e melhorar a capacidade de resposta coletiva. No entanto, quando analisado na perspetiva do desporto, enquanto setor com relevância económica e potencial de criação de valor, torna-se evidente que há ainda um caminho significativo por percorrer.

Importa, desde logo, reconhecer um sinal positivo que enquadra esta análise. O lançamento do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo introduziu uma lógica de planeamento que historicamente tem sido insuficiente no setor. A definição de metas para o aumento da prática desportiva, a articulação com o sistema educativo e a preocupação com a inclusão representam avanços relevantes. Esse enquadramento estratégico cria condições para uma maior previsibilidade das políticas públicas e para uma melhor afetação de recursos. Ainda assim, a passagem dessa visão para instrumentos financeiros e económicos consistentes permanece incompleta.

No âmbito do PTRR, o desporto surge maioritariamente associado à dimensão infraestrutural. A reabilitação de equipamentos, a sua adaptação a fenómenos climáticos extremos e a melhoria da eficiência energética constituem áreas de investimento com impacto direto. Do ponto de vista financeiro, estas medidas são justificáveis, na medida em que contribuem para a preservação de ativos públicos e para a redução de custos operacionais no médio prazo. No entanto, a análise económica não pode limitar-se à ótica da despesa de capital executada. A ausência de modelos claros de exploração, de indicadores de retorno e de mecanismos de responsabilização levanta dúvidas sobre a eficiência do investimento.

Em termos práticos, persiste uma tendência para dissociar o financiamento da utilização efetiva dos equipamentos. A lógica dominante continua a privilegiar a execução orçamental em detrimento da criação de valor. Sem planos de negócio que assegurem taxas de ocupação elevadas, diversificação de receitas e gestão profissionalizada, existe um risco material de transformação de investimento público em encargos permanentes.

Este risco é particularmente relevante num contexto em que as finanças locais enfrentam constrangimentos crescentes e em que a sustentabilidade de longo prazo dos ativos deveria ser um critério central de decisão.

Paralelamente, o enquadramento do desporto no PTRR permanece essencialmente instrumental. A sua ligação à saúde pública, à coesão social e à inclusão é reconhecida e deve ser valorizada. Contudo, essa abordagem, embora necessária, é manifestamente insuficiente do ponto de vista económico. O desporto representa hoje uma cadeia de valor complexa, com impacto em áreas como o turismo, os serviços especializados, a formação de recursos humanos e a projeção internacional do país. Ignorar esta dimensão significa limitar o potencial de retorno do investimento público e reduzir a capacidade de o setor contribuir para o crescimento económico.

A inexistência de medidas orientadas para a dinamização do investimento privado é, neste contexto, particularmente relevante. A experiência internacional demonstra que os ecossistemas desportivos mais desenvolvidos assentam numa combinação equilibrada entre investimento público e privado, com modelos de governação que incentivam a eficiência, a inovação e a concorrência. No caso português, o financiamento continua fortemente dependente de transferências públicas, muitas vezes fragmentadas e pouco articuladas, o que condiciona a escala e a sustentabilidade das organizações.

A este nível, a questão da governação assume um papel central. A dispersão de competências, a sobreposição de intervenções e a ausência de métricas de desempenho claras dificultam a avaliação do impacto das políticas. Estruturas como o Comité Olímpico de Portugal e o Comité Paralímpico de Portugal desempenham funções essenciais na representação externa e no desenvolvimento do alto rendimento, mas operam num enquadramento financeiro que nem sempre favorece a previsibilidade e a eficiência. A ausência de instrumentos que promovam a estabilidade plurianual e a contratualização de objetivos limita a capacidade de planeamento e de execução.

Apesar de ser justo reconhecer uma evolução face a ciclos anteriores, nomeadamente ao nível do reforço de verbas e de alguma maior estruturação dos programas, persistem défices relevantes, quer no volume de investimento, quer, sobretudo, na qualidade da gestão operacional dos programas de preparação olímpica, paralímpica e surdolímpica. O problema deixou de ser apenas de insuficiência financeira; é também, e cada vez mais, de alocação eficiente de recursos. A inexistência de modelos consistentes de financiamento plurianual, associados a objetivos quantificáveis e a indicadores de desempenho claros, conduz a uma gestão frequentemente condicionada por ciclos curtos, com impacto direto na estabilidade das equipas técnicas, no planeamento desportivo e na capacidade de retenção de talento.

Acresce que a fragmentação das fontes de financiamento e a diversidade de interlocutores institucionais introduzem complexidade adicional, reduzindo a agilidade na tomada de decisão e aumentando os custos de contexto. Em vez de um sistema orientado para resultados, com incentivos alinhados e responsabilização efetiva, persiste uma lógica predominantemente administrativa, onde o cumprimento formal de requisitos se sobrepõe à avaliação do impacto real. Esta abordagem dificulta a criação de economias de escala, limita a especialização técnica e reduz a eficiência global do sistema.

Num contexto de crescente exigência competitiva internacional, onde pequenas diferenças de investimento e de organização produzem impactos significativos no desempenho, estas fragilidades tornam-se particularmente evidentes. Mais do que aumentar o financiamento, o desafio passa por estruturar um modelo de governação que privilegie a previsibilidade, a transparência e a gestão por objetivos, permitindo transformar recursos em resultados de forma consistente e sustentada.

Do ponto de vista fiscal, subsiste igualmente margem para evolução. O sistema atual oferece poucos incentivos claros ao investimento no desporto, seja ao nível do mecenato, seja na promoção de parcerias estruturadas com o setor empresarial. Num contexto de restrição orçamental, a capacidade de mobilizar capital privado torna-se um fator crítico. A criação de mecanismos fiscais que alinhem interesses e incentivem o investimento de longo prazo poderia contribuir para reduzir a dependência do financiamento público e aumentar a eficiência global do sistema.

Mais do que benefícios pontuais ou regimes excecionais, o que está em causa é a necessidade de um enquadramento fiscal coerente, estável e previsível, que trate o desporto como uma atividade com potencial económico e não apenas como uma área subsidiada. Hoje, o mecenato desportivo continua limitado, pouco competitivo face a outros setores e excessivamente burocrático, o que reduz a sua atratividade para empresas que poderiam desempenhar um papel mais ativo no financiamento do ecossistema. A ausência de incentivos robustos à participação do setor privado traduz-se numa oportunidade perdida de diversificação de receitas e de partilha de risco.

Por outro lado, a fiscalidade aplicável às organizações desportivas e aos seus agentes nem sempre promove a eficiência nem a profissionalização. A inexistência de um quadro fiscal que incentive a reinversão, a capitalização e a criação de estruturas mais sólidas acaba por perpetuar modelos frágeis, excessivamente dependentes de transferências públicas ou de receitas voláteis. Acresce que não existe uma estratégia clara para atrair investimento externo, seja na organização de eventos, seja no desenvolvimento de infraestruturas ou na criação de centros de alto rendimento com vocação internacional.

Uma abordagem mais ambiciosa passaria por introduzir mecanismos que recompensem o investimento produtivo e de longo prazo, nomeadamente através de deduções fiscais mais eficazes para empresas que invistam em projetos desportivos com impacto mensurável, regimes que favoreçam parcerias entre entidades públicas e privadas, e instrumentos que incentivem a transparência e a accountability como contrapartida desses benefícios. Não se trata de criar exceções, mas de desenhar um sistema que alinhe incentivos económicos com objetivos de política pública.

Num setor onde o financiamento público dificilmente acompanhará todas as necessidades, a fiscalidade pode, e deve, ser um instrumento de política económica ao serviço da sustentabilidade. Sem essa evolução, continuará a prevalecer um modelo assente na dependência e na fragmentação, com impacto direto na capacidade de crescimento e na eficiência do sistema desportivo como um todo.

Neste enquadramento, o Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) pode ser entendido como uma etapa relevante, mas ainda insuficiente. Representa, de facto, uma oportunidade para corrigir défices acumulados ao nível das infraestruturas e para reforçar a resiliência dos equipamentos, num contexto em que a preservação de ativos públicos ganha centralidade económica. Contudo, ao permanecer ancorado numa lógica predominantemente infraestrutural, o plano limita o seu alcance transformador. Do ponto de vista económico, o investimento em ativos físicos só se traduz em criação de valor quando está associado a modelos de exploração eficientes, taxas de utilização elevadas e capacidade de geração de receita. No caso do desporto, isso implica pensar os equipamentos não apenas como centros de custo, mas como plataformas de atividade económica, capazes de acolher eventos, dinamizar serviços, atrair fluxos turísticos e integrar cadeias de valor mais amplas. A ausência desta visão traduz-se numa subutilização crónica de ativos e numa fraca produtividade do capital investido. Assim, a transição de uma lógica centrada na despesa, medida pela execução orçamental, para uma lógica de investimento produtivo, medida pelo retorno económico e social, continua por concretizar.

Uma segunda fase de desenvolvimento exigirá, por isso, uma ambição acrescida, assente numa leitura mais exigente da economia do desporto. Essa ambição deverá materializar-se na introdução de modelos de financiamento baseados em desempenho, que associem recursos a resultados concretos: níveis de prática, indicadores de rendimento desportivo, sustentabilidade financeira das entidades e impacto económico local. A contratualização plurianual, com metas claras e mecanismos de monitorização independentes, permitirá reduzir a incerteza e melhorar a eficiência na alocação de recursos. Em paralelo, torna-se essencial criar condições efetivas para a mobilização de investimento privado, não apenas como complemento, mas como elemento estruturante do sistema. Isso passa por reduzir barreiras regulatórias, aumentar a previsibilidade fiscal e promover modelos de parceria que alinhem incentivos entre entidades públicas e operadores privados.

Do ponto de vista desportivo, esta evolução é igualmente crítica. O desempenho internacional, seja no contexto olímpico, paralímpico ou surdolímpico, está hoje diretamente correlacionado com a qualidade dos sistemas de preparação, a estabilidade das equipas técnicas e a capacidade de acesso a recursos especializados, ciência do desporto, tecnologia, medicina e análise de dados. Estes fatores exigem investimento contínuo e previsível, dificilmente compatível com modelos de financiamento fragmentados e de curto prazo. A profissionalização da gestão, a especialização técnica e a criação de centros de excelência com escala suficiente tornam-se, assim, condições necessárias para transformar investimento em resultados desportivos consistentes.

Por outro lado, a integração do desporto nas estratégias económicas mais amplas permite explorar efeitos de arrastamento frequentemente subvalorizados. O turismo desportivo, a organização de eventos internacionais, a exportação de talento e a prestação de serviços especializados representam oportunidades concretas de geração de receita e de criação de emprego qualificado. Países que estruturaram o desporto como setor económico conseguiram não apenas melhorar o seu desempenho competitivo, mas também criar ecossistemas sustentáveis e resilientes. Portugal dispõe de vantagens comparativas relevantes, clima, localização, know-how técnico, que poderiam ser mais bem exploradas num enquadramento estratégico adequado.

O desafio que se coloca não é, portanto, apenas de reforço financeiro, mas de reconfiguração do modelo. Num contexto de recursos limitados, a eficiência na alocação torna-se determinante. Isso implica substituir uma lógica de financiamento inercial por uma lógica de investimento seletivo, orientado para projetos com maior potencial de retorno. Implica também introduzir maior transparência, responsabilização e avaliação contínua, garantindo que as decisões de investimento são informadas por evidência e não apenas por critérios administrativos.

O desporto, pelas suas características transversais, pode desempenhar um papel relevante na economia nacional, não apenas como vetor de bem-estar social, mas como motor de atividade económica. Mas para que esse potencial se concretize, será necessário ultrapassar uma abordagem centrada no financiamento público e evoluir para um modelo mais aberto, competitivo e orientado para resultados. Essa mudança não depende exclusivamente de mais recursos, mas sobretudo da capacidade de desenhar políticas públicas que transformem investimento em valor de forma consistente e sustentável.