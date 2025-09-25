A inteligência humana, esse frágil milagre da carne, aprende a duvidar, a inventar, a tropeçar em si mesma e a levantar-se reinventada. A artificial, pelo contrário, ecoa. Repete-nos com um brilho estatístico, oferece-nos a ilusão de profundidade, mas nunca mergulha. É como conversar com um espelho: devolve-nos palavras, mas não há ninguém atrás do vidro. O risco não está no eco em si, afinal, ele pode ser útil, até belo, mas na nossa tentação de o tomar por voz. A distinção entre original e reverberação é, talvez, a essência do pensamento crítico. E nessa distinção, mais do que no cálculo das máquinas, repousa a dignidade daquilo a que ousamos chamar inteligência.

Há um certo desconforto intelectual quando se fala de “inteligência artificial”. O termo, mais do que uma descrição técnica, soa a um logro semântico digno de uma boa campanha publicitária. Como quem chama “néctar dos deuses” a um refrigerante, também nós insistimos em nomear de “inteligência” um conjunto de algoritmos estatísticos que, se fossem honestos, atenderiam pelo nome de optimizadores de correlações em alta dimensionalidade. Mas, claro, isso não venderia tão bem.

Enquanto o cérebro humano, com os seus 86 mil milhões de neurónios e uma modesta lâmpada de 20 watts como consumo energético, consegue imaginar universos inexistentes, inventar mitologias, as redes neurais artificiais limitam-se a ajustar pesos num espaço vetorial. Chamamos-lhes “neurónios”, como se isso fosse uma piscadela de cumplicidade biológica, mas eles não têm dendritos nem sinapses; são equações. A máquina não recorda a infância nem antecipa o gosto amargo do café frio. É um simulacro elegante, mas vazio.

E, no entanto, aqui estamos, fascinados pela criatura. Talvez porque ela nos devolve um reflexo distorcido de nós próprios. A “IA” não pensa, mas faz-nos pensar sobre o que significa pensar. Não sente, mas obriga-nos a perguntar o que significa sentir. Se existe mérito na sua artificialidade, é este: confrontar-nos com a fragilidade daquilo que chamamos inteligência humana.

É neste ponto que entra o famoso “pensamento crítico”, esse Santo Graal da pedagogia contemporânea. Professores e decisores políticos erguem-no como um talismã contra a suposta ameaça das máquinas generativas: “Os estudantes terão de desenvolver pensamento crítico para lidar com a IA”. Parece sensato, até descobrirmos que ninguém sabe bem o que isso significa. Afinal, o que é “pensamento crítico”? É originalidade? É ceticismo? É raciocínio lógico? É julgamento prudente? Ou será autocrítica, leitura atenta das entrelinhas? Talvez seja tudo isto, talvez não seja nada disto, a definição multiplica-se como cabeças de hidra.

E aqui reside a ironia: a própria inteligência artificial, acusada de nos roubar a capacidade de pensar, pode servir de treino para cada uma dessas dimensões do pensamento crítico. A máquina, ao errar com confiança estóica, obriga-nos a desconfiar. Ao produzir o banal com a mesma solenidade com que produz o brilhante, exige que saibamos distinguir originalidade de plágio sofisticado. Ao oferecer respostas estatisticamente plausíveis, mas conceptualmente ocas, obriga-nos a decidir se confiamos ou não, um excelente exercício de julgamento.

Do ponto de vista social, o desafio não é tanto o de temer a IA como concorrente, mas o de não a idolatrar como oráculo. O perigo não está na máquina ser “demasiado inteligente”, mas em nós desistirmos de pensar criticamente, porque é mais cómodo acreditar na sua autoridade algorítmica. Como sociedade, deveríamos educar não para o fascínio, mas para a desconfiança saudável: não há neutralidade nos dados, não há inocência nos modelos.

No plano profissional, a inteligência artificial já demonstra ser uma ferramenta de produtividade sem precedentes, mas também uma ameaça de comodismo cognitivo. O engenheiro que aceita cegamente o output de um modelo sem questionar pressupostos torna-se refém. O advogado que usa a IA para redigir peças processuais sem revisão crítica arrisca-se ao ridículo. O profissional do futuro não será aquele que compete com a máquina, mas aquele que a interroga, desconfia e a integra como instrumento, não como colega pensante.

Na educação, a lição é talvez a mais urgente, porque a OpenAI publicou um estudo onde mostra que 10,2% de todas as mensagens do ChatGPT, ou seja, cerca de 2 biliões de mensagens por semana, são solicitações de ensino/tutoria. Neste contexto, em vez de proibir o uso da IA em trabalhos escolares, deveríamos obrigar os estudantes a dialogar com ela, a refutá-la, a mostrar onde erra e onde acerta. Que melhor laboratório para o pensamento crítico do que uma máquina que, com igual solenidade, acerta no teorema de Pitágoras e inventa referências bibliográficas? A escola deve ensinar a diferença entre plausibilidade e verdade, entre resposta automática e conhecimento situado.

No plano ético, há ainda o risco de confundirmos limites morais com limites técnicos. A máquina não tem consciência, não tem intenção, não tem culpa. Nós temos. Usar uma ferramenta poderosa exige responsabilidade humana, não da máquina, mas dos que a conceberam e dos que a usam. Talvez seja hora de aceitar que “inteligência artificial” é apenas uma metáfora teimosa, e que o verdadeiro problema não está no silício, mas na carne: a nossa tendência para delegar o pensamento, para abdicar do ceticismo, para nos deixarmos seduzir pelo que soa inteligente.

Em última análise, a inteligência artificial é menos um rival e mais um espelho deformado. O perigo não é ela pensar demasiado, mas nós pensarmos de menos. O pensamento crítico, longe de ser um luxo pedagógico, é a última linha de defesa contra a nossa própria preguiça mental. Talvez, afinal, a maior utilidade da chamada “IA” não seja imitar-nos, mas obrigar-nos a recordar que a inteligência, a verdadeira, ainda reside, teimosamente, em nós.