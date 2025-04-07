Na semana passada saíram os rankings das escolas portuguesas. Mais uma vez, num coro bem afinado, responsáveis políticos, dirigentes da classe dos professores e representantes dos pais apresentaram argumentos contra a existência e a divulgação dos rankings.

A problemática dos rankings de escolas surge na realidade portuguesa de uma forma algo insólita ou pelo menos inusitada. Durante anos, a opinião pública das pessoas que pensam a educação dividia-se entre os que achavam que não devia haver rankings e os que achavam que devia haver.

Os que defendiam a não existência de rankings, faziam-no baseados em duas grandes razões fundamentais: i) os rankings não reflectem a realidade, são só um número, a realidade é sempre mais complexa do que um número numa tabela ordenada; ii) O uso de rankings levanta um estigma que agrava desigualdades, induzindo os pais, de forma legítima ou ilegítima, a tentar escapar das escolas piores classificadas para as melhores.

Hoje não existem no espaço público defensores dos rankings, mas poderia haver quem quisesse rebater esses dois argumentos.

Bastaria dizer que os rankings são apenas o espelho ordenado de uma realidade: uma síntese algébrica. O objectivo das sínteses é esse mesmo.

Os rankings das escolas, hoje, têm muito mais informação do que uma tabela com os resultados dos exames nacionais. Têm detalhe por disciplina ou por nota interna. Têm factores de correcção como o enquadramento sócio-económico das famílias dos alunos ou gráficos com a evolução dos últimos anos.

Quando ao segundo argumento contra os rankings, parece-me ser próprio de regimes que não privilegiam a liberdade enquanto valor fundamental, seja a liberdade de informação, como a liberdade de escolha. Se do exercício dessas liberdades resultarem efeitos negativos para uma parte do sistema, então esses efeitos deviam ser corrigidos a jusante e nunca escondendo informação da população.

Muito antes disto ser um tema em Portugal, na Inglaterra dos anos 80, sob a governação de Margaret Thatcher, o debate era suscitado em função de uma orientação das políticas educativas para o mercado.

A liberdade de escolha da escola por parte dos pais (liberdade da procura), o efeito da concorrência entre escolas (livre concorrência) e a diversidade da oferta formativa das escolas (liberdade de oferta), são princípios que não devem ser afastados do sistema de ensino.

O Estado rege-se por princípios de transparência, em que a informação deve ser conhecida e publicada. Isso permite uma comparação entre escolas, mas também a comparação da mesma escola ao longo do tempo. A compreensão e estabelecimento de metas e objectivos constituem a crença de que é assim que se pode vir a melhorar o sistema.

A maior parte das pessoas parece ter essa crença nas suas escolhas pessoais, para lá das escolhas educativas. Não se conhece ninguém contra os rankings nos hotéis, nos restaurantes ou nos museus, mas o país parece ser contra o ranking nas escolas.

Pouco tempo depois de ser aluno do secundário, começaram a ser publicados os rankings. A escola secundária que frequentei, a Escola Secundária José Gomes Ferreira, parte do Agrupamento Escolas de Benfica, era uma das três melhores do concelho de Lisboa.

Dois terços dos alunos da minha turma entraram na faculdade. Um terço dos alunos entrou na sua primeira opção, a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, e quem não entrou na primeira, também fez o seu percurso profissional com competência, mérito, rigor e contribuindo de volta para a sociedade, uns são profissionais destacados em empresas, outros empreendedores e empresários e um é até Ministro da Finanças.

A Secundária de Benfica, como é vulgarmente conhecida, manteve a posição de uma das melhores escolas públicas do concelho de Lisboa de forma consistente até 2016, ano em que ocupava a 55ª posição nos rankings nacionais.

Oito anos depois, a escola pública que frequentei como aluno, e que muito ajudou no percurso de toda a minha turma, ocupa a 293ª posição no ranking nacional, passou de uma das três melhores escolas públicas do concelho de Lisboa, para uma das piores dentro do contexto sócio-económico favorável.

A escola onde fui aluno é a escola onde este ano lectivo fui colocado como professor de economia e direito. Se não fossem os rankings nunca poderíamos falar disto. Nunca seria quantificável o prejuízo para a comunidade da substituição de um projecto educativo de excelência por uma fábrica de cretinos digitais (“Fábrica de Cretinos Digitais, O Perigo dos Ecrãs para os Nossos Filhos” livro de Michele Desmurget) onde os alunos estão deliberadamente ligados aos telemóveis para que os professores não tenham qualquer encargo em ensinar-lhes nada.

Onde os critérios de avaliação dos alunos prejudicam os melhores e dificultam (muitas vezes impedem) alunos de aceder ao ensino superior, apenas porque a orientação é para que todos passem, que ninguém chumbe, neste regime obsessivo e opressor de uma igualdade que não pode existir entre alunos que querem estudar e ter resultados e aqueles que não querem.

A publicação em Portugal, da lista ordenada das escolas secundárias tendo por base os resultados dos exames nacionais do 12º ano acontece pela primeira vez em 2001, e temos um quarto de século de oportunidades perdidas.

Este tempo devia ter sido aproveitado para perceber por que razão há escolas mais “eficazes” a obter melhores resultados, a atribuir um prémio merecido para quem se esforça. A compilar informação para que professores e os projectos educativos com piores resultados tivessem a oportunidade e procurar melhorias ou replicar modelos. Nada disso foi feito.

Nada disso aconteceu. Hoje todo o sistema de ensino público é pior e mais caro do que há 20 anos. O orçamento de Estado gasta 7,5 mil milhões de euros em educação. Existem 1,2 milhões alunos no ensino secundário e nos três ciclos do básico.

Em suma, o Estado gasta 781 euros por cada mês de aulas de cada aluno, do dinheiro dos contribuintes. Ao mesmo tempo, a melhor escola do país custa 600€ por mês aos pais (Colégio Efanor do Porto).

A ideia peregrina, básica e sádica da igualdade funciona de forma desigual e por isso é injusta e insuportável. Todo o edifício da escola pública como elemento primordial na mobilidade social colapsou. O elevador já não funcionava há muitos anos, mas hoje é todo o prédio que está no chão.

Numa sociedade livre e esclarecida, tudo o que usa dinheiro público, o dinheiro dos contribuintes, deve ser transparente e sujeito a escrutínio. Os rankings são só um instrumento acessível e universal desse escrutínio.

Deve haver rankings nas escolas, como deve haver nos hospitais, nas repartições de finanças, nos aeroportos, nas estações e apeadeiros, nas carreiras dos autocarros. Em todo o lado onde há dinheiro ou serviço público.

O Estado hoje gasta mais dinheiro e oferece menos. A frente professores-decisores políticos-pais, não é mais que a defesa de um status quo de que só alguns tiram benefício, sacrificando quem tem um contexto mais desfavorecido e está excluído do acesso aos mínimos de educação.

Os directores das escolas do ensino público não querem que se saiba que os professores ganham mais que no privado, que trabalham menos, que têm menos assiduidade, menos responsabilidade e que só são sindicados pelos próprios. Como tal, se fizerem um trabalho mal feito, desde que esteja de acordo com a orientação do maioral, nunca terão problemas.

Os representantes das associações de pais são de uma classe ao mesmo tempo burguesa e cleptocrática, que mantém as associações reféns dos interesses dos seus filhos, que andam sempre nas melhores escolas públicas e nunca nas piores. Só se interessam em como inventar mais uma ficção para entrar na escola mais bem classificada do concelho, seja dando uma morada de uma tia que faleceu nos anos 90 ou dizendo que o filho é do articulado de música de flauta de bisel ou que representa Portugal, na selecção nacional de chinquilho.

Os sindicatos só se interessam por aqueles que já são professores no ensino público, os pais só se interessam pelos seus próprios filhos e os decisores políticos fazem de conta que a Escola Pública não é hoje um cambão para esbulhar dinheiro dos impostos e atirá-lo para cima de uma fogueira onde crianças e adolescentes ardem ligados ao carregador do telemóvel, sem os mínimos necessário ao seu desenvolvimento.

Os responsáveis políticos não podem deixar que se perceba que têm um monstro de instituições que não dão resposta a ninguém: Secretaria-Geral, IGEC, DGE, DGAE, DGEEC, DGEstE, IAVE, IGFE e CNE. Onde não se responde a cartas ou e-mails, onde os telefones estão quase sempre avariados e quando funcionam ninguém os atende. Porque alguns dos mais altos funcionários estão no Estado a tratar de gerir o seu alojamento local, em vez de fazerem o trabalho para o qual recebem um salário para a vida.

Um monstro que devora toda e qualquer motivação para quem quer ser professor, porque sente que tem essa vocação e que pode contribuir para o sucesso de alunos, como vários professores contribuíram para o seu.

Um monstro que poderia custar 1/3 do que custa, com melhores resultados, se não estivesse refém de um monstro ainda maior que é o do fanatismo ideológico que dá suporte a toda esta irracionalidade. Mas isso daria lugar a um outro artigo onde poderiam ser apresentadas soluções para o problema. Assim houvesse um reconhecimento que o problema existe e é um monstro.