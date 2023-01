“Porque é uma mulher, depois dos 40 anos, se torna “transparente”? Porque é que ninguém, sequer, repara em nós?” A primeira resposta, a mais óbvia e a mais impulsiva, será: “porque os homens preferem mulheres mais novas”. Ou “porque querem viver as relações à margem dos compromissos”. Mas aquilo que distingue os homens das mulheres, depois dos 40, é que, eles falam muitíssimo menos das suas dificuldades de encontrarem quem se encante por si, por mais que alimentem, secretamente, a ideia que serão – eles, também — “transparentes”. Não fosse o “charme” que imaginam que o dinheiro, algum poder ou uma certa relevância social lhes possa trazer. O que é que nos torna, então, supostamente, transparentes, depois dos 40?

Eu acho que se cultiva a ideia que as pessoas, à medida que envelhecem, ficam mais feias. O seu corpo esmorece. E, por mais que recorram às mais diversas estratégias para manterem uma aura de juventude eterna; por mais que apurem um estilo e o erotizem, até; por mais que recorram ao ginásio ou ao lifiting, a idade vence a atractividade e perde-se “toda” a graça. Como se só a juventude nos fizesse belos.

A beleza – fala-se pouco disso, não é? – é a forma de se pôr poesia na vida. Mas a beleza externa não se constrói, ao contrário daquilo que pareça, à margem da beleza que temos cá dentro. A beleza externa ou a juventude iludem muitas coisas feias que temos em nós. O tempo ajuda-as a revelar. Não ficamos, “obrigatoriamente”, mais feios. Ficamos mais iguais aquilo que somos. Há pessoas que com 20 anos já envelheceram muito. E mal! E há pessoas com 40, 50 ou 60 que souberam olhar para dentro de si e, “peça a peça”, trabalhar para ficarem mais bonitas. Com o tempo – será mais assim – não ficamos mais velhos: ou ficamos mais feios ou nos tornamos mais bonitos.

Nós procuramos a beleza e a vida que ela nos dá em tudo. Só a beleza nos torna jovens. Só ela nos torna felizes. Às vezes, assumimo-lo pouco. É, pois, natural que aquilo que não nos atraía numa pessoa aos 15, aos 18 ou aos 30 não nos atraia depois dos 40. Depois dos 40 haverá menos “barulho das luzes” e o que não é bonito mais “feio” se torna. Mas o que é a beleza senão o olhar límpido da verdade que transforma a nossa história em sabedoria?

