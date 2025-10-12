O zeitgeist era muito diferente em 2013, quando Moisés Naím publicou o seu livro, O Fim do Poder. Enquanto a economia mundial ainda recuperava da crise financeira de 2008 e se multiplicavam protestos sobre as crescentes desigualdades sociais, as redes sociais amplificavam voz a cada vez mais pessoas (veja-se o exemplo da Primavera Árabe) e emergiam novos desafios às estruturas de poder tradicionais, políticas e corporativas. Mais de metade da população mundial de então vivia em democracia, e a revolução digital e tecnológica estava apenas a iniciar a aceleração vertiginosa que se verificou na última década com a massificação do smartphone, a omnipresença das redes sociais e a entrada da inteligência artificial nas nossas vidas.

Foi nesse contexto que Naím formulou a sua tese: o poder tradicional estava em declínio, tornara-se mais difuso e vulnerável, sendo assim mais rápido de conquistar, mais difícil de usar e mais fácil de perder.

Por um lado, pelo simples facto de a dimensão da vida ter crescido e haver mais de tudo em todo o lado: pessoas, países, partidos políticos, conflitos, empresas, produtos, consumo. Por outro, pelo aumento exponencial da mobilidade de pessoas, bens e capitais como consequência da globalização, tornando-se mais difícil de controlar. Por último, atribuía esse declínio a uma mudança mundial de mentalidade, expectativas e exigências das pessoas em relação às estruturas de poder.

Naím tinha uma visão optimista sobre o futuro, acreditava que as sociedades se estavam a tornar mais livres, que era mais fácil a diferentes grupos sociais ou políticos alcançarem mais pessoas com a sua mensagem, que poderiam assim fazer escolhas mais informadas e ter uma melhor qualidade de vida. Mas não deixou de alertar para o perigo da paralisação política em virtude da fragmentação da sociedade e dos riscos inerentes, como o aumento da desordem social, a perda de influência dos partidos políticos tradicionais, a banalização do activismo online, baseado em “gostos” e “seguidores”, a incapacidade de centrar a atenção pública no que realmente importa e, por último, a alienação das pessoas perante o processo político, provocado pelo constante bombardeamento de notícias sobre escândalos e corrupção. A resposta a tudo isto passaria então por um fortalecimento dos partidos políticos tradicionais, baseado na confiança, aumento da participação cívica e também pelo combate à desinformação e demagogia no debate político.

Estamos em 2025 e o pensamento de Naím parece ter tanto de profético como de ingénuo. Mais do que evoluirmos para sociedades mais livres e abertas, a última década trouxe uma polarização e radicalização do discurso político, alimentado por irracionalidade, ódio e tribalização (cada vez mais marcada pela lógica do “nós contra eles”). Perante o avolumar dos desafios e problemas que afectam a sociedade, há uma percepção geral de que as instituições de poder democráticas já não funcionam, mas não surgiram ainda alternativas políticas inovadoras e suficientemente estáveis que garantam um passo em frente na organização das sociedades mundiais.

Pelo contrário, o recrudescimento de tendências autoritárias em muitos países tidos como bastiões da democracia liberal, com os EUA à cabeça, revela essa incapacidade generalizada para resolver os problemas do presente e do futuro, apenas encontrando resposta em fórmulas do passado, que julgávamos distantes e em vias de extinção, sobretudo no mundo ocidental. É preocupante constatar que, de acordo com o Instituto V-Dem, em 2024 apenas 28% da população mundial vivia em democracias, contra 51% em 2004. O próprio Moisés Naím viu-se obrigado a revisitar a sua tese, publicando em 2022 o livro The Revenge of Power: How Autocrats Are Reinventing Politics for the 21st Century (não editado ainda em português).

Sou daqueles que acreditam que a história da humanidade é sempre feita de avanços e recuos. Tal como o brilhante historiador contemporâneo Timothy Snyder postula, não devemos viver agarrados às políticas da inevitabilidade, acreditando que o progresso é contínuo e que o mundo evolui invariavelmente para melhor; mas também não devemos ficar reféns das políticas da eternidade, regressando ao passado perante a incapacidade de lidar com o presente e vislumbrar um futuro. A História acontece algures entre estes dois extremos, e compete a cada um de nós ajudar a escrevê-la, através de uma participação activa na vida em sociedade de forma informada, racional e, acima de tudo, humana.