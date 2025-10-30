Há sons que escutamos com os ouvidos.
E há outros — mais subtis, mais íntimos — que o corpo inteiro sente.
Durante décadas pensámos que o som era apenas um fenómeno acústico, uma vibração que atravessa o ar até chegar ao ouvido interno. Mas a ciência do século XXI está a revelar algo surpreendente: o som é também uma força biológica, capaz de influenciar as nossas células, genes e emoções de formas que só agora começamos a compreender.
Quando o corpo “ouve”: o som que toca as células
Investigadores da Universidade de Kyoto, no Japão, colocaram recentemente células vivas sobre uma placa vibratória e expuseram-nas a diferentes frequências sonoras. O resultado foi extraordinário: 190 genes alteraram a sua expressão — alguns “ligaram-se”, outros “desligaram-se” — apenas em resposta ao som.
Sem químicos, sem cirurgia, sem contacto físico. Apenas vibração.
Mais ainda: em células precursoras de gordura, as ondas sonoras bloquearam a formação de adipócitos (as células que armazenam gordura). Noutras, modificaram a estrutura e o movimento.
Este estudo, que marca o nascimento de uma nova disciplina — a mecanobiologia acústica — demonstra que as nossas células não são surdas. Elas escutam o mundo à sua maneira, reagindo mecanicamente a cada impulso vibratório.
Não é misticismo; é física aplicada à biologia.
O som é feito de ondas de pressão, e essas ondas atravessam tecidos, órgãos e fluidos corporais. A cada batida, a cada nota, o corpo inteiro ressoa — uma verdadeira orquestra molecular em movimento.
O poder terapêutico da música: da ciência ao coração
Mas o fenómeno não se limita às células. A música — a forma mais elaborada e emocional do som — atua directamente no cérebro humano.
Numerosos estudos clínicos demonstram que a musicoterapia reduz a ansiedade, alivia a dor, regula o humor e até melhora funções cognitivas em doenças como o Alzheimer, Parkinson ou após AVC.
Quando ouvimos música, ativam-se simultaneamente áreas cerebrais ligadas à emoção, à memória, ao movimento e à recompensa. O cérebro liberta dopamina e endorfinas, enquanto o cortisol — a hormona do stress — diminui.
É por isso que, perante uma melodia que nos comove, o coração abranda, a respiração se ajusta e a tensão arterial desce.
A Organização Mundial da Saúde reconhece oficialmente o papel das artes — e em especial da música — na promoção da saúde mental e do bem-estar.
Em hospitais, unidades de cuidados paliativos e centros de reabilitação de vários países, a musicoterapia já faz parte das equipas multidisciplinares.
Beethoven e a biologia da emoção
Entre os compositores mais estudados, Beethoven ocupa um lugar especial.
As suas obras, densas e emocionais, exercem um efeito quase universal. Movimentos como o Adagio da Sonata “Pathétique” ou a Sexta Sinfonia (“Pastoral”) induzem relaxamento profundo e coerência cardíaca; outros, como a Ode à Alegria, elevam o humor e despertam vitalidade.
Estudos de neurociência mostram que músicas com estrutura harmónica complexa e contrastes dinâmicos, típicas de Beethoven, favorecem a sincronização neuronal, melhoram a atenção e podem reduzir crises epilépticas — fenómeno semelhante ao chamado efeito Mozart.
Em doentes com demência, essas mesmas obras ajudam a resgatar memórias e emoções esquecidas.
Beethoven, que compôs as suas sinfonias mais sublimes depois de perder a audição, continua assim a “falar” directamente às células e à alma de quem o ouve.
Uma nova era: a medicina do som
Estas descobertas abrem caminho para o que muitos investigadores chamam já de “medicina vibracional de precisão” — terapias baseadas em ondas sonoras, capazes de modular tecidos e processos biológicos sem recorrer a fármacos invasivos.
Imaginemos, por exemplo:
Frequências específicas para estimular regeneração celular;
Vibrações sonoras para reduzir inflamações;
Ritmos cuidadosamente modulados para restaurar o equilíbrio neurovegetativo.
Pode soar futurista, mas a tecnologia médica já caminha nesse sentido.
O ultrassom terapêutico é hoje usado para acelerar a cicatrização de feridas e tratar dores musculares; a neuroestimulação acústica está a ser testada em depressão resistente; e experiências com sonogenética procuram ativar genes sensíveis ao som — sem tocar no corpo.
O som é uma linguagem universal
Se o som molda células e emoções, então cuidar do ambiente sonoro é cuidar da saúde.
Vivemos rodeados de ruído — nas cidades, nos transportes, até em casa. O excesso de som desordenado provoca stress, fadiga, ansiedade e até doenças cardiovasculares.
Mas o som pode também ser cura, equilíbrio e beleza — quando o usamos com consciência.
Precisamos de uma nova cultura do ouvir: escutar o silêncio, valorizar a harmonia, respeitar a vibração natural dos espaços e das pessoas.
O som não é apenas entretenimento: é energia vital.
Da ciência à consciência
A Semana do Som convida-nos a redescobrir o poder vibrante e transformador que nos envolve desde o primeiro batimento do coração.
Cada célula, cada órgão, cada emoção tem a sua frequência.
Talvez, no fundo, sejamos todos parte de uma mesma sinfonia biológica — onde a ciência, a arte e a vida se encontram em perfeita ressonância.
E se é verdade que “tudo o que existe vibra”, então talvez a saúde comece quando aprendemos a escutar melhor.