Quando o preço dos combustíveis sobe, o debate público tende a ficar preso à bomba de gasolina e ao desconforto dos particulares. Mas o verdadeiro problema está mais abaixo, naquilo que não se vê de imediato: a competitividade das empresas.

Para muitas empresas portuguesas, sobretudo na indústria, na logística, na distribuição, na construção, na agricultura e no turismo, o combustível não é um detalhe. É um custo central. E quando esse custo dispara, não sobe apenas a fatura do transporte. Sobe o preço das matérias-primas, da distribuição, das entregas, das deslocações, dos serviços no terreno e, no fim da cadeia, sobe a pressão sobre as margens.

O problema é que muitas empresas não conseguem simplesmente passar esse aumento para o cliente. Quem exporta compete com produtores de outros países. Quem vende no mercado interno enfrenta consumidores mais sensíveis ao preço. O resultado é previsível: perde-se margem, adia-se investimento, trava-se contratação e enfraquece-se a capacidade de competir.

É aqui que Portugal tem de ser mais sério. Um país periférico, com forte dependência do transporte rodoviário e ainda demasiado exposto à energia importada, não pode continuar a reagir à subida dos combustíveis como quem apaga fogos. Cada pico de preços gera o mesmo ritual: indignação, descida temporária de impostos, alívio momentâneo e regresso ao problema de fundo. Isto não é política económica. É gestão de urgência.

Convém dizê-lo com clareza: reduzir impostos sobre os combustíveis pode fazer sentido em momentos excecionais. Mas não chega, e muito menos resolve. Um corte fiscal avulso pode amortecer o choque de uma semana; não corrige a vulnerabilidade estrutural de uma economia que continua demasiado dependente do gasóleo para funcionar normalmente.

A questão, por isso, não é apenas como baixar preços. É como reduzir a exposição das empresas a este tipo de choques.

A primeira medida devia ser simples: criar um mecanismo automático, transparente e temporário de atenuação para setores especialmente expostos. Não para subsidiar tudo e todos, mas para evitar que oscilações bruscas destruam margens viáveis e desorganizem contratos em execução. As empresas precisam menos de improviso político e mais de previsibilidade.

A segunda medida é mais importante: investir a sério na eficiência energética das empresas. Isto significa apoiar renovação de frotas, modernização logística, autoconsumo, armazenamento, eletrificação onde ela já seja economicamente racional e soluções tecnológicas que reduzam consumos. O debate energético em Portugal continua muitas vezes preso à produção. Mas a competitividade joga-se também – e talvez sobretudo — no consumo. Não basta produzir energia mais limpa; é preciso usar menos energia para produzir mais valor.

A terceira medida é a mais estrutural e, talvez por isso, a mais adiada: reduzir a dependência da rodovia no transporte de mercadorias. Enquanto quase tudo circular por estrada, o país continuará demasiado vulnerável ao preço do combustível. Reforçar a ferrovia de mercadorias, melhorar ligações logísticas e apostar verdadeiramente na intermodalidade não é apenas uma bandeira ambiental. É uma necessidade económica.

No fundo, a subida dos combustíveis expõe uma fragilidade antiga da economia portuguesa: crescemos, exportamos mais, somos mais sofisticados do que éramos há duas décadas, mas continuamos a funcionar com custos de contexto demasiado pesados e com pouca proteção perante choques externos.

É por isso que este tema merece ser tratado com mais ambição e menos folclore. O preço dos combustíveis não é apenas um assunto de mobilidade ou de carteira individual. É uma questão de competitividade nacional. E, nesse plano, a resposta não pode ficar limitada a mexidas semanais no imposto.

O que está em causa não é apenas o preço de encher um depósito. É a capacidade de produzir, transportar, exportar e crescer num país que continua demasiado vulnerável a choques que conhece há décadas. E isso já não se resolve com remendos fiscais nem com indignações de ocasião. Ou Portugal usa este problema para corrigir uma fragilidade estrutural da sua economia, ou continuará a discutir cêntimos na bomba enquanto perde competitividade, investimento e futuro.