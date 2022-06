Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há três razões fundamentais para pensarmos na reconstrução da Ucrânia, numa altura em que os serviços secretos de Kiev alertam que o conflito poderá durar pelo menos até ao final do ano, o que faz com que os planos de reconstrução pareçam inúteis e os custos dos mesmos tenham de ser estimados num intervalo aberto à direita. A incerteza do momento faz valorizar uma expressão famosa atribuída a Dwight D. Eisenhower “Os planos são inúteis, mas o planeamento é indispensável.” Esta citação incorpora a necessidade de termos flexibilidade e opções no momento de se tomarem decisões.

Reconstrução no dia seguinte

A definição de uma estratégia de reconstrução sustentável precisa de tempo e de maturação para os países doadores e para a Ucrânia. Recorde-se que o Plano Marshall, também conhecido pelo programa de recuperação da Europa após o fim da 2.ª Guerra Mundial em 1945, apenas foi implementado três anos mais tarde. As exigências da sociedade de hoje não se compadecem com essas demoras, pelo que o processo de reconstrução terá de iniciar-se no dia seguinte ao fim da guerra.

Tal como aconteceu com o Plano Marshall, de forma a operacionalizar o esforço de reconstrução, deverá ser necessária a criação de uma agência internacional para o efeito, liderada pelas autoridades da Ucrânia e pela União Europeia (UE), em parceria com outros países e instituições internacionais de financiamento, como o Banco Mundial. Esta agência deverá estar sediada em Kiev, de forma a estar próxima das autoridades locais e ajudar a definir prioridades de reconstrução.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em maio, a Comissão Europeia apresentou uma Comunicação com a resposta da UE para colmatar o défice de financiamento imediato da Ucrânia e para definir o plano estratégico geral de reconstrução a longo prazo – RebuildUkraine. A Suíça já anunciou para julho uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia, com o objetivo de juntar doadores e mobilizar fundos para reconstrução das infraestruturas e da economia. Teremos ainda de considerar futuras propostas de outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo. A reconstrução da Ucrânia exigirá um apoio financeiro e logístico alargado e a UE terá de assumir um papel de liderança internacional, em virtude da vontade política de adesão da Ucrânia à própria UE.

Reconstrução faseada, inclusiva e holística

A reconstrução deverá ser definida por fases, de forma a restabelecer a capacidade instalada, mas também melhorar e reorganizar infraestruturas e cidades. Será necessário o restabelecimento de estradas, caminhos de ferro, pontes, aeroportos, portos, redes de abastecimento de água, energia e telecomunicações, mas também construir novas rotas logísticas (estradas e caminhos de ferro) na direção do ocidente, de forma a dinamizar a economia e permitir a mobilidade de pessoas e de bens. A gestão de resíduos provocados pela destruição do edificado e das infraestruturas, bem como a adoção de soluções construtivas sustentáveis terão de ser prioridades no planeamento.

A reconstrução de cidades inteiras, com modelos de desenvolvimento económico e social europeus, originará o estabelecimento de novos planos urbanísticos e arquitetónicos. Será uma oportunidade para a Ucrânia poder abandonar o modelo de cidade soviético enraizado na uniformização e adotar um modelo ocidental mais humanista e inclusivo. Deveremos assistir ao efeito semelhante registado na reconstrução de Lisboa após a destruição provocada pelo terremoto de 1755. Volodymyr Zelensky sugeriu e Ursula Van der Leyen apoiou a criação de cidades gémeas entre os países da UE e a Ucrânia. Será uma forma de promover a descentralização, o desenvolvimento regional de baixo para cima e a partilha de experiências de gestão das autoridades locais.

O caminho de adesão da Ucrânia à UE deverá servir de roteiro para criar as bases de um país livre, próspero, ancorado nos valores europeus e integrado na economia global. Trata-se de uma oportunidade de reconstruir um país na Europa do (e não no) século XXI. Se o povo ucraniano quiser e a Rússia o permitir, a entrada da Ucrânia na UE poderá ser uma naturalidade daqui a uma década.

Regra da Atração

Nós europeus precisamos de concentrar as nossas energias no caminho em que acreditamos para respeitar os mais de 44 milhões de ucranianos que viram as suas vidas destruídas, os mais de 12 milhões de ucranianos que viram as suas vidas deslocadas (sendo seis milhões para fora do país), e os milhares de ucranianos que já morreram por causa da invasão russa não provocada e injustificada. O livro The Secret, de Rhonda Byrne, está fundamentado no argumento de que pensamentos positivos trazem coisas positivas. O planeamento na reconstrução tem de funcionar como fator de esperança. Se planearmos a reconstrução sobre um modelo europeu, estaremos certamente a maximizar a probabilidade de isso acontecer.