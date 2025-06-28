Esta é a história de Madalena, uma jovem emocionalmente sequestrada, afastada do vínculo com a mãe, vítima de alienação parental, um fenómeno ainda subestimado e muitas vezes difícil de identificar, mas profundamente destrutivo. Acontece quando um dos pais alienador (pai ou mãe) manipula a perceção de um filho para o afastar do outro pai/mãe alienado, instigando-lhe medo, distorcendo-lhe a realidade e negando-lhe os afetos como norma da sua vida quotidiana.

No caso de Madalena, o pai e a madrasta alienadores impuseram um regime de controlo psicológico que transformou a mãe num “bicho papão”, uma figura aterrorizante construída ao longo dos anos, sustentada por medo, chantagem emocional e mentiras. A Madalena foi ensinada a temer quem mais a amava e a afastar-se da mãe como quem foge de um perigo.

Madalena tinha 14 anos quando decidiu quebrar o ciclo de silêncio, do medo e da manipulação em que vivia. Foi o dia em que disse ao pai, com coragem e entre lágrimas: “Podes-me deixar em casa da minha mãe”. Essa frase, aparentemente simples, assinalou a mudança de uma história marcada pela alienação parental, uma forma sub-reptícia e devastadora de abuso emocional que separa filhos de um dos seus pais (pai ou mãe).

Madalena enfrentou o medo e a manipulação para contar, pela primeira vez em quatro anos, toda a verdade ao psicólogo que a acompanhava semanalmente. Era a última consulta. Como ela própria recorda: “Cheguei à última consulta e disse ao Dr. A., naquele dia, e disse que nos últimos tempos tinha fugido de casa duas vezes… uma delas durante mais de 24 horas… tentei suicidar-me.…”. Foi o ponto de rutura para Madalena, e também de coragem. Pela primeira vez, revelou que dizia sempre ao psicólogo o que o pai queria ouvir. Que era obrigada a memorizar perguntas e respostas. Que toda a sua narrativa era controlada: “Sempre que venho aqui, digo o que o meu pai quer. E quando saio daqui tenho de lhe contar todas as perguntas que o Dr. A. me fez e todas as respostas que lhe dei… Tudo o que nunca tinha contado, até ao fim da consulta.” E concluiu, com a serenidade de quem sabe o peso da verdade: “Pronto, ok, vou-me retirar, porque eu já nessa altura pensei: acabei de dizer tudo. Estava o caldo entornado”.

Quando Madalena finalmente quebrou o silêncio no consultório do psicólogo, iniciou-se uma cadeia de reações que culminou na tentativa desesperada do pai e da madrasta para manter o controlo: promessas, chantagens e dramatizações. Mas a decisão já estava tomada. A adolescente que antes via a mãe como o monstro da história, agora percebia que era exatamente no colo da mãe que poderia encontrar a segurança e a verdade.

Ao sair da consulta, Madalena entrou no carro com o pai e a madrasta. Madalena conta que o interrogatório começou de imediato, como sempre: “Chego ao carro depois do psicólogo: O que é que disseste ao Dr.?, o que é que disseste ao Dr. A? fiquei calada na mesma, caladinha, caladinha até chegar a casa, chegamos a casa, sentamo-nos no sofá e perguntaram: O que disseste?….o que falaste (hoje com o psicólogo))…..tu estás mal….porque é foste falar com estes rapazes?….porque é que isto….? porque é que aquilo…..? “. Madalena nesse dia, decidiu não falar: “Fiquei calada na mesma, caladinha, caladinha… até chegarmos a casa”.

O pai e a madrasta alienadora, insistiram que estava “mal”. Madalena contou-nos a estratégia que utilizou nesse dia: “E eu consegui agarrar em tudo o que eles achavam que estava mal…”

Ao chegar a casa, o pai alienador lançou o ultimato: ou a Madalena contava tudo o que dissera na consulta, ou seria internada num hospital psiquiátrico, como nos conta Madalena: “Até que, a tantas, o meu pai diz: ou te interno no manicómio ou vais para casa da tua mãe…”. Mas Madalena conhecia bem esse bluff. A casa da mãe era usada há anos como ameaça, como partilha Madalena: “Lembro-me perfeitamente: ‘Vais para a Rua”…, que era a rua da casa da minha mãe, ‘se não falares.’ A mãe, dizia-se, era perigosa: “Como se fosse o bicho-papão… “. E a Madalena ficava com muito medo, como nos diz: “porque aquela família (do pai) era tudo o que a gente tinha”.

Madalena contou que, naquele momento, tomou a decisão que mudaria a sua vida, a decisão de voltar a ir para a casa da mãe: “Ok podes-me deixar em casa da minha mãe…foi a única coisa que eu disse ao meu pai…podes-me deixar em casa da minha mãe”.

A reação do pai e da madrasta alienadores foi terrível perante este seu pedido: “Nessa noite o meu pai mandou-me descalçar…mandou-me tirar os colares que eu tinha, o relógio, tudo o que eu tinha de valor, deu-me um ténis que não me serviam de há muitos anos, fui assim com os ténis enfiados só a parte da frente….”. Um ato simbólico de desapropriação e humilhação.

Madalena partilhou que, ao chegar à porta da mãe, após quatro anos de ausência forçada, foi recebida num caos, com os irmãos revoltados: “Chegamos à porta de casa da minha mãe…os meus dois irmãos um de cada lado…eles os dois (pai e madrasta) à frente, o meu irmão mais velho completamente passado… Ai vocês vão permitir que isto aconteça? …como é que vocês permitem que isto aconteça? …não a vais a deixar aqui…”. No início, o pai e a madrasta ficaram sem reação: “o meu pai e a minha madrasta sem responder…sem reação…chegamos…”. A madrasta alienadora ainda tentou negociar e convencer a Madalena para que desistisse: “a madrasta põe-se atrás do carro comigo…o meu pai com o meu irmão à frente do carro…disse: nós conseguimos resolver isto….”.

O momento revelou-se como um ponto de viragem crucial no ciclo da alienação parental: o momento em que os alienadores percebem que estão a perder o controlo: ”mudou completamente o discurso….eu acho que o jogo virou-se tanto contra eles, o que eles me fizeram viver, virou-se tanto contra eles….que eles não podiam ter melhor karma nesta vida….eu não podia ter melhor karma….ela só me dizia: mas nós conseguimos resolver isto ….”.O discurso do pai e madrasta alienadores, que antes era de imposição, ameaça e desvalorização da mãe alienada, transforma-se quando percebem que a dinâmica de controlo coercivo já não funciona. Este é um sinal de desespero do alienador usado quando sente que deixa de conseguir manipular, e tenta salvar aparências ou minimizar danos.

Iniciou-se então uma fase de “recompensa” condicional, manipulação pela promessa de afeto e liberdade: “Tu podes ficar bem em casa… vais ter direito a isto em casa… e direito àquilo… e a esta liberdade e é ótimo”. Neste exemplo, o alienador utiliza uma estratégia de reforço condicional oferecendo “direitos” e “liberdade” como se fossem recompensas, desde que a Madalena escolhesse não voltar para a mãe. Uma promessa de liberdade que não era real e que foi usada como isco, e válida apenas se a Madalena seguisse a vontade do pai, um controlo da “liberdade”.

Madalena vítima de alienação parental, repetiu a narrativa inculcada de que era ela o problema, num comportamento de autodepreciação. Situação em que a vítima, absorvendo o discurso: “Eu sou muito má para estar com vocês (pai e madrasta alienadora)….não consigo, mais vale estar com quem é mau também, sou muito má para estar com vocês ….eu faço-vos muito mal….”. Madalena não só sofria como se sentia responsável pelo sofrimento do “agressor” alienador: “a chorar baba e ranho….”.

Nesse momento, a madrasta alienadora, insistiu com a promessa ilusória de estabilidade, recorrendo à negação e à falsa esperança de que tudo pode ser “normal” se Madalena cedesse: “para uma miúda de 14 anos, normal (normal não é), a minha madrasta sempre com o mesmo discurso, fica …nós vamos ser uma família normal”.

Ainda alienada, Madalena tentou isentar os alienadores de qualquer responsabilidade, assumindo para si a tarefa de proteger os outros do “mal” que ela representa, como nos contou: “eu já estava tão decidida, que eu só dizia vocês não merecem estar com uma pessoa tão má quanto eu….”.

Madalena verbalizou que esteve prestes a ceder, ou seja, a voltar para o ambiente alienador, mesmo reconhecendo o sofrimento que esse lugar lhe causava: “E, entretanto, a minha mãe chega, foi a minha sorte…porque se a minha mãe não tivesse chegado, talvez eu tivesse voltado… A minha mãe chega e vê-nos à porta de casa…..todos a chorar…a minha mãe chega: o que é que se passa aqui!!”. Esta situação ilustra bem como a pressão psicológica, o medo, a manipulação emocional e o isolamento podem reduzir a capacidade de resistência até mesmo de quem já começou a despertar para o abuso a que está a ser submetido. É um testemunho que mostra o quanto as vítimas de alienação parental oscilam entre a consciência do abuso e a rendição por exaustão. Madalena estava a um passo de voltar, não por vontade, mas por cansaço, pressão e culpa. A chegada da mãe, por acaso ou destino, impediu esse retorno.

O pai alienador utilizou então uma estratégia de desqualificação, e de inversão da realidade, recorrendo a uma narrativa patologizante, tentando transformar o sofrimento legítimo de Madalena num sinal de doença mental, como nos referiu a própria: “ O meu pai aproxima-se da minha mãe e diz: a Madalena está muito mal, precisa ser internada….está muito mal da cabecinha, vai chumbar este ano”. O pai e a madrasta alienadores apresentaram-se como vítimas impotentes, quando na verdade eram os agentes de alienação: “nós não conseguimos ajudá-la, ela é impertinente, é uma miúda impossível, incontrolável”, transformando a Madalena na fonte do problema, em vez de reconhecerem o ambiente abusivo em que estava inserida.

Madalena partilhou-nos o momento de rutura com o sequestro emocional imposto pela alienação parental. Até ali subjugada, viu no gesto da mãe uma abertura, uma escapatória, um chão seguro. E a mãe, mesmo sem entender tudo de imediato, reconheceu no corpo da filha o amor que lhe foi negado por anos: “e a minha mãe completamente… pensa o que se passa aqui….porque a minha mãe não me via há anos, há anos que não estávamos juntas…..a minha mãe agarrou-se a mim, fez logo”.

No momento de viragem, o irmão deu um grito de lucidez e de angústia, como conta Madalena: “O meu irmão disse: vocês não podem permitir isto…..o meu pai do outro lado da estrada”.

Madalena contou que, no momento da rutura definitiva com o pai e com a madrasta alienadores, a despedida, embora difícil, surgiu como afirmação de liberdade, depois de anos de silenciamento: “Até que chegou a hora de nos despedir-mos, eu ia com a minha mãe estava tudo decidido…”. Mesmo quando a realidade já tinha escapado ao seu controlo, o pai alienador ainda teve a necessidade em manter a sua aparência,: “o meu pai já tinha feito a representação dele”.

Madalena testemunhou como foi a sua tentativa apaziguar os alienadores, mesmo quando já estava prestes a sair do ciclo de alienação: “Entretanto na conversa que eu tinha tido com a minha madrasta, também lhe tinha dito uma data de coisas: que não te preocupes, eu vou pedir para a mãe acabar com os processos todos…não nos chatear mais…não te preocupes, eu vou resolver isto tudo….e a minha madrasta acho que gostou dessa parte, e foi o que aconteceu depois….e arrependo-me não termos continuado o processo….”. Este foi um momento ambíguo, em que a Madalena ainda oscilava entre a libertação e a dependência afetiva/emocional dos alienadores. Sentia que tinha que negociar, mediar, pedir tréguas, tudo o que uma adolescente jamais deveria ter de fazer para simplesmente existir em paz.

A separação forçada entre os irmãos, motivada por estratégias de alienação parental, foi uma forma secundária de violência emocional. A alienação não destrói apenas o vínculo entre pai/mãe e filho, mas também desmantela redes afetivas entre irmãos: “Depois despedimo-nos….foi muito difícil para o meu irmão mais novo, ele tinha 7 anos, era muito pequenino…eu aqui tinha 14 anos…”.

Aos 14 anos, Madalena não só rompeu o silêncio com o psicólogo, como rompeu internamente com a lealdade forçada que lhe foi imposta durante anos. A sensação de ameaça da madrasta revelou o colapso do sistema alienador, desafiado pela autonomia emergente de uma jovem que começou, finalmente, a afirmar-se como sujeito da sua própria história. A falta de arrependimento expressa por Madalena não é sinal de frieza, mas sim de reivindicação de justiça emocional, uma forma de dizer que resistir, mesmo que imperfeitamente, foi vital para sobreviver: “Isto foi tudo com os 14 anos, houve aqui uma data de mudanças… a minha madrasta começou-se a sentir muito mais ameaçada por mim….eu fazia muitas coisas contra ela, na altura, e honestamente não me sinto muito mal com isso…