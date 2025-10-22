Em 24 de maio escrevi, aqui neste mesmo jornal, que Sintra precisava de futuro e que Marco Almeida era esse futuro. Hoje, com a vitória alcançada nas eleições autárquicas de 2025, confirmámos essa convicção. Sintra fez a sua escolha e decidiu seguir em frente.

Sintra é hoje um dos concelhos mais populosos do país e um dos maiores territórios da Área Metropolitana de Lisboa, onde vivem quase quatrocentas mil pessoas. Esta dimensão dá ainda mais significado à mudança que os sintrenses escolheram e à responsabilidade de construir, aqui, uma área urbana moderna, sustentável e com qualidade de vida às portas da capital.

Depois de doze anos de estagnação, os sintrenses escolheram mudar. A vitória de Marco Almeida marca o início de um novo tempo. Um tempo em que Sintra volta a olhar em frente, com ambição, esperança e confiança.

Esta é uma vitória da coragem e da perseverança. Daqueles que acreditaram que Sintra podia ser melhor, mais justa e mais equilibrada. É, acima de tudo, a vitória das pessoas que quiseram recuperar o orgulho de viver neste território único.

O caminho que agora começa é exigente, mas também entusiasmante. Temos uma oportunidade única de devolver a Sintra o lugar que merece. Marco Almeida tem uma visão clara e realista para o concelho. Uma visão que junta desenvolvimento e identidade, crescimento e sustentabilidade, tradição e inovação. Uma liderança que valoriza o trabalho, o mérito e a proximidade às pessoas.

O futuro que queremos começa pelas coisas simples e essenciais. Sintra precisa de estar limpa, bem cuidada e segura. O espaço público deve ser motivo de orgulho, não de frustração. Vamos investir na requalificação urbana, na manutenção das ruas e jardins, na iluminação e nas pequenas obras que fazem grande diferença na vida de cada pessoa.

No urbanismo e ordenamento do território, queremos devolver aos sintrenses o direito de viver onde nasceram. Rever o PDM será uma prioridade. Precisamos de planear o crescimento com equilíbrio, sobretudo nas zonas rurais, para que os filhos possam continuar junto dos seus pais e avós. Sintra deve crescer com critério, respeitando a sua história e preparando-se para o futuro.

Na habitação, a palavra-chave será dignidade. Vamos criar soluções de arrendamento acessível, apoiar quem mais precisa e investir com seriedade no planeamento habitacional. Não há desenvolvimento sem famílias estáveis, porque é nelas que nasce a força de uma comunidade e o futuro de um concelho.

Na economia e no turismo, queremos um concelho que gera oportunidades e cria riqueza sem perder autenticidade. Sintra é muito mais do que um postal turístico. É um território vivo, com empreendedores, trabalhadores e associações que merecem apoio e confiança. Vamos dinamizar o comércio local, atrair empresas inovadoras, apoiar quem investe e valorizar um turismo sustentável que respeite quem cá vive.

Na inovação e na modernização administrativa, queremos uma Câmara cada vez mais próxima, eficiente e humana. O verdadeiro motor do município são os seus trabalhadores, pessoas que todos os dias garantem que os serviços funcionam e que as respostas chegam a quem precisa. Quero que encontrem neste executivo um aliado atento e disponível. Vamos criar melhores condições, investir em formação e valorizar o mérito e o empenho de quem serve Sintra com dedicação. Juntos, construiremos uma autarquia moderna, orgulhosa do seu trabalho e respeitada pelos sintrenses.

Na área da segurança, o nosso compromisso é garantir tranquilidade e confiança em todo o concelho. Vamos reforçar a presença das equipas municipais, nomeadamente da Polícia Municipal, trabalhando em coordenação estreita com a PSP e a GNR. Queremos ruas mais seguras, bairros mais tranquilos e uma rede de vigilância moderna e eficiente. Sintra será um concelho atento, preparado e protegido, onde cada pessoa se sinta segura no seu dia a dia. Uma Sintra onde viver é sinónimo de confiança e de qualidade de vida.

A Sintra que ambicionamos é uma Sintra que acredita em si. Que protege o seu património, mas não tem medo de inovar. Que valoriza quem trabalha, quem ensina, quem cria e quem cuida. Que dá aos jovens razões para ficar e aos mais velhos motivos para confiar.

Com Marco Almeida, Sintra volta a ter liderança, visão e rumo. Volta a ter alguém que conhece o concelho, que escuta as pessoas e que decide com coragem. Ao seu lado, uma equipa jovem e motivada, que traz energia, ideias novas e vontade de fazer diferente. Entre essa nova geração autárquica destaco a Andreia Bernardo, cuja determinação e espírito de serviço refletem o caminho de renovação que queremos imprimir. Nesta equipa plural, sublinho também a experiência e o sentido de compromisso da Eunice Baeta, qualidades que fortalecem o projeto coletivo que agora iniciamos. A juventude e a experiência complementam-se neste novo ciclo que se abre para Sintra. É desse equilíbrio que nascerá a diferença na forma como o concelho será governado nos próximos anos.

O futuro começou no dia em que os sintrenses disseram sim à mudança. Agora é tempo de cumprir, de mostrar que valeu a pena acreditar e de construir, passo a passo, a Sintra moderna, justa e humana que todos ambicionamos. É esse o compromisso de Marco Almeida. É esse o caminho que vamos seguir, juntos, sempre com os sintrenses.

Obrigado, sintrenses. Vamos ao trabalho.