O Acordo UE–Mercosul tem sido objeto de um debate intenso, muitas vezes marcado por posições extremadas que dificultam uma análise serena e juridicamente fundamentada. Entre quem o apresenta como uma ameaça existencial à agricultura europeia e quem o defende de forma acérrima, perdendo-se frequentemente de vista o essencial o acordo deve ser avaliado à luz do Direito Económico Internacional, da proteção do consumidor e da realidade de um mercado globalizado que por si só já é interdependente.

O acordo não se esgota na dimensão agrícola, ainda que este represente uma parte significativa das trocas comerciais. O Mercosul é também um espaço relevante em termos de matérias-primas estratégias, recursos naturais e minérios essenciais para cadeias de valor industrial e energético. A diversificação do acesso a estes recursos reforça a segurança económica da UE, reduzindo dependências excessivas, num contexto internacional cada vez mais volátil.

Desde logo, importa esclarecer um ponto fundamental, as trocas comerciais entre a UE e os países do Mercosul já existem há décadas. Produtos agrícolas, matérias-primas e bens provenientes destes países entram diariamente no mercado europeu. A discussão não é, portanto, entre comércio ou ausência de comércio, mas entre comércio sem um enquadramento legal reforçado ou comércio regulado por um acordo internacional que imponha regras, limites e mecanismos de controlo. Rejeitar o acordo não significa “fechar” o mercado, significa, antes, abdicar de instrumentos jurídicos adicionais para o gerir.

Um dos argumentos mais recorrentes contra o acordo prende-se com o receio de concorrência desleal, assente na ideia de que os produtores do Mercosul conseguem praticar preços mais baixos à custa de padrões inferiores. Este argumento exige clarificação jurídica. O Direito Económico Internacional, em particular no âmbito da Organização Mundial do Comércio, proíbe práticas como o dumping. De forma simples, o dumping consiste na venda de um produto no mercado externo a um preço inferior ao seu valor normal, com o objetivo de eliminar concorrentes. Esta prática é ilícita e permite aos Estados afetados aplicar medidas anti-dumping. O Acordo UE–Mercosul não afasta estas regras nem limita a capacidade da UE de reagir a situações de concorrência desleal.

No mesmo sentido, é essencial desmistificar a ideia de que o acordo colocaria em causa a segurança alimentar, a saúde pública ou a proteção dos consumidores europeus. A redução ou eliminação de tarifas aduaneiras não equivale à redução das exigências legais aplicáveis às importações. Todos os produtos provenientes do Mercosul continuam sujeitos às normas sanitárias e fitossanitárias da UE, ao princípio da precaução e aos mecanismos de controlo existentes. Se um produto não cumprir essas normas, simplesmente não entra no mercado europeu. Não existe, portanto, uma importação “a qualquer custo”, nem uma flexibilização dos padrões de proteção dos consumidores.

No plano agrícola, importa igualmente rejeitar a narrativa da abertura descontrolada. O acordo prevê quotas quantitativas, liberalização faseada e cláusulas de salvaguarda, que permitem suspender preferências comerciais em caso de perturbação grave do mercado. Estes instrumentos existem precisamente para evitar choques súbitos e proteger os setores mais sensíveis e vulneráveis. A agricultura europeia não é colocada perante uma concorrência ilimitada, mas antes exposta a uma concorrência competitiva.

Por outro lado, o debate não pode ignorar os consumidores. Proteger os produtores europeus é um objetivo legítimo, mas fazê-lo exclusivamente através do encerramento do mercado implica custos diretos para os consumidores, nomeadamente preços mais elevados e menor liberdade de escolha. A política comercial deve procurar um equilíbrio entre a proteção da produção interna e a defesa do interesse geral. A concorrência, quando devidamente enquadrada, não destrói o modelo agrícola europeu, pelo contrário, incentiva a diferenciação pela qualidade, pela origem e pela confiança, elementos que o direito da UE protege expressamente, nomeadamente através das Indicações Geográficas (IGs), como DOP (Denominação de Origem Protegida).

Importa também reconhecer as fragilidades do Acordo UE–Mercosul. As cláusulas ambientais, embora existentes, carecem de mecanismos de execução mais eficazes, sob pena de permanecerem excessivamente dependentes da boa vontade política dos Estados. A abertura do mercado só é sustentável se for acompanhada por políticas agrícolas internas fortes, capazes de compensar os custos adicionais impostos aos agricultores europeus por exigências ambientais e sociais mais elevadas. Ignorar esta dimensão seria um erro e a reformulação da PAC tem que ser prioridade.

Ainda assim, é importante sublinhar que o protecionismo não constitui uma solução estrutural. Fechar o mercado não elimina a concorrência global, nem resolve os problemas. Pelo contrário, pode agravar a estagnação, reduzir a competitividade e enfraquecer ainda mais a capacidade de influência da UE num sistema económico internacional.

Em conclusão, o Acordo UE–Mercosul não deve ser visto como uma abdicação da proteção jurídica europeia, mas como uma tentativa de regular uma realidade económica já existente. A abertura do mercado, quando acompanhada de regras claras, limites quantitativos e mecanismos de salvaguarda, pode coexistir com a proteção dos produtores e dos consumidores. Num mundo globalizado, a defesa dos interesses europeus passa menos pelo isolamento e mais pela capacidade de impor normas, promover concorrência leal e competitiva e garantir escolhas informadas aos cidadãos.