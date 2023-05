Num tempo em que quase o mundo inteiro era analfabeto, eram as Igrejas os livros que as pessoas podiam ler. A religião não era apenas a fonte do saber, era o próprio saber. Christopher Frayling explica isto em “Strange Landscape—a journey through the Middle Ages”. O peregrino chegava, por exemplo, à abadia de Vézelay, em França, construída entre o Século XI e XII, e “podia ler este espaço como um livro tridimensional: as paredes eram as capas, as esculturas gravadas e os relevos e os detalhes eram o texto. O propósito principal da arte—toda a arte—era reproduzir, através de meios humanos, as regras e estruturas por trás da ordem do universo, uma ordem onde cada imagem reflectia, ou referia, uma outra imagem numa infinita parede de espelhos com Deus ao centro.”

Num mundo que não sabia ler, o cristianismo era a melhor alfabetização. As coisas eram caóticas e a fé dava a pouca ordem que podia existir. Frayling explica, por isso, que competia à arte medieval revelar luz. Só quando os artistas veiculavam o splendor veritatis, atingiam o seu objectivo. Lá está: se é de claridade que se procurava, então o ambiente era de escuridão—vivia-se às escuras. A ironia é que uma das vantagens das trevas geralmente associadas à chamada Idade Média era o destaque com que sobressaía o luminoso.

À medida que o mundo se foi iluminando sem precisar de Deus como o critério organizador, como a Idade Média precisava, dissiparam-se as trevas. Não foi por acaso que a palavra alemã Aufklärung anunciou uma nova dispensação de claridade, ou Iluminismo, como geralmente lhe chamamos. Deixem o sol entrar, se faz favor, pediu a História e, alegadamente, assim aconteceu.

