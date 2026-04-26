1. A revisão constitucional é imperativa, por muito que custe a compreender a alguns agarrados a uma visão passadista e estática de um texto que se quer evolutivo e adaptável. O poder constituinte, coisa de que a esquerda portuguesa nem quer hoje em dia ouvir falar, é permanente. Mas a revisão não deve fazer-se apenas à direita, o que seria uma fonte de complicações e causa da maior instabilidade política no país.

Ainda assim há um conjunto de pontos que seriam aceitáveis pela maioria qualificada requerida para a revisão. Vão nas alíneas que seguem.

a) Eliminação da transição para o socialismo no preâmbulo constitucional. Mesmo que se diga que o preâmbulo não é uma norma jurídica, o que não é verdade, a sua simples presença, além de não corresponder à realidade, incomoda muito quem nele se não reconhece e divide a comunidade.

b) Colocação dos direitos fundamentais da propriedade e da livre iniciativa privadas no Título II da Parte I da CRP, em vez de os manter desterrados no Título III, assim evidenciando que de verdadeiros direitos subjectivos fundamentais se trata.

c) Aumento das competências legislativas reservadas da Assembleia da República (AR), absolutas e relativas, correspondendo a uma tendência que já vem de anteriores revisões constitucionais.

d) Supressão da competência legislativa exclusiva do Governo para a sua própria organização, acabando de vez com o espectáculo degradante de governos cheios de boys e acólitos. Esta competência devia ser transferida para a AR sob a forma de uma lei de bases.

e) Responsabilização política dos representantes do nosso país na Comissão Europeia perante a AR.

f) Alteração profunda da Parte II da Constituição votada à ordem económica. Tal como está é uma anomalia e viola o direito europeu.

A Parte II devia ser posta em acordo com a realidade do funcionamento do mercado e com o direito europeu. Importaria, no mínimo, suprimir o princípio anómalo da subordinação do poder económico ao poder político, a caracterização da economia como mista, o estúpido princípio do planeamento da economia que, aliás, nunca se fez, suprimir objectivos esquizoides como a eliminação dos latifúndios, que já não existem, acabar com o vergonhoso condicionamento do investimento, dito estrangeiro, a pretexto de fazer perigar a independência nacional, que viola frontalmente o direito europeu, erradicar a surpreendente importância dada ao sector cooperativo da economia que nunca existiu nem existiria, e que só lá está pela saudade devida ao, aliás, respeitabilíssimo seareiro, o profeta António Sérgio que tanto inspirou os socialistas da primeira geração e, por fim, acabar com essa homenagem póstuma ao socialismo autogestionário que deu que falar na França da década de oitenta do passado século pela já defunta mão de M. Rocard e que consiste nessa portuguesa palhaçada da obrigatoriedade do apoio estatal às experiências viáveis de autogestão, que nunca existiram nem existiriam, até porque os bancos nunca lhes dariam crédito e seria imoral pôr o estado a subvencioná-las à custa do contribuinte.

g) Consagrar a possibilidade de o cidadão nacional poder aceder directamente ao Tribunal Constitucional com o fundamento da violação de um seu direito subjectivo fundamental por determinada norma, possibilidade esta que existe em diversos países europeus e até fora da Europa.

h) Acabar com a possibilidade de uma lei declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional ser confirmada pela AR, o que ataca a divisão dos poderes e desvaloriza o papel daquele tribunal.

2.Temos aqui oito pontos em torno dos quais se poderia fazer a desejável revisão. Eliminam-se elementos ideológicos que não deviam constar de um texto constitucional, reforçam-se os direitos fundamentais dos cidadãos, aumentam-se as competências da AR, coloca-se a parte económica da nossa Constituição em acordo com o direito europeu e dilata-se a competência do Tribunal Constitucional.

Com toda a probabilidade nada disto acontecerá porque os partidos que temos não se entendem porque só votarão a revisão que por eles for promovida, nunca a dos outros, seja ela qual for. Entre a vantagem para o país e o protagonismo partidário, os partidos preferem obviamente o segundo. Cada partido político julga-se dono da Constituição: esta não é a do povo português é a dele, é a que ele quer e daqui não sai.

E não venham dizer que uma revisão assim delineada afecta os direitos fundamentais dos cidadãos, destrói a democracia política, abre caminho para a ditadura, quiçá para o «fascismo», retorna a um constitucionalismo ultrapassado e outros desmandos, e sei lá que mais. Já é altura de não dar ouvidos a tanta má-fé, estupidez e preconceito. Nestas matérias pessoas há que perdem a cabeça e deixam pura e simplesmente de raciocinar. Felizmente que o povo português tem o bom-senso necessário para compreender a necessidade de uma revisão constitucional moderada e consensual como a que singelamente decorreria daquelas alterações. E ouve cada vez menos as carpideiras constitucionais do costume. As mais cultas julgam que estão em 1822, ainda entusiasmadas pelo derrube da monarquia absoluta, e as outras, coitadas, nem isso, porque não sabem o que aquilo foi. As menos cultas julgam-se, pobrezitas, em clima ainda e permanentemente insurreccional, quais discípulas do magnífico Marquês de Sade que aconselhava a insurreição aos radicais sans-cullotes em 1789.

3.Por outro lado, dizer que a constituição não precisa de ser revista mas sim cumprida é um disparate que só pode ser dito por quem não faz a menor ideia do que é o constitucionalismo português actual. A constituição portuguesa é obviamente cumprida e bem cumprida. Acontece que os ambiciosos programas económicos, sociais e culturais que de lá constam reportados a todos os aspectos da vida individual e colectiva e mais alguns estão e estarão por cumprir não obstante os níveis acentuados de concretização que já foram conhecendo. Ir mais longe só com triliões de euros a tributar. E onde vai o estado buscá-los para efectivar melhor a democracia económica, social e cultural? Talvez aumentar o IRS ou a taxa de saneamento ou os descontos para a segurança social? Há gente muito estúpida.

O nosso país está e estará sempre a rumar para a democracia económica, social e cultural ou seja, para a igualdade real entre os cidadãos. É um processo que não tem fim. E é contraditório pois que quanto mais oportunidades são dadas aos cidadãos, muito justamente, aliás, mais as desigualdades se acentuam ou seja, quanto mais igualdade real mais desigualdade haverá. Igualdade e desigualdade não fazem braço de ferro, ao contrário do que os estultos esquerdistas pensam. O que importa é fornecer a cada um os meios indispensáveis para poder exercer com proveito as liberdades de que dispõe, ponto em todos estamos de acordo, creio eu, resultado de um alargado conjunto de serviços públicos (o que não quer dizer que só possam ser fornecidos por entidades públicas) relativamente baratos e a funcionar bem. Mas exigir a partir daí mais igualdade é deixar a constituição sempre por cumprir e quanto mais programática ela for, e a nossa não tem outra que se lhe compare neste aspecto, mais ela estará por cumprir. Alguma moderação constitucional, algum refreio nas utopias igualitárias não faria mal nenhum.

Mas os portugueses são sebastiânicos. Adoram utopias. Desta vez não é a do desejado Rei saído das brumas do esquecimento, mas sim a do desejado Estado que pela mão os levará para o reino onde correm o leite e o mel. Já os nossos António Vieira e Pessoa o diziam. Podem esperar sentados.