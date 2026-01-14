Em Portugal, o direito de voto é frequentemente apresentado como plenamente garantido. A existência de eleições livres, universais e regulares sustenta essa perceção. No entanto, para uma parte significativa da população, esse direito continua a ser exercido de forma desigual.

Os dados disponíveis mostram que pessoas com deficiência continuam a enfrentar barreiras físicas, comunicacionais e procedimentais no acesso ao voto, apesar de este ser um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa e na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Não se trata de situações excecionais, mas de falhas recorrentes que afetam a igualdade política.

A proximidade das eleições presidenciais torna esta realidade particularmente relevante. As campanhas eleitorais são momentos de definição das prioridades democráticas e de escrutínio das condições em que os direitos fundamentais são exercidos. Ignorar, mais uma vez, o voto acessível é aceitar uma democracia que não inclui todos em condições de igualdade.

Tendo por base esta evidência importa discutir o voto acessível como aquilo que ele é: não um detalhe técnico, mas um teste concreto à qualidade da democracia.

Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) em 2009. O seu artigo 29.º (Participação na vida política e pública) é claro: os Estados devem garantir às pessoas com deficiência o direito de votar em igualdade de condições, assegurando acessibilidade, autonomia e o carácter secreto do voto. Mais de uma década depois, a evidência empírica disponível mostra que este compromisso permanece apenas parcialmente cumprido.

Os dados recolhidos pelo Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da CDPD (Me-CDPD) permitem ir além da perceção e analisar o problema de forma objetiva. Segundo esta evidência, 6,2% das pessoas com deficiência tentaram votar e não conseguiram, devido a barreiras físicas, comunicacionais ou procedimentais. Não se trata de abstenção voluntária, mas de impedimento efetivo no exercício de um direito fundamental.

Mesmo quando o voto é exercido, nem sempre o é em condições de igualdade. Entre as pessoas com deficiência visual, uma parte significativa não conseguiu votar de forma autónoma, tendo de recorrer a terceiros, o que compromete diretamente o carácter livre e secreto do voto. As matrizes em braille, frequentemente apontadas como solução, continuam a ser recursos limitados, desigualmente disponíveis no território e com eficácia restrita.

O impacto acumulado destas falhas é expressivo. Uma parte relevante das pessoas com deficiência acaba por não exercer o direito de voto, sendo que, em muitos casos, essa ausência resulta de obstáculos concretos e não de opção política. Este dado deveria, por si só, ser suficiente para justificar maior atenção institucional e mediática.

A exclusão não é apenas operacional é, também, social e cultural. O estudo do Me-CDPD sobre atitudes e perceções da população adulta portuguesa revela que o acesso ao voto é

reconhecido como uma área onde as pessoas com deficiência enfrentam discriminação. Mais significativo ainda é o facto de a concordância com o direito de voto das pessoas com deficiência intelectual permanecer apenas moderada.

Este dado é particularmente revelador. Mostra que, apesar da clareza do enquadramento jurídico nacional e internacional, persistem resistências culturais ao reconhecimento pleno da autonomia política das pessoas com deficiência. Quando a sociedade hesita em reconhecer o direito, as instituições tendem a refletir essa hesitação na prática.

O voto acessível raramente ocupa um lugar central no debate político ou mediático. Não surge como tema estruturante nas campanhas eleitorais, não é alvo de escrutínio sistémico e, quando é referido, tende a ser tratado como uma questão técnica ou administrativa. Este enquadramento despolitiza um problema que é, na sua essência, um direito humano fundamental.

O silêncio tem consequências. Sem visibilidade pública, não há pressão política consistente. Sem pressão, as falhas repetem-se de eleição para eleição. O voto acessível transforma-se assim num “não assunto”: um direito reconhecido no papel, mas ausente das prioridades efetivas.

Garantir o direito de voto das pessoas com deficiência não é uma concessão, representa uma obrigação constitucional e internacional e é, também, um indicador substantivo da qualidade democrática. Uma democracia que aceita que parte dos seus cidadãos enfrente obstáculos sistémicos à participação política falha no princípio da igualdade que a sustenta.

As soluções necessárias são conhecidas e juridicamente exequíveis: acessibilidade física consistente nas assembleias de voto, informação eleitoral em formatos acessíveis, formação adequada das mesas de voto e mecanismos que garantam autonomia, participação e escolha informada. O que falta não é enquadramento legal, mas prioridade política.

As eleições presidenciais que se aproximam constituem uma oportunidade concreta para colocar este tema no centro da agenda democrática. Não como questão de nicho, mas como expressão do compromisso do Estado com os direitos fundamentais e com uma cidadania efetivamente universal.

Os dados existem. O diagnóstico está feito. Persistir no silêncio não é neutralidade, é uma escolha. Investir e tornar visível o voto acessível é reconhecer que a democracia só é plena quando todas as pessoas podem participar, em igualdade de condições.