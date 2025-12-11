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Gabriel Alves, mais uma vez, muito bem-vindo. Vamos analisar a vitória do Futebol Clube do Porto, 2:1. Golos, um bis de Samu, aquele depois autogolo mesmo no final de Francisco Moura. O Futebol Clube do Porto que fica mais perto do objetivo, fica no top oito ao fim desta jornada número seis. Quais os destaques num jogo que começou bem lento e com o Futebol Clube do Porto a sentir muitas dificuldades, pelo menos naqueles primeiros 20 minutos?

Moura show, Samu gol, Olsen big keeper. Três pontos no pragmatismo dos resultados na Europa. Futebol Clube do Porto esta noite. Quanto ao mais, jogo de calendário, muitos minutos áridos em serviços mínimos. Direi mesmo uma gestão desportiva face a suecos de pobre recheio, mas profissionais que embora com um mês de ausência competitiva, responderam com o que podem dar, chegando mesmo a incomodar em momentos o Futebol Clube do Porto, que precisa de mais concentração defensiva. Sofre um gol por desconcentração defensiva e poderia ter sofrido outros dois. Portanto, um Futebol Clube do Porto que precisa de ter disciplina mais tática em termos defensivos e mais capacidade de concentração em termos defensivos. Podemos dizer que Victor, como eu lhe chamo, Holt, é um poço de energia fantástico, gostamos, e isso tem sido uma nota dominante da temporada e hoje voltou a aparecer com tudo aquilo que é o seu perfil de grande capacidade, não só individual, mas também de capacidade associativa, em termos de jogo, tática, acima de tudo.

E jogou os 90 minutos.

E jogou os 90 minutos plenos, bem. Técnica dele está a subir, não é só aquela questão do saber funcionar com a cultura tática, mas também com uma técnica em evolução, onde o jogo aéreo pode vir a ser um dos seus atributos. Eu diria, para já, tem uma boa gestão naquilo que é o remate de cabeça e o poder de impulsão, mas vai poder melhorar.

Numa época em que o Futebol Clube do Porto está a apostar muito nas bolas paradas e nota-se perfeitamente essa qualidade, não é, Gabriel?

Essa qualidade é bem visível e obviamente que o guarda-redes Olsen bem percebeu, certamente, esse valor que o seu adversário tem. Portanto, um Futebol Clube do Porto que podemos dizer: missão cumprida. Agora, podemos tocar aqui noutra situação. Moura foi a força da técnica deste jogo, sem margem para dúvidas. Samu foi a força do gol. E atenção, temos que ter aqui uma questão que é importante, é a força do gol de cabeça e com o pé. Um belo cabeceamento, uma resposta pura, dura, a um centro meticuloso do Moura. E depois, o gol de pé. A rotação que ele faz é, de fato, uma rotação perfeita. Portanto, eu diria, a força da técnica para o Moura, eu diria, a força da habilidade, da capacidade do físico, da sagacidade para o espanhol. Olsen é um guarda-redes excelente. Mostrou aqui toda a sua qualidade.

35 anos.

Exatamente. Nem parece. Fantástico.

Samu ficou muito chateado quando na primeira parte ele tentou passar a bola por cima.

Não conseguiu.

E não conseguiu. 1,96 m, também ia ser difícil.

Ia ser difícil, mas ali o Samu tinha que fazer outro tipo de situação. Tem que ter outro tipo de reação face ao que está chamado mano a mano. Mas evitou na sua baliza, poderemos dizer, pelo menos uns dois gols. E a verdade é que ele, como grande guarda-redes que é, bem percebeu o que é o jogo de cabeça, eu já disse há pouco, do Futebol Clube do Porto. Portanto, um Futebol Clube do Porto, eu diria, na Europa. Missão cumprida.

Algum comentário para Diogo Costa, alguns erros que vimos ali na primeira parte e nomeadamente também um em específico na segunda? Não houve grande incômodo, mas notou-se ali alguma, não sei, se calhar era um pouco desligado.

Desconcentração competitiva na defesa, eu já disse tudo. Ele e não só, porque os erros não foram só dele. Houve ali momentos que estavam completamente apáticos. E apatia em jogo é perigosa, seja em competição for. Não se pode. Tem que haver concentração competitiva, muita concentração. E para que haja essa concentração competitiva, a disciplina tática tem que estar imanente.

Obrigado, Gabriel Alves. Fica por aqui a força da técnica e a técnica da força deste Futebol Clube do Porto-Malmo, com vitória para os Dragões.