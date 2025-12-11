Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Trazemos os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana com a jornalista Diana Rosa. Bem-vinda, Diana. Começamos com os jornais ucranianos. Zelensky faz depender as eleições na Ucrânia de um cessar-fogo.

Diz até que os Estados Unidos devem promover o mesmo na Rússia. É uma notícia do Kyiv Independent. O presidente da Ucrânia afirmou hoje que está pronto para trabalhar com o homólogo americano Donald Trump em qualquer formato. Na reunião da Coligação das Vontades, Volodymyr Zelensky disse que deve haver um cessar-fogo durante um eventual processo eleitoral. Além disso, Zelensky assegura que a Ucrânia não se está a esconder da democracia, mas que é necessário uma componente de segurança durante as eleições. É complicado haver a logística necessária e garantir a liberdade de voto numa altura em que o país está em guerra.

E a Ucrânia apresentou um plano de paz revisto aos Estados Unidos, mas não é ainda definitivo.

A informação foi avançada pelo presidente ucraniano numa conferência de imprensa. De acordo com Zelensky, esta versão apresentada representa a visão ucraniana e europeia para pôr o fim à guerra. O plano, nas mãos da Ucrânia, passou de 28 pontos para 20 e continua a ser aperfeiçoado e editado como parte de um processo contínuo. O presidente ucraniano explica ainda que o plano é um conjunto de vários documentos que ainda não estão finalizados, mas que contêm áreas como economia, a reconstrução no pós-guerra e garantias de segurança. Zelensky diz que as questões territoriais ainda estão em aberto.

Zelensky, o presidente ucraniano, diz também que a Ucrânia mantém negociações com os Estados Unidos sobre as garantias de segurança. Isto no âmbito do acordo de paz proposto, Diana.

Notícia do New Voice of Ukraine. Numa publicação no X, Volodymyr Zelensky diz que esteve em reunião aprofundada e construtiva com a comitiva norte-americana sobre um dos três documentos apresentados pela Ucrânia. A reunião contou com a presença do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, do secretário de Defesa, Pete Hegseth, do enviado de paz Steve Witkoff e ainda do genro de Trump, Jared Kushner, além de dois generais e um comissário. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, também marcou presença.

E continuamos a falar sobre Zelensky. O presidente ucraniano adianta que não há ainda datas específicas para que a Ucrânia possa vir a aceitar um cessar-fogo.

Apesar de ter sido noticiado que os Estados Unidos exigiram uma resposta até ao Natal. Zelensky diz que não, não há prazos e acrescenta que o tempo dado pelos Estados Unidos é flexível. Ainda assim, o chefe de Estado admite que a administração norte-americana quer terminar o conflito o mais depressa possível, assim como a Ucrânia. É uma notícia do Kyiv Post.

Trump fez a vontade à Europa. Vai haver uma reunião entre os líderes dos Estados Unidos, ucranianos e europeus em Paris já no próximo sábado.

O presidente norte-americano Donald Trump concretizou uma das vontades pedidas pelos países europeus. Vai haver essa reunião, onde vão estar também líderes britânicos e alemães. A notícia estava a ser avançada pelo jornal Axios, que cita fontes da Casa Branca e ainda um dirigente da Ucrânia. O encontro, que surge depois de um telefonema de 40 minutos entre os líderes europeus e Donald Trump, vai servir para alcançar um consenso no plano de paz apresentado pelos Estados Unidos. Da parte europeia, vai haver ainda a presença dos conselheiros de Segurança Nacional. Dos Estados Unidos da América, ainda não se sabe quem vai estar presente nesta reunião na capital francesa este fim de semana.

E voltamos a seguir para ver o que se escreve na imprensa russa.