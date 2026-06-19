Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este é o "Aprender a Comer" da Rádio Observador. Uma vez por semana respondemos a dúvidas de ouvintes. Pode continuar a mandar as suas para Marianachaves@observador.pt e já cá tenho a Mariana para responder a uma dúvida da Ana. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

A Ana enviou-nos uma pergunta muito apropriada para esta época do ano. Diz que com o calor sente o corpo inchado, as pernas pesadas e diz mesmo que chega a pesar mais 2 kg. E pergunta: "Isto é retenção de líquidos ou é gordura? O que está a acontecer ao meu corpo?" O verão é inimigo do nosso corpo, Mariana?

Para algumas pessoas que têm pior circulação, sem dúvida. E é muito importante esclarecer uma coisa, que é: não se ganham 2 kg de gordura num fim de semana de calor. Ou seja, se foi de repente, 2 kg de um dia para o outro, isso não é gordura, isso é água. A balança assusta, mas está a contar uma história diferente. O peso, quando é um excesso calórico continuado, claro que nós vamos aumentando gradualmente o nosso peso. Não é uma coisa que é de um dia para o outro. E quando é de um dia para o outro, e pernas inchadas, tornozelos inchados, marcas das meias, ou dos anéis, ou dos sapatos, isso quer dizer que é retenção de líquidos. Com o calor, o corpo tende a fazer esta retenção.

É por quê? Está a tentar arrefecer?

Sim, é uma das formas de o fazer. É através desta vasodilatação periférica, os vasos sanguíneos começam a dilatar, sobretudo nas extremidades, para libertar o calor.

E nota-se mais, de facto, nas mãos, nos pés, nas pernas.

Exatamente. E até há uma coisa que é o godeque. Nós podemos pressionar com dois dedos uns segundos, por exemplo, na zona dos tornozelos, e se ficar lá a marca, este é o teste que se faz a nível hospitalar.

Então é retenção de líquidos?

É retenção de líquidos, exatamente.

Ok. Isto pode ser importante. O corpo então não inchou de gordura nesse caso.

Exatamente. Mas há muitas pessoas que eu entendo, entram um bocadinho em pânico quando veem a balança a subir tão rápido. E o que eu costumo dizer é: ignorem, esperem um ou dois dias e provavelmente com os cuidados nutricionais que precisam e com o descanso também, muitas vezes nas pernas é pouco tempo a dormir e muito tempo em pé e sem fazer exercício físico, elas incham mais. Esperar dois dias e voltar a avaliar o peso.

Estavas a dizer esse truque do dedo carregar nessas zonas. Há outros sinais que nos ajudam se é retenção de líquidos ou gordura?

Sim, sem dúvida, porque normalmente se acordamos bem e depois vai piorando ao longo do dia, isso é típico. De manhã estou bem, ao fim do dia os sapatos apertam. E o aumento de gordura é diferente. É uma coisa lenta, como eu disse há pouco, ao longo das semanas, e também não volta para trás da mesma maneira. E também, por exemplo, se o inchaço for muito marcado num só lado, se vier com dor, etc. Isso já deve ser avaliado pelo médico, também ter atenção a isso.

Também tinha dúvida se esta expressão é correta: retenção de líquidos. O nosso corpo está mesmo a guardar líquidos? É isto que acontece?

O corpo vai gerindo aqui-

E o calor aqui pode ter influência, não é?

É, sem dúvida. O calor é que vai ter aqui esta influência. O calor muda a forma como o corpo vai gerindo a circulação e a água. Quando a temperatura sobe, o corpo precisa de arrefecer, por isso vai dilatar aqui os vasos, como eu dizia. E tem mais tendência para fazer uma acumulação de água. E há outro fator que é: no calor, nós transpiramos mais. E quando transpiramos, perdemos água e eletrólitos. E se a pessoa bebe pouca água, por exemplo, e come muito sal, e bebe álcool, ou passa muitas horas sentada, o corpo vai ter mais dificuldade em manter esse equilíbrio. Por isso é que há pessoas que dizem que no verão fica sempre as pernas pesadas. Claro que pode haver má circulação e isso deve ser tratado e deve ser vigiado em termos médicos, mas o calor por si só também pode levar a isso. E realmente, nesta altura é chato.

Quem tem estas queixas, depois eu acho que faz uma coisa que é: se calhar, então é melhor beber menos água. Isto é assim, faz sentido?

Que é o oposto que tem a fazer, mas há muitas pessoas que dizem isso. Pronto, que é o oposto. Portanto, quanto menos água bebermos, mais o corpo vai reter água.

Temos que lhe dar até água nova para ele ir renovando, senão está sempre a reter a mesma.

Não, a verdade é que o corpo tem este sistema de alarme. Nós precisamos de água, a nossa ingestão de água, para as mulheres, tem que ser sempre mais do que um litro e meio, um litro e 600. O cálculo pode-se fazer, do peso a multiplicar por 0,033 para sabermos a nossa necessidade de água. Já falámos isso várias vezes aqui no programa. Portanto, nós temos necessidades de hidratação específicas e quando está calor são mais, são maiores as necessidades, ou seja, eu preciso de mais quantidade de água.

E isso por si só não aumenta a retenção de líquidos?

E não aumenta, é o contrário. Agora, claro, não é para beber tudo de uma vez, é para ir bebendo ao longo do dia. E depois, há aqui uma dupla essencial, que é o sódio e o potássio. Ou seja, se nós estamos aqui a comer sódio a mais, sal a mais, que vai favorecer esta retenção de líquido, o potássio pode ajudar no equilíbrio dos fluidos. E portanto, ir buscar alimentos ricos em potássio também pode fazer todo o sentido.

Então o sal é inimigo da retenção de líquidos?

Sem dúvida. E nós encontramos sal em todo lado. As pessoas se calhar não têm ideia, mas até nos refrigerantes nós temos sal. Mas, por exemplo, se pensarmos em refeições como sushi, o molho de soja está cheio de sal, comida chinesa, comidas cheias de queijo, como as pizzas, em batatas fritas, em bolachas, que também têm adição de sal. Não é preciso ser só aqueles snacks salgados. E, portanto, às vezes as pessoas que estão a falar que estão mais inchadas E não estão a perceber que, se calhar, estão a consumir uma quantidade de sal maior e que nesta altura do ano não é o ideal. Portanto, o ideal é reduzir o sal e juntar alimentos mais naturais possíveis. Vegetais, fruta, peixe, carne e ovos, obviamente, mas sem juntar sal. As leguminosas, as saladas, não ir para molho para salada já pronto. Tentar fazê-lo em casa, seja de iogurte, seja um vinagrete. Se as pessoas estiverem inchadas, dois ou três dias a fazer estas refeições mais simples, beber muita água ao longo do dia, com certeza vão sentir diferença.

E do outro lado, há alimentos que ajudam a equilibrar esse efeito do sal?

Sim, alimentos que sejam ricos em potássio, não é que nule a refeição cheia de sal, mas vai ajudar o corpo, como eu disse há pouco, a regular o equilíbrio dos fluidos. E o que são alimentos ricos em potássio? Já falámos num programa que os espargos é um dos exemplos, mas temos muitos. Temos os espinafres, temos o feijão e o grão, temos o abacate, a banana.

A banana é sempre tida como rica em potássio.

Rico alimento em potássio. Exatamente. A batata com casca.

A batata com casca?

Com casca tem mais potássio. Preveres uma sopa que seja rica em legumes, é um alimento rico em potássio. Se tiver aqui alguns destes vegetais que estamos a falar, tomate com abacate. Uma alimentação saudável vai conseguir contribuir para este equilíbrio, sem dúvida.

E os drenantes? Existem, há alimentos que de facto nos podem ajudar nesta sensação de desinchar?

Eu diria que se nós ficarmos por água, alimentos ricos em potássio, antioxidantes, que ajudam muito o nosso corpo a funcionar bem. Os antioxidantes presentes nos vegetais, na fruta, que dão a cor aos vegetais e à fruta, sem dúvida que será o suficiente. Por isso, vamos pensar agora que estamos neste mês em que aparece a melancia com aquela cor forte, melão.

Que tem muita água.

Que tem muita água. Porque juntar isto? Nós podemos ir buscar a água também aos nossos alimentos. O pepino, a curgete, as sopas frias de tomate, por exemplo, tudo isto. Infusões frias, porque nós também podemos beber chá/infusão, mas frias nesta altura do ano, pode ser uma boa alternativa.

Alguns melhores para esta situação?

Sim. De cavalinha, de hibisco, serão sem dúvida potenciadores deste efeito diurético. Mas atenção que o que interessa é realmente bebermos água e termos esta alimentação mais natural.

E a esplanada? É um inimigo nesta altura do ano, porque estão-nos sempre a convidar para ir à esplanada beber qualquer coisa. Isso não deve ajudar nada.

Não, essa qualquer coisa devia ser uma água com gás, que era espetacular. Claro, também há mais alternativas, mas acho que me entendem. O álcool nesta altura, se estamos a falar em inchar, eles ainda contribuem mais para isso.

Não me digas que os caracóis incham.

Os caracóis não, os caracóis são muito bem-vindos, proteína é ótima.

Já falámos sobre isto aqui.

Já falámos sobre isto aqui. Os tremoços, que é um alimento super saudável, deveriam ser passados por água, há sítios onde os tremoços estão cheios de sal.

Muito salgados.

Mas são fonte de fibra, de proteína, hidrato de carbono de absorção lenta, portanto, são um bom snack, uma boa solução para o final do dia.

Mais alguma medida prática, além da alimentação, para nos ajudar a desinchar o corpo nesta altura?

Olha, eu acho que as caminhadas, muito importante. Pensar que estar muito tempo parado não ajuda. Nós temos aqui como se fosse uma bomba, o nosso músculo da perna, que nos ajuda na circulação. E termos sempre o controle da água que estamos a ingerir ao longo do dia. Eu acho que isso é muito importante.

Muito bem, no próximo programa com a Mariana Chaves, vamos continuar no verão e a falar de temas que são de uma alimentação mais própria desta altura do ano. Mariana, voltamos de hoje a uma semana para um novo "Aprender a Comer". Até lá.

Até lá, Nelson. Obrigada.