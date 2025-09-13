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Edição de sábado e o Campeão é na Rádio Observador. O Benfica escorregou em casa e pode deixar o Futebol Clube do Porto fugir, ainda mais nesta jornada, na liderança do campeonato. Temos muito para falar hoje. Esse empate em casa do Benfica com o Santa Clara, além da antevisão dos jogos de mais logo. O Futebol Clube do Porto recebe o Nacional já depois das 18h. O Sporting tem um teste muito difícil contra um Famalicão que está a fazer um ótimo arranque de campeonato. Muito para comentar com o Pedro Henriques, Gabriel Alves e também o Luís Pinto Coelho. Sejam todos muito bem-vindos.

Sejam bem-vindos, meus caros.

Também aqui com o José Rafael Lopes. E começo por ti, Gabriel. O Benfica, que teve uma pausa para as seleções, não tinha deixado boa impressão já no encontro em que jogou fora de casa com o Alverca. Vitória por 2 x 1 sofrida.

E com o Estrela da Amadora.

Exatamente. Agora, em casa, diante dos seus adeptos, num jogo que termina com um grande balde de água fria, vamos dizer assim. Um erro de Otamendi, que acabou por ser quase como desculpado pelos adeptos, pelo menos pelas imagens que conseguimos, parece que sim, mas ainda assim, um Benfica que não conseguiu superiorizar-se contra um adversário que até nem está a ter um arranque de campeonato muito auspicioso, tendo em conta a época que fez no ano passado.

Está devagarinho a levantar voo. O jogo, naturalmente, é um jogo de erros e mérito para quem sabe tirar partido, sabe tirar, explorar o erro do adversário, que foi aquilo que o Santa Clara acabou por fazer ontem no minutichá, isto é, quando o jogo estava a terminar e portanto conquistando um ponto fora que é precioso para os açorianos. Quanto ao erro de Otamendi, o melhor plano cai em nada, pode-se assim dizer, mas não retirei nada à capacidade de liderança do capitão argentino a serviço do Benfica. Até porque ontem aquele futebolzinho pobrezinho do Benfica acabou por ter um gol com a liderança do próprio Otamendi num lance de bola parada, que foi a única forma que conseguiram encontrar em termos de estratégia tática, de qualidade de jogo, para conseguir vencer a boa organização, o bom futebol em termos de tático e de cultura tática, portanto promovido pela equipa dos Açores em Lisboa, no Estádio da Luz.

Gabriel, queria te só perguntar aqui, porque a questão do Otamendi foi muito falada ao longo da semana pela presença na seleção.

E do Rios também. A mesma coisa.

Tu achas que em condições normais, por exemplo, se Dédic não estivesse lesionado, Otamendi podia não ter sido titular ontem no Benfica?

Essa é uma questão que se pergunta ao treinador, porque naturalmente tudo isto tem não só a situação daquilo que é o estado do jogador e também há o gabinete médico. Ontem no Campeão e já ontem à noite voltei e falei daquilo que o professor Carlos Queiroz, da Sports Tales, numa entrevista, disse, e isto é importante. Só uma nota sobre isto. Os tempos de competição, jogo/treino, amarraram e limitaram o tempo de treino no campo. Não temos mais espaço de manobra, não há mais espaço para as regenerações e recuperações. Portanto, a qualidade do treino é geral, a velocidade é geral. Portanto, ele depois diz: "Onde é que eu acredito que no futuro se pode fazer a diferença? É ao nível da tomada de decisão dos jogadores". Portanto, tudo isto, os jogadores vão ter que ter uma interferência cada vez maior. Não é só nisto, é também em tudo, no próprio negócio do futebol. De Bruyne é um bom exemplo disso. Cristiano Ronaldo é um bom exemplo disso. Dei dois, podia dar mais. A decisão dos jogadores vai crescer claramente com aqueles que perceberem que a neurociência nos vai trazer conhecimentos surpreendentes dentro de pouco tempo. A verdade é esta, o negócio e o futebol cada vez está mais apertado, aperta mais, aperta a competição, há mais jogos. E atenção à fatura dos clubes que estiveram no Mundial de Futebol. A fatura vai chegar. E com juros, lá para dezembro. Vamos estar atentos e vamos ver. Não estou a falar dos clubes portugueses, que são o Benfica e o Porto. Estou a falar dos clubes que lá estiveram, do Chelsea, do Real Madrid, etc. e tal. Portanto, o Benfica ontem teve um jogo muito pobrezinho em todos os aspectos, sem largura, sem profundidade, sem criatividade, sem mobilidade, não sabendo fazer aquilo que era necessário num jogo, isto é, jogar futebol sem bola, algo que nem existiu. E portanto a equipa do Santa Clara, muito bem, projetou o jogo, estudou muito bem o que é aquilo que o Benfica hoje em dia faz, fez com o Estrela da Amadora, com o Alverca, foi organizado, disciplina tática, concentração competitiva. E depois a sorte do jogo esteve com eles, mas mérito, porque soube tirar partido do erro crasso do líder e capitão do Benfica.

Otamendi que disse na flash interview que assumiu as responsabilidades, ficou sem elas, porque Bruno Lage, na conferência de imprensa, disse que as responsabilidades eram apenas dele. Uma ideia que abordou mais do que uma vez. E Luís Pinto Coelho, gostava de te ouvir sobre este encontro do Benfica, este empate com o Santa Clara. A responsabilidade é ou não de Bruno Lage e o Benfica deveria ter feito mais?

Obviamente que o Benfica devia ter feito mais. Contra uma equipa, o Santa Clara jogar em casa e tanto tempo com mais um homem, o Benfica tinha que fazer muito mais.

E consegue explicar por que não fez, Luís Pinto Coelho?

O Bruno Lage diz que a culpa é dele. Eu concordo, porque eu acho que ele anda muito preocupado com as eleições no Benfica e depois, se calhar, o foco dele não é o treino e os jogos do campeonato. Achei curioso ele dizer que jogar na sexta-feira também não ajudou. Obviamente que foi o Benfica que ia jogar na sexta-feira para ter mais um tempo, um dia de descanso, para jogar na Champions. Aqui preferiu o jogo de Champions do que o jogo do campeonato, mas é uma exibição muito pobre e muitos dos jogadores nem estiveram nas seleções. Alguns jogadores fizeram exibições pobres, nem estiveram nas seleções. Obviamente que o treino não é o mesmo estando muitos jogadores fora, mas é uma exibição muito apagada do Benfica. Basta olhar para os números com uma equipa com menos um jogador a conseguir ter mais cantos, até ter mais oportunidades claras de gol, as estatísticas dizem isso. Por isso acho que é uma exibição mesmo muito pobre do Benfica, na linha do que tinha tido em Alverca e na Amadora. Acho que é um arranque de época fraco do Benfica. É verdade que chegaram vários jogadores e isso às vezes demora o seu tempo, mas acho que o Benfica está muito aquém do esperado.

Pedro Henriques, em sintonia com o Gabriel e com o Luís Pinto Coelho.

Pronto, vou tentar resumir à minha maneira. O Otamendi pediu desculpa, mas a culpa não é do Otamendi, é do futebol do Benfica. Portanto, os insulares muito arrubadinhos, as águias completamente nervosas, os adeptos em clara convulsão, o Rui Costa a coçar a cabeça, o Bruno Lage a fazer as malas e o Nuno Lopes a enxugar as mãos. E assim vai a procissão, ou melhor, as marchas do Benfica. Siga.

Ora bem, fica aqui a análise do Pedro Henriques a este encontro.

Os kudazinhos, fantástico.

Me pareceu uma banda desenhada como era com o Batman, o pau tchau-tchau.

É o Gabriel Alves a falar. Eu estou a aprender com o Gabriel Alves, ele é que gosta dessas coisas.

Também nos estás a dar música, Pedro.

Eu agora estou muito em modo Gabriel Alves. A gente tem que aprender com os mestres. O Gabriel Alves é que é craque nessas coisas.

O Benfica, que empatou com o Santa Clara, um balde de água fria ao cair do pano, os primeiros pontos perdidos no campeonato para a equipa de Bruno Lage, que assumiu total responsabilidade. Mais logo, temos dois encontros a envolver dois candidatos ao título, o Futebol Clube do Porto e o Sporting jogam este sábado. Vamos começar pelo Futebol Clube do Porto, que tem duelo marcado às 18h. É um encontro com algumas dúvidas. Luís Pinto Coelho, a minha pergunta para ti é expectativas para mais logo, sendo que há aqui alguns jogadores que estão a voltar de lesão, alguns problemas físicos, algumas dúvidas. Tu tens essas dúvidas também sobre que Futebol Clube do Porto é que vamos ter mais logo?

Na escolha do 11, tenho. Eu tenho algumas dúvidas, porque há jogadores que regressam de lesão e vamos ver como estão. O Gabri Veiga, por exemplo, se ele mantém Gabri Veiga naquele tridente do meio-campo que começou muito bem a época ou se mantém Mora, que esteve titular em Alvalade.

E que disse que está muito feliz.

E vem das seleções e marcou na seleção sub 21 também. E depois temos aqui a questão do lado direito. Não há Alberto, não há Martim. Se baixa PP, eu acho que se o Willem estiver disponível e ele mantém o Willem na posição e coloca PP como lateral direito. Senão vai ter que jogar o jovem Pedro Lima, que chegou agora, é um jovem talento e que vai já embora daqui a pouco tempo, porque vai para o mundial sub-20 pelo Brasil e pode ter aqui uma oportunidade de estrear. Principalmente essas duas dúvidas. Vamos ver Kiwior, se ele também pode aproveitar a ausência do Alberto e meter Nean Peres na direita e estrear o Kiwior ao lado de Peñaranda. Há aqui algumas dúvidas, mas espero um Porto afirmativo para aproveitar aqui a escorregadela do Benfica. Espero eu também a escorregadela do Sporting, que vai ser um jogo difícil em Famalicão. E o Porto tem aqui uma jornada um bocadinho mais tranquila, teoricamente, porque é preciso respeitar o Nacional, que tem um belo treinador, mas espero o Porto na mesma linha, intenso, agressivo, a tentar chegar rápido ao gol.

Já vamos confirmar o 11. Falavas aqui de algumas ideias. Já vamos confirmar isso com o Pedro Henriques, que nos traz sempre aqui os 11 e perspectiva aqui a partida também de mais logo do Futebol Clube do Porto. Gabriel Alves, um Futebol Clube do Porto que à quinta jornada, e tendo em conta este jogo do Benfica ontem, deste desaire, vamos dizer assim, deste empate em casa, pode ganhar aqui uma motivação extra e pode desde já assumir a liderança isolada do campeonato. É motivação mais do que suficiente para dar este jogo e vencer no Dragão diante do Nacional?

Olha, Farioli pôs aguinha na panela, nas suas declarações, porque obviamente não ficaste muito a ferver, porque o adversário tem que ser respeitado. E, portanto, tens que ir para as quatro linhas a competir, como deve ser. E é isso que se pede, por muito, enfim, a classe média do povo português seja fraquinha, há que respeitar. Há que respeitar sempre o adversário, seja ele em que circunstância for, em que circunstância da vida seja. Mas para já o Futebol Clube do Porto é o melhor ataque, tem 11 gols marcados. Defesa, só há uma melhor que a do Futebol Clube do Porto, que é a do Famalicão. Não sofreram um golinho. Vai ser um jogão este hoje de Famalicão e Sporting.

É o jogo da jornada.

O campeão tem que se pôr mesmo de alerta. Mas voltando ao Futebol Clube do Porto, eu agora vou ficar à espera daquilo que é a constituição que o Pedro Henriques dá depois de ter ouvido todo o desenho tático dado por Luís Pinto Coelho. Eles os dois podem, naturalmente, conferir os seus dados.

Vamos então escutar as apostas do Pedro Henriques. Pedro, à direita é missão complicada ou já tens uma ideia acertada?

Não, já tenho aqui o 11. É o PP que vai baixar. Acho que não vai haver aqui correr riscos na perspetiva. Agora, eu não estou dentro do treino, não sei o que vale o jovem jogador que pode fazer aquela posição. Tudo certo, mas eu acho que não se vai correr risco. E sim, o Gabri Veiga vai regressar e o Mora também não sai do 11. Portanto, eu arriscaria com o Diogo Costa, o Francisco Moura à esquerda, depois o Pérez, o Bednarek e o PP, como disse o Luís, a baixar. Alan Varela para o gol. Acho que esses são intocáveis, por assim dizer. O Samu lá à frente, porque o Jong está lesionado e depois arriscaria um tridente por trás com Gabri Veiga, com Borja Sáenz e com o Mora. Aqui a questão, até inclusivamente, acrescentando aquilo que foi dito e que podiam ser soluções, até, por exemplo, se o PP não baixasse e jogasse na sua posição lá à frente, o próprio Pablo Rosário podia aparecer no eixo defensivo também. Portanto, há aqui várias nuances, mas eu acho que é o PP que vai baixar para a direita e com isso, digo eu, não se mexe muito naquilo que é a estrutura da própria equipa, que vem muita gente de seleções, etc. E há que perceber também como é que fisicamente toda a gente está, até porque o exemplo do Benfica é bastante claro em relação a querermos às vezes manter aqueles que são os mais seguros, mas que depois com tanta sobrecarga e com tantos jogos, muitas vezes não conseguem dar respostas. O Benfica é um bom exemplo, no sentido menos positivo, do que aconteceu.

Mais logo veremos.

Estás a tirar o William do 11, é isso?

Estou. É como te disse, também pode aparecer. Há aqui muitas nuances. Eu era só naquela perspetiva de meter tipo segurança, não mexia em nada, entre aspas, e metia o PP a fazer uma posição que ele também aliás, é o PP no Porto e o Álex no Benfica, que pela sua grande qualidade que têm, dão para fazer estas coisas.

Meus caros, temos de avançar e ser muito rápidos, até porque estamos a ficar sem tempo rapidamente e temos ainda de olhar para o encontro entre o Famalicão e o Sporting às 20h30. Gabriel Alves, de forma telegráfica, é ou não o jogo da jornada?

Para mim é o jogo da jornada, é um jogo extremamente importante e o Famalicão queria mostrar o seu serviço. Naturalmente, com um jogo a menos, é o terceiro classificado. Cinco gols apontados, zero sofridos. O Sporting, de facto, tem 13 gols apontados, mas tem três sofridos. Portanto, vamos então a isto, ver este Famalicão-Sporting é atrativo, até porque, reparem, Famalicão, Moreirense, Braga e Gil Vicente estão nos primeiros 10. Portanto, na Associação de Futebol do Minho, estão nos primeiros 10 da classificação. E não se esqueçam do Braga-Gil Vicente, também vai ser um jogo interessante a seguir.

Luís Pinto de Coelho, o Famalicão quer pôr este Sporting em sentido e ainda por cima a jogar em casa.

Sim, e é uma equipa extremamente organizada, muito bem treinada, ainda não sofreu gols, tem bastante talento individual também. Acho que é um jogo extremamente difícil para o Benfica e espero que o meu amigo Gustavo Sá hoje me dê uma alegria.

Estava a pensar precisamente no Gustavo Sá e a pensar que o Famalicão pode estar ao luxo de não ter perdido um dos melhores jogadores da equipa, que foi muito cobiçado. Falou-se muito de mercados em Itália, por exemplo, e pode estar ao luxo de ainda contar com este jogador. Pedro Henriques, vamos ao teu 11 para este jogo.

Sim. Virgínia na baliza, porque eu parto do princípio que o Rui está mesmo lesionado e que não vai ao jogo. Gonçalo Inácio e Bas a fazer o eixo defensivo, central, Mangas à esquerda, Fresneda à direita, Uhmmann e Kvaratskhelia a fazer aquele duplo pivô e depois nas costas do titularíssimo Luís Suárez, que acho que para já está intocável, da esquerda para a direita, por assim dizer, Pedro Gonçalves, Trincão e o Kenda.

Acho que perdemos aqui. Perdemos o Pedro na reta final.

Sim, com o Kenda. Estava a dizer Pedro Gonçalves, Trincão e Kenda a fazer o trio por trás do Luís Suárez.

Meus caros, 10 segundinhos para dar uma nota e um campeão do dia. Gabriel Alves.

Olha, 16 para o Santa Clara, mas eu tenho que deixar aqui uma preocupação com o João Pinto, com o seu estado de alma. Atenção. E depois tenho que deixar uma pergunta: será que Bruno Lage, ao tempo, irá ser candidato às próximas eleições do Benfica com Bernardo Silva? Ele de um lado, Bernardo do outro? Fica a questão.

Ficamos aqui com as notas do Gabriel. Luís Pinto de Coelho, vamos até ti.

20 para a Seleção Nacional de Voleibol. Hoje acordei às 06h30 da manhã para ver o jogo e ainda bem que acordei.

Isso é que é madrugar.

Foi a melhor exibição de sempre que eu vi da Seleção Nacional de Voleibol e uma vitória estrondosa contra um candidato às medalhas, como é Cuba, 3 x 1, uma exibição soberba de Portugal.

Pedro Henriques, para fecharmos.

Sim, não vi o jogo, mas já sei o resultado, porque realmente a hora era um bocadinho cedo, mas de qualquer maneira, para a seleção de voleibol. E foi interessante ver as entrevistas que todos eles deram antes do jogo e a expectativa que eles tinham de jogar olhos nos olhos com Cuba. É só Cuba, atenção, não estou a falar de uma seleção qualquer. Portanto, nota 20 para este resultado, que é histórico, e depois, naturalmente, nota 16 para aquilo que o Santa Clara fez, como eu disse há pouco, em modo muito arrumadinho, acabam também por ser felizes e ter a sorte do jogo, mas também fizeram por isso.

Meus caros, muito obrigado por terem estado conosco este sábado, ligeiramente mais cedo. Amanhã voltamos à hora habitual, depois das 11h30, para analisar os resultados de hoje. Futebol do Porto Nacional às 18h e também o Famalicão-Sporting depois das 20h30. Um abraço.