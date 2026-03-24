Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Está no ar o "E o Campeão É", Rádio Observador, o programa em que falamos da atualidade desportiva. Hoje com atenções para a Seleção Nacional e também para o calendário desportivo das próximas semanas. Ontem, tanto a Liga de Clubes como a Federação divulgaram os datas e horários dos próximos jogos. Temos já isso definido quase até ao final de abril. São temas em destaque nesta edição de "E o Campeão É". Eu sou o Miguel Cordeiro, comigo estão o Augusto Inácio, o Gabriel Alves, o Luís Pinto Coelho e o Pedro Henriques. Bem-vindos. Augusto Inácio, começo por ti e começo com as mudanças na seleção. Roberto Martínez ontem começou a receber os convocados, mas ficou a saber que Rodrigo Mora, Rafael Leão e Diogo Costa não estão disponíveis. Há outros jogadores que também estão aqui em dúvida, mas que vão continuar, como por exemplo o Pote, mas estes três saem da convocatória e entram para estes três lugares apenas dois homens. Paulinho, o avançado do Toluca, joga no México e vai estar presente nesta convocatória, em que o primeiro jogo é precisamente no México, frente ao México. Entra também na convocatória o guarda-redes Ricardo Velho, que esteve muitos anos no Farense, já tinha estado também em convocatórias da seleção e agora está a jogar pela Turquia. O que te parecem estas entradas na seleção e também essas saídas de Mora, Leão e Diogo Costa?

Boa tarde a todos. Bem, em primeiro lugar, lamentar as lesões, porque os jogadores gostariam muito de estar na Seleção Nacional e só não vão porque estão realmente lesionados e têm que recuperar agora para depois poder competir nos seus clubes para voltar de novo à Seleção, se o selecionador assim o entender. Mas sabes que o selecionador, quando faz uma convocatória, tem sempre uns outros nomes escondidos numa outra lista. Ele não diz isso publicamente, não pode dizer, mas já se sabe, quando sai um, tem que estar outro logo pronto e ele certamente tinha isso em mente. Diria que uma das boas novidades para isto, independentemente da tristeza de sair este ou aquele, neste caso o Rafael Leão, digo eu, porque é um avançado, é a chamada do Paulinho. Eu acho que o Paulinho já devia ter integrado a lista dos 27 que o Roberto Martínez tinha anunciado. E o Paulinho é um jogador que já não ia à Seleção há cinco anos ou seis anos, depois possam me corrigir. Mas de qualquer maneira, ele tem tido um trajeto e desde que está no México, ele é um ídolo do Toluca. Tem feito épocas fantásticas, tem marcado muitos gols, tem marcado a diferença e é realmente o autêntico ídolo ali no México. Já está lá no México, já sabe como é o país. Provavelmente é capaz de dar algumas dicas de como é que poderá jogar a seleção mexicana, mas de qualquer maneira, eu particularmente fiquei muito contente com a chamada dele, que pode ter aqui uma oportunidade. Não quer dizer com isso que vá ao mundial, mas tem uma oportunidade, se jogar, de poder dizer ao selecionador: "Eu estou aqui, conta comigo".

Gabriel Alves, tinha dito Roberto Martínez, antes desta convocatória, que um jogador que não estivesse na qualificação e que não estivesse agora nesta convocatória de março, dificilmente depois poderia estar na convocatória para o mundial. A situação muda agora para Paulinho. Ao estar nesta convocatória, tu achas que será difícil, na mesma, estando todos em condições, este jogador poder entrar no futuro, nessa convocatória para o mundial?

Boa tarde. Eu acho que é difícil. Mas há toda uma série de fatores que podem incidir e uma questão, tal igual como ele agora é chamado por questões de lesão, esperemos que não haja lesões, esperemos que os jogadores estejam aptos a poder dar o seu concurso à Seleção Nacional. Mas também há o seu desempenho nestes jogos a que está a ser chamado. E o seu desempenho também vai ser fundamental para, obviamente, fazer com que Roberto Martínez tenha uma reflexão mais profunda sobre aquilo que Paulinho pode ou não vir a trazer de produtivo à Seleção e daí a sua hipotética chamada. Mas à partida, eu acho que é só mesmo uma vinda a estes jogos de preparação.

Luís Pinto Coelho, o que te parece?

Olá, boa tarde. Eu acho que o Paulinho só vai ao mundial se houver alguma lesão com o Ronaldo ou com o Gonçalo Ramos. Acho que ele será o terceiro ponta de lança, mas já se percebeu que o Roberto Martínez vai levar dois pontas de lança e depois um jogador que pode fazer um falso nove. E eu acho que, se calhar, vai ser Gonçalo Guedes, que nesta convocatória, devido à lesão do Rafael Leão, se calhar até pode ser utilizado a partir do corredor esquerdo, mas tendo o Rafael Leão a 100%, eu acho que o Gonçalo Guedes vai fazer aquela missão, que pode ser aquele jogador solto, um falso nove. Por isso, acho difícil o Paulinho ir ao mundial, porque Roberto Martínez tem na ideia dois pontas de lança e depois o jogador móvel para jogar também.

Pedro Henriques, tua análise a estas entradas e saídas na convocatória da Seleção.

Muito boa tarde. Bem, em primeiro lugar, o Paulinho entrou para o lugar do Diogo Costa. A malta está a fazer confusão. Sai um guarda-redes, entra um guarda-redes.

Já teve duas.

Exatamente. Não, o Paulinho tinha mostrado ser um excelente guarda-redes, se calhar o guarda-redes do Sporting com o melhor registro, porque o tempo todo que foi utilizado como guarda-redes não sofreu nenhum gol. Não há outro guarda-redes com esse registro. Pronto, brincando aqui um pouquinho com isto, eu acho que está tudo dito. Quando perguntaram ao Roberto Martínez, na altura, sobre o Paulinho, ele disse que o Paulinho tinha características iguais ou muito parecidas ao Gonçalo Ramos e à questão, para ele, naturalmente, e à questão do Cristiano Ronaldo. E percebeu-se claramente que levando três, vamos dizer, avançados puridores para o mundial, já estão determinados e, portanto, o Paulinho não fará contas para isso. Aqui a questão que se coloca é que não sabemos quem é que vai estar disponível para o mundial. Esperemos todos que não haja lesões, mas a probabilidade de haver um ou outro jogador indisponível na altura, sobretudo na linha da frente, pode acontecer. E se isso acontecer, é aí que entrará eventualmente a questão do Paulinho. Depois, vamos ver se o Paulinho vai ser utilizado, porque uma coisa é ser chamado e outra coisa é também poder ser utilizado agora Em termos experimentais, num destes dois jogos, porque se não for, ainda mais difícil se torna a possibilidade do Paulinho ir. É a ideia que o Roberto Martínez tem. Já sabemos que ele não é uma questão de ter o grupo fechado, mas os estágios, os jogos, mesmo que haja jogadores que por vezes possamos criticar, que não estão em tão boa forma, como fazem parte da equipa, do grupo, da tal family que ele tenta criar, dificilmente vai buscar um jogador que até possa estar aparentemente em melhor forma desportiva, em detrimento de alguém que já fez parte desses estágios. É a ideia de Roberto Martínez, foi com essa ideia que ele também conseguiu conquistar a Liga das Nações e agora estamos muito expectantes em relação ao Campeonato do Mundo. Há aqui uma fase final bastante tremenda para todas as equipes e para todos os jogadores com cargas competitivas e com muitos jogos. Portanto, vamos ver quem é que depois, na altura da chamada, estará disponível fisicamente. Mas acho difícil o Paulinho ser chamado para o Campeonato do Mundo, a não ser que alguma dessas coisas aconteçam, ou então ele tenha uma oportunidade e marque tantos gols agora nestes dois jogos e faça uma exibição que ficaria o Roberto Martínez encostado à parede no sentido de não o convocar.

Vamos ver como é que corre também esta prestação de Paulinho agora nos próximos dois jogos. Portugal joga na madrugada de sábado para domingo com o México e joga depois, de 31 para 1, com os Estados Unidos da América, jogos no México e precisamente nos Estados Unidos. É tudo para acompanhar, mesmo de madrugada, aqui na Rádio Observador. Vamos agora falar de calendário ontem, praticamente em simultâneo. Tanto a Liga de Clubes como a Federação anunciaram as datas dos próximos jogos, agora que também já sabíamos as datas das competições europeias. E salta à vista, naturalmente, no que toca ao campeonato, o derby da jornada 30. Vai ser no dia 19, um domingo, às 18h, Sporting-Benfica nessa jornada 30. E salta também à vista, naturalmente, na Taça de Portugal, a meia final entre Futebol Clube do Porto e Sporting, os Leões estão a vencer por 1 x 0. Essa segunda mão vai ser no dia 22, é uma quarta-feira, e é às 20h45. Depois, no dia seguinte, joga o Fafe com o Torriesense, também às 20h45. Nesse caso, a eliminatória está empatada. O que fica deste calendário é já uma noção da vida complicada que o Sporting vai ter entre o dia 15 e o dia 22. No dia 15, o Sporting joga a segunda mão da Liga dos Campeões frente ao Arsenal em Londres. No dia 19, joga com o Benfica em casa para o campeonato e no dia 22, joga no Dragão para a Taça de Portugal. Augusto Inácio, será uma semana em que o Sporting pode sair muito feliz ou com um prejuízo direto naquilo que são as ambições para esta temporada?

E falta referir ainda que o jogo do Tondela está em atraso, está marcado para o dia 29 de abril e se o Sporting passar o Arsenal, não se sabe quando é que esse jogo se vai realizar, que esse é outro big problem que está ali para se resolver. Eu diria que o Porto ainda está a passar por um mês de março bastante difícil, bastante complicado. Tem saído bem e o Sporting vai ter essa carga e a sobrecarga de jogos importantíssimos, como é evidente, com um plantel que tem tido muitas lesões e que não tem tido a profundidade ou a oportunidade, digo eu, de poderem rodar jogadores. Praticamente o Rui Borges tem adotado, mesmo o jogo da Taça de Portugal, no jogo que o Sporting teve no Bodø/Glimt, fora e em casa, e praticamente foram quase os mesmos jogadores sempre a jogar. Eu diria que o Porto apresenta-se mais fresco nesse sentido, porque soube dar aos seus jogadores, soube dar confiança, deu claramente a sensação a mim, e a ideia, que o Porto apostou as fichas todas para ganhar o campeonato nacional. Tem uma equipa para o campeonato, tem outra equipa para a Liga Europa e para jogar a Taça de Portugal. Vamos ver agora, depois desta passagem que o Porto teve para jogar com o Nottingham, se o Porto, no futuro, vai apostar, então sim, já se calhar com outras chances em relação à classificação do campeonato nacional, para poder também disputar as outras competições, neste caso a Liga Europa. Diria que o Sporting vai ter realmente um mês decisivo. Eu diria que o Sporting tem que ganhar praticamente os jogos todos se quiser, em relação ao campeonato, ser campeão. Mas há aqui um segundo lugar também para garantir. O Benfica está atrás, o Benfica vai ao lado, o Benfica quer o segundo lugar, porque dá a hipótese de chegar à Champions. Vai ser um mês muito complicado, muito difícil, e da maneira como o Sporting acabou o jogo em Alverca, em que os jogadores sentiram-se realmente muito fatigados, muita gente no chão. Foi o Catamo, foi o Trincão. O Suárez também já estava, como se costuma dizer, gatas. Foi a lesão do Nuno Santos. É muita coisa que o Sporting tem que recuperar essa gente toda para que as frentes que vêm aí são muito complicadas e muito difíceis e o Sporting pode realmente ou dar um passo em frente em relação àquilo que são objetivos finais ou então vai ficar pelo caminho.

Muitas frentes no horizonte, de facto, para o Sporting. Futebol Clube do Porto também ainda com muitos jogos. Luís Pinto de Coelho, o que te parece este calendário ontem divulgado?

Eu não estou preocupado porque o Porto tem duas equipes. Como o Porto tem dois ons, isto é mais simples. O mês de março está a ser um mês exigente para a equipe e o de abril vai ser igual. Mesmo o Nottingham, por exemplo, não estando a fazer uma grande Premier League, é uma equipe com muito talento individual e jogam com muita intensidade, por isso são sempre jogos extremamente desgastantes. Para a Taça, o Porto tem que virar o jogo da primeira mão que perdeu 1 x 0, por isso também tem esse acrescento de dificuldade e mesmo no campeonato vai defrontar equipes perigosas. O Famalicão é uma equipe perigosa, o Estoril é uma equipe perigosa, por isso será um abril também extremamente difícil, mas tu vês também que o Porto está com frescura e isso é importante nesta fase da época.

Gabriel Alves Por vezes aqui alguma dificuldade extra para algum dos três grandes que estão nesta corrida por posições no campeonato, sendo que o Sporting e Futebol Clube do Porto também nessa corrida europeia e da Taça de Portugal.

Eu acho que as equipas portuguesas, estas que estão nas frentes, quando projetam as campanhas que se vão seguir, têm que ter em atenção toda uma série de fatores, por exemplo, estes com que se estão a confrontar nesta altura. E destas equipas, de facto, o Futebol Clube do Porto foi aquela que traçou melhor o seu projeto e naturalmente, até sem gastar milhões de bilhões e bilhões, sem aparecer naquela jogada de "gastou não sei quantos, gastou não sei o quê mais", que toda a gente gosta muito de ver. Contratou os jogadores úteis. E obviamente que essa utilidade foi granjeada e agora tem o reflexo disso naquilo que é importante, que é no tapete verde. O Sporting obviamente que tem aqui uma situação que não é muito fácil, mas também aqui é um fator, aquilo tudo que o Inácio acabou de dizer há pouco, das lesões, a castigos, a desgaste. Então o Rui Borges, de facto, também é um bom treinador. Levou o Sporting onde está. E agora vamos ver o que é o passo seguinte. Quero saudar este jogo, este derby, que é o derby nacional entre o Sporting e o Benfica, a sua hora de marcação, 18h. Muito bem, num domingo. Muito bem. Isto é divulgar futebol, é divulgar aos jovens, aos miúdos, aos pais, que podem obviamente levar os meninos, porque há trabalho, há escola no dia seguinte, levar os meninos ao futebol. Ou seja, tudo dentro daquilo que é o mais cordato e social. Isto é muito importante. Para mim, é o fator mais determinante.

E não há jogos no domingo de Páscoa também, fica essa nota na jornada 28. Pedro Henriques, a tua análise antes de irmos às notas?

Sim, a minha análise é só por este aspecto. Aqui se percebe a importância do mercado de inverno para esta ponta final. Reparem bem, e por isso é que o Futebol Clube do Porto dá abrigo a esta malta toda. Porto, quatro reforços e os quatro reforços, seis gols, duas assistências. O Benfica, dois reforços, dois gols, duas assistências. O Sporting, dois reforços, zero gols, zero assistências. E é por isso é que o Jani estava no chão.

Quem gastou mais foi o Sporting, quem gastou menos foi o Benfica.

Exatamente. E se for à parte financeira, ainda mais o Porto tirou partido. Tem a ver com aquilo que o Gabriel Alves está a dizer muito bem, o planeamento tem que ser feito no início da época e depois o ajuste no mercado de inverno, que é fundamental para aquilo que falta. E o Sporting está com o calendário apertado, mas estaria com o calendário apertado, mas se calhar com uma outra perspetiva para o que falta, a Taça de Portugal, a própria gestão que jogou com o Benfica, o segundo lugar, ou seja, ainda há possibilidade pelo título, que eu acho pouco provável, mas se tivesse três ou quatro reforços, ou dois ou três reforços, que tivessem utilidade, gols, assistência e que fossem utilizados. E o Faé, por exemplo, é um dos reforços que não foi utilizado. Jani no chão, o Pedro Gonçalves com desconforto, o Trincão a mesma coisa, o Nuno Santos lesionado. E portanto, o Sporting tem aqui um problema, que é o que o Luís Pinto Coelho estava a dizer e muito bem, que é poder jogar à quarta-feira com uma equipa e ao domingo com outra. E o Sporting não pode fazer isso.

E agora temos de fazer uma corrida ao sprint. Tenho apenas um minuto e meio para as notas de campeão. Luís Pinto Coelho, começo por ti.

Vou dar ao Ricardo Horta, que voltou à seleção já há quase dois anos afastado e tem estado muito bem. Está a fazer uma grande época e acredito que possa ter mesmo reais possibilidades de ir ao Mundial. É um jogador que eu gosto bastante, por isso um 18 para o Ricardo Horta e espero depois dar-lhe um 20 se ele chegar mesmo a ir ao Mundial.

Augusto Inácio.

Eu vou dar a nota 20 ao Domingues Castro, o presidente da Federação de Atletismo. Ontem os medalhados foram recebidos no Palácio pela Presidente da República, quando estava lá também o Primeiro-Ministro, e o Domingues Castro, que teve a intervenção, foi só dizer: "Pois, isto é tudo muito bonito, mas dentro de condições para nós podermos produzir cada vez mais, porque isto de receber medalhas só e não nos ajudarem, é complicado". Boa intervenção do Domingues Castro, nota 20.

Gabriel Alves.

Primeiro dar uma nota de pesar. Falecimento do antigo vice-presidente para o futebol da Federação Portuguesa de Futebol, César Carvalheira, que esteve num período extremamente importante e que é o prenúncio depois de tudo o que as seleções têm vindo naturalmente a fazer. Portanto, é uma nota de pesar com os sentimentos aos familiares. E também uma nota de saudade de uma referência grande. Hoje passam 10 anos da morte de João Pinto. Um excelente trabalho no diário espanhol "As" de hoje. Vale a pena ler este artigo. Juan Jiménez, redator-chefe da publicação. Eu só deixo aqui um anúncio que ele fez para que não fosse publicidade, porque ele esteve à morte por causa de fumar, fumava muito. Dizia assim: "O futebol me deu tudo na vida. O cigarro, por outro lado, quase me tirou tudo". Isto em espanhol, catalão, inglês, francês, holandês e alemão, as línguas que ele falava, não publicitariamente no espetáculo comercial, mas sim uma publicidade como utilidade pública para a sociedade. Grande craque. Tive o prazer de o conhecer, de lidar com ele, de ser recebido em casa dele. Uma lembrança eterna.

Pedro Henriques, para fechar.

Sim, igual ao do Augusto Inácio, que era essa a minha referência que eu tinha aqui em termos de campeão. Por um lado, acho muito bem que sejam distinguidos pelo presidente da República ao mais alto nível, quem eleva o nome de Portugal tão alto, e não só no futebol, obviamente, é uma política que tem sido seguida, mas também para aquilo que foi o discurso do Domingues Castro, porque é importante que se passe também para aquilo que é o terreno, as tais condições que muitas vezes não se tem em termos também de infraestruturas para que mais campeões surjam e sobretudo uma questão que tem que ser sempre falada aqui, e o Gabriel Alves é uma dessas bandeiras que fala muito e eu insisto também, desporto escolar. É aí que podemos ir buscar os verdadeiros campeões do futuro, no triplo, no comprimento, na corrida, no que quer que seja.

Só uma nota, professor Gabriel. Professor Carlos Barroca, candidato à presidência da Federação Portuguesa de Base de Futebol. É isso, na sua gênese de candidatura. É estar atento.

Está feito por hoje esta edição de "O Campeão É". Amanhã há mais notas para o desporto.