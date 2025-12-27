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E o campeão é Rádio Observador. Vamos nos próximos minutos falar de desporto. Está em andamento a 16ª jornada do campeonato, está em andamento também o período de Boxing Day e estamos à beira do mercado de transferências com o Benfica a anunciar desde já um reforço para o próximo mercado. Sidney Cabral será reforço do Benfica. Recebemos o João Pinto, o Luís Pinto Coelho e o Pedro Henriques. Bem-vindos, bom fim de semana.

Bom dia.

Bom dia.

Bom dia.

Uns mais alegres do que outros.

Sim. João Costa Silva e eu vamos começar precisamente pelo mercado para perceber, João Pinto, se uma camisola com o nome de Sidney Cabral do Sport Lisboa e Benfica ainda vai a tempo destas prendas de Natal.

Não, até porque há aí umas quantas camisolas que diziam Cabral, portanto é só apagar o primeiro A, substituir e aquilo ainda dá para reciclar. Mas eu acho que já lá vamos das prendas de Natal. Agora interessa mesmo é olhar para o mercado futebolístico e pensar o que o Benfica pode ter. Gostei muito das declarações do Mourinho em relação a usar este mercado para aliviar o mercado de verão. Acho que isso é realmente aquilo que o Benfica deve fazer, é começar a tentar olhar para o futuro. E o Sidney Cabral enquadra-se bem nesse fito, porque o Benfica realmente agora neste mercado só tem três possibilidades: ou contrata jogadores à imagem do Sidney Cabral, jogadores que vêm para reforçar o plantel, mas que não vêm com a capa de salvador da pátria, ou contrata esse tal reforço impossível/Moisés que vai abrir os mares do campeonato e levar o seu povo até ao Marquês, que não existe. Não sei se o Darwin está por aí ou o Bernardo Silva, o Griezmann, ou uma coisa assim do gênero, e se viessem, também não salvariam. E depois o terceiro é contratar o André Luiz ao Rio Ave, que é o tal reforço que falta ao Benfica, um jogador que está no nosso campeonato, que se inseriria naquilo que o Benfica precisa e que rapidamente entraria nas opções e pode fazer umas coisas interessantes.

Mas Sidney é também uma coisa que o Benfica precisa, também se insere nessa lista de jogadores que o Benfica precisa.

Sim, porque é um jogador que primeiro é um miúdo, depois não é um preço muito alto, não é um ordenado alto, e é um jogador que faz uma série de posições. Pode, por exemplo, jogar à frente do lateral, num jogo em que o Benfica precise de tapar um lateral contrário. É um jogador que centra muito bem, que vai para cima, é um jogador que gosta de arriscar, que gosta de fazer aquele último passe, que centra bem. Portanto, é uma boa opção. O Benfica tem alguns jovens em crescimento, mas que provavelmente ainda é um pão que precisa estar mais um tempo no forno. E acho bem que o Benfica contrate este jogador. Se der, ótimo. Se não der, o Benfica também não arriscou muito, não é um Jurásek em que o Benfica gastou 14 milhões para o ter emprestado sem jogar. Acho que é uma boa opção. Vamos ver o que é que dá.

E João Pinto, falaste aqui do André Luiz. Assumes desde já uma preferência entre Wesley, do Al-Nassr e colega de Ronaldo e João Félix, face a André Luiz. É isso?

Sim, eu acho que o André Luiz é um excelente jogador.

É porque supostamente o André Luiz, e daquilo que se diz, é o plano B.

Pois, não sei se é o plano B, se é o plano C. Aquilo que eu sei é que ele é um excelente jogador, é um jogador novo, é um jogador que também não seria muito caro e é um jogador que está habituado ao campeonato português, que já está habituado à comida e à meteorologia, e portanto essas coisas todas que nós costumamos enquadrar na adaptação. Isso já está tudo feito e depois a adaptação que lhe faltaria era adaptar-se ao plantel do Benfica e às exigências do Benfica, mas também há lá jogadores que podem jogar enquanto ele se vai adaptando e ele entraria como opção. Portanto, acho que era uma boa contratação, sem ser esse tal Messias que o Benfica não precisa de ir contratar.

Continuamos ainda no mercado e agora para falar de um caso que não é novo. Luís Pinto Coelho, não sei se eventualmente estiveste atento às notícias, mas Samu volta a estar no radar do Tottenham, já tinha acontecido no verão. O Tottenham tem tido algumas dificuldades na frente de ataque. Fala-se numa transferência a rondar os 50 milhões de euros. O Tottenham que também pretende reforçar outros setores, nomeadamente o lado ofensivo do lado esquerdo. Ao que parece, Savinho volta também às contas. O que te parece este rumor? Samu pode ou não sair já em janeiro. Do lado do Tottenham não parece ter grandes problemas no que toca ao valor que é pedido.

Sim, eu acho que há uma probabilidade grande do Samu ir para a Inglaterra e eu acho que o Tottenham é o clube que está no topo da lista para o contratar. Agora, com 50 milhões não o levam em janeiro. Eu acho que para levar em janeiro, tem que ser 80 milhões. Acho que pode ser uma transferência possível e acredito que possa acontecer no verão. Agora parece-me difícil. E em janeiro, normalmente, dar estes valores não é assim tão fácil, embora o Tottenham tenha bastante dinheiro para gastar, acho que por 50 milhões o Porto não o vai vender, porque podia ter um impacto grande na época. E é preciso ver que ele também custou 32 milhões, por isso o Porto vender por 50 a meio da época seria sempre um negócio algo complicado até para explicar aos sócios, por isso não acredito nisso. Acho que sim, no verão. Não percebi.

Se o Porto já tem os 100%.

Se o Porto tem os 100% do Samu. Já tem os 100%, sim. Ok. Os 32 já é mesmo com os 100%. Por isso, acho difícil agora em janeiro alguém levar o Samu.

Mas mesmo dando os 80 milhões, seria um negócio difícil, uma vez que o Futebol Clube do Porto está aqui privado de Luuk de Jong e pode estar até à procura de um avançado.

Sim, o Porto tem alguns avançados referenciados, mas 80 milhões já era difícil de recusar. Estamos a falar de uma quantia que seria a maior transferência de sempre do Futebol Clube do Porto, por isso aí seria bastante complicado e também dava alguma margem financeira para o Porto poder atacar um alvo identificado. Havia a disponibilidade depois para isso. Mas abaixo dos 80 milhões, acho muito difícil disso acontecer. Pedro Henriques, a tua perspectiva para este mercado de janeiro que está à beira de abrir. Já temos alguns negócios fechados, renovações também fechadas nas últimas semanas. Há jogadores que ficam sempre disponíveis também neste período para assinar por outros clubes. Mas quem é que achas que tem que trabalhar mais neste mercado?

Eu gosto de falar das contratações que já estão, por assim dizer, no papel e consumadas, porque também temos aqui muitas notícias. Basta um clube tentar saber quais são as condições do determinado jogador para aparecer logo nas primeiras páginas, como o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting que está à procura. E muitas vezes isso faz com que nós passemos a conhecer determinados jogadores, mas sobretudo percamos tempo a falar daquilo que não existe. Mas é um exercício. Por isso, centrar sobretudo naquilo que está a acontecer e que é mais real. Obviamente, tanto o Benfica, como o Porto e o Sporting, por diversas razões, por causa do campo, por causa das lesões, por causa até das soluções que neste momento, e nesse aspecto o Benfica é uma dessas equipas que está à procura mais do qualquer outra, das soluções que tem que ter para aquilo que não conseguiu fazer. Por isso, por alguma razão, o Porto vai na frente e o Benfica vai oito pontos do Porto. Portanto, alguma coisa não está correta. E nesse aspecto, aquilo que aparece é o cabo-verdiano que vai ao mundial e que custa 6 milhões para o Benfica e que se tudo correr bem, não só no Benfica como no mundial, pode claramente ser uma mais-valia, não só no plano desportivo, mas acima de tudo também financeiro, em termos de futuro. Relembrar, eu sei que está no Estrela da Amadora que em 15 jogos, para quem joga atrás, entre aspas, embora ele também faça os corredores, seis gols, três assistências, o que é bastante bom. Foi utilizado 100% no 11 inicial e tem 98% de minutos utilizados, portanto é até um jogador que praticamente não é substituído. Depois com esta vantagem, que acho que neste momento é muito importante para o Benfica, ele está adaptado a sistemas de defesas quatro ou cinco, é ambidestro. Na esquerda, temos o Dal, porque o Abrador não conta e o Zé Neto a afirmar-se e, portanto, é uma boa opção. Na direita, praticamente só tens o Dedic, porque a questão do Bá com o joelho e a sua recuperação vai ser complicada. E o Sidney Cabral também, e eu acho que é aqui que ele vai ser mais vezes até utilizado, é na questão, vamos chamar extrema, ou seja, pode fazer os dois corredores. E para um Benfica, acima de tudo, para não estar sempre com aquela opção de puxar o Warsen para trás, eu acho que esta polivalência do Sidney vai permitir o Benfica rodar e descansar jogadores dentro do próprio plantel. Olhando para o futuro breve, que é a Taça da Liga, que pode ter um ou dois jogos de altíssimo rendimento, depois a Taça de Portugal, passado quatro dias contra o Futebol Clube do Porto, e depois a própria Liga dos Campeões com dois jogos em janeiro. E portanto, eu acho que este reforço para o Benfica é quase aquele canivete suíço de multifunções. Agora vamos ver é como é que ele faz toda a readaptação. Não é readaptação em relação, e como o João Pinto disse, o clima é feito para o nada, isso já ele está adaptado. É a readaptação de passar de um clube como a Estrela da Amadora para o Benfica, com o nível de exigência que os adeptos têm. A partir daí, eu acho que o Benfica ainda vai ter que fazer mais reforços, sobretudo daquilo que é os extremos, que acho que é a grande dificuldade do Benfica. Para o Futebol Clube do Porto, também não acredito que o Samu saia já, até porque o Porto quer ser campeão e para ser campeão, um jogador como o Samu é extraordinariamente importante e até mesmo para as competições internacionais, ainda por cima com o Luuk de Jong lesionado. E no caso do Sporting, é sobretudo esta perspectiva das lesões. Jogadores como o Pedro Gonçalves, as alas do Kenda e do Katende, por razões diversas, neste momento não estão disponíveis, a própria defesa central que não está, Katote e o O'Haman. Portanto, o Sporting, se calhar também nas alas, nos extremos, e está à procura, percebemos já que sim, é onde realmente poderá ter maior necessidade de acerto, porque com as lesões, com as saídas para a CAN e com estas problemáticas, o Sporting neste momento também está carenciado pelo menos de um ou dois extremos para poderem fazer aquilo que é manter o ímpeto atacante do Sporting, que é a equipa com mais gols no nosso campeonato, e também com os desafios que o Sporting tem, porque também tem dois jogos de Liga dos Campeões, também Taça da Liga com um ou dois jogos e há aqui desafios pela frente. E está atrás do Futebol Clube do Porto e procura, pelo menos quatro dos jogadores disseram que querem ser tricampeões, para isso tem que se chegar à frente. E portanto, o mercado vai mexer, mas acho que as contratações serão todas de duas, três, muito cirúrgicas. Acho que não vai haver grandes enganos nas contratações, porque isto é o mercado de inverno. O mercado de inverno significa para rentabilizar nos próximos dois, três meses mais do que pensar no futuro. Vamos avançar. Deixamos agora o mercado em standby, até porque ele ainda não abriu. Falamos aqui também de alguns rumores. Para o Boxing Day, vitória do Manchester United de Rúben Amorim, que voltou a vencer sem Bruno Fernandes quase quatro anos depois. Excelente gol de Dorgu, que valeu os três pontos. Aliás, vitória por 1 x 0 frente ao Newcastle. Luís Pinto Coelho, uma boa vitória para o Man United em Boxing Day e que sobe ao quinto lugar, junta-se aos cinco primeiros, deixa boas indicações para aquilo que aí vem em 2026.

É uma boa vitória contra uma boa equipe. O Newcastle é uma boa equipe. Eu até acho que o resultado mais justo parece-me que seria o empate. O Newcastle depois na segunda parte carregou muito em cima do United. Eu acho que o United vai ser um bocadinho isto, vai fazer uma ou outra boa vitória, mas depois escorrega em um ou dois jogos também. Parece-me um bocadinho o registro da época que o United vai ter. Rúben Amorim mudou o sistema, deixou um bocadinho a teimosia de lado, mas achei curiosa a explicação dele, dizer que para ter rentabilidade no sistema que ele acredita, tem que ainda gastar muito dinheiro e muito tempo. E ele já gastou muito dinheiro e contratou muito esta época e ainda diz que não chega. Acho curioso.

Costuma dizer-se mais vale tarde do que nunca, mas quero te dizer, já passou mais de um ano, muita gente tinha alertado para isso

O Ruben Amorim foi sempre resistindo, agora teve de ceder em parte.

Agora deu um pouco de razão às pessoas que diziam que também tem que ter um pouco mais de versatilidade na questão da ideia de jogo e no sistema tático, porque muitas vezes percebia-se que não tinha jogadores para isso. E acho que vai ser um pouco isto. Eu já disse isto várias vezes. As gerações da minha idade, dos 40 e muitos, 50, viu o United sempre a ganhar muitos títulos com o Ferguson. Mas isso acabou, porque o City na altura era insignificante, o Chelsea estava na altura a crescer, o Newcastle não tinha agora um sheik atrás.

O Liverpool estava com problemas.

O Liverpool estava com problemas. A conjuntura é completamente diferente.

Continuavam a ser excelentes equipes. O Chelsea, por exemplo, continuava a ter uma excelente equipe. Não significa que foi um passeio para o United, mas percebe-se a conjuntura que descreves.

Sim, agora é mais difícil porque há sempre equipes, principalmente o City e o Liverpool, que estão num patamar completamente diferente do que estavam nesses anos. Por isso o United vai ter sempre muito mais dificuldade, mas obviamente que é um dos gigantes mundiais. E acho que o Ruben Amorim acabará por levar a água a bom porto, mas será difícil, não tenha dúvidas.

João Pinto, e esta classificação é uma vitória para Amorim. Na verdade, a estabilidade do United não tem sido vista esta temporada, mas o clube com 18 jogos vai com 29 pontos, está em quinto lugar na Premier League, agora tem mais um jogo do que todos os rivais adversários nesta zona da tabela, mas não é toda uma má Premier League, se tivermos em conta o ponto de partida.

Sim. Em relação ao jogo de ontem, estavas a dizer, o Dorgu markou e acabou. Depois houve Matheus Cunha, muito pouco mais haveria a sublinhar em relação ao Manchester United. Inclusive, o Ruben Amorim faz ali duas ou três substituições que baralham mais do que aquilo que esclarecem.

Teve ali uma bola à trave também, do Sérgio.

Exatamente, os três pontos estiveram ali quase a fugir.

Fiquei um pouco espantado.

Exatamente. E depois, aquilo que disseram em relação àqueles que lutavam pelo título da liga inglesa, não foi só isso que mudou. O que também mudou é que a classe média e a classe baixa de Inglaterra, neste momento, pode se arrogar a chegar a qualquer clube europeu e contratar um jogador por 50 ou 60 milhões. E isso também mudou muito o panorama do futebol inglês e equilibrou muitas coisas. Ou seja, o United vai em quinto, sim, mas com tantos empates e derrotas que em Portugal, com os mesmos empates e derrotas, estava a uma distância inatingível do primeiro, por exemplo. Portanto, é um campeonato muito mais equilibrado e, naturalmente, nunca podes pensar que és campeão só com vitórias. O Arsenal está a fazer um ano extraordinário, absolutamente fabuloso, e tem o City a um ponto.

Ali à perna.

Uma coisa assim do gênero.

Para exemplificar até o que tu estavas a dizer, há pouco estávamos a falar de Samuel para o Tottenham, o Tottenham é o 14º classificado na Premier League.

Exato. E o Newcastle é 12º.

1º, sim. E a diferença de pontos é sempre muito curta. Continua, João. Desculpa. Continua.

Não, era só mesmo para fechar isso. É de tal forma que parece realmente que é um grande feito estar em quinto, mas daqui a duas semanas falamos e estão outra vez em 12º.

Exato. A diferença pontual é muito curta entre as equipes. Pedro Henriques, hoje temos mais jogos, inclusive estou muito curioso para este Chelsea, Aston Villa. O Aston Villa que está a fazer aqui uma época incrível, está no terceiro lugar, a três pontos do Arsenal. Tem aqui uma distância considerável para o Chelsea, ou seja, ainda tem sete pontos de vantagem para o quarto lugar. É o jogo que te causa mais interesse, é aquilo que mais queres ver hoje.

É mais dois e meio. O que eu olho aqui para o campeonato, obviamente como vocês já disseram, e aproveitando essa deixa que tu dás, é que o Manchester United realmente faz 29 pontos, mas tem Liverpool, Sunderland e Crystal Palace com 29, 27, 26 a seguir, que obviamente se ganharem os seus jogos, podem também de novo ultrapassar ou encostar ao United. Fico com a ideia que hoje, e esse jogo pode ser relevante, porque vamos admitir que o Aston Villa, que não é fácil, joga fora, mas se o Aston Villa ganhar, eu acho que se começa a definir muito aquele trio da frente, o Arsenal com 39, o City 37 e o Aston Villa, que se ganhasse, obviamente, fazia aquela barreira para o Chelsea, que é o quarto lugar com os 29 pontos, e o United com 29 e o Liverpool, aqui, se ganhar o jogo, ainda pode tentar encostar ali. Portanto, começa-se a definir ali um trio. Vamos ver até que ponto é que Chelsea e Liverpool ainda conseguem chegar à frente e encostar. Quanto ao United, é um pouco aquela questão da irregularidade, porque empata, ganha, empata, perde, ganha. Portanto, percebe-se claramente que não há um fio condutor e as dúvidas que surgem é porque depois o jogo jogado não lhes dá aquela perspectiva que é eles agora devagarinho estão a tentar fazer qualquer coisa e, obviamente, se o United conseguisse fazer um quinto lugar no campeonato inglês com toda a conjuntura, eu acho que era muito importante e bom, mas não me parece ainda ter essa equipe, essa estrutura. Agora vamos lá ver, ele quer tempo, precisa de gastar dinheiro para os sistemas deles, mas no mercado inglês a gente fica sempre surpreendido e agora vem o janeiro, vamos ver o que eles gastam. Termino. Sim, acho que este jogo entre o Chelsea e o Aston Villa, até pela classificação, porque estão a jogar, ainda por cima com o Aston Villa, que para mim está melhor que o Chelsea, mas a jogar fora, acho que realmente é o jogo da jornada. Se bem que em Inglaterra todos os jogos são bons, porque são sempre de alta intensidade, porque os clubes todos estão muito bem apetrechados de jogadores com qualidade.

Vamos ao sprint. Luís Pinto Coelho, notas.

Não gosto muito, mas vou dar ao Benfica, porque contratou o Sidnei Cabral.

Porque é Natal.

É Natal.

E porque está a acabar.

Eu trabalhei 10 anos em scouting e apresentei alguns relatórios para clubes grandes contratarem jogadores e acho que a contratação do Sidnei Cabral tem todos os requisitos que qualquer scouter assinaria. Por isso, acho uma excelente contratação. Eu diria que é o ambidestro mais forte do futebol português. Ele marca livres de pé direito, penáltis de pé esquerdo e isso é uma tremenda mais-valia para um jogador que joga no corredor, porque é sempre imprevisível, tanto pode ir para fora como para dentro com a mesma qualidade. E pelo valor que é, pela idade que tem, por estar, por exemplo, no Mundial, acho que é uma excelente contratação para o Benfica e ainda para mais é aquele jogador que qualquer treinador gosta de ter no banco, porque faz quatro posições com alguma facilidade. Por isso, um 17 para o Benfica, que é uma grande contratação.

João Pinto?

Primeiro, para dizer que me assustei quando ele disse que dava a nota ao Benfica e eu pensei: "O que é que vem aí? Qual é o comunicado?" Mas não, afinal foi bom. A minha nota hoje é 20 para o turno da noite do Desporto do Observador. Antes do programa, estava a ouvir aquele trecho que meteram e realmente o turno da noite com o Miguel à cabeça, mas também o Luís, que fizemos entre eleições do Benfica, Mundial de Clubes, foi giro o turno da noite, ser do turno da noite e fazer parte do turno da noite do Observador de Desporto.

Toma lá, Miguel Cordeiro, um 20.

Muito bem. E assim continuará durante o próximo ano. E com o turno da noite a ter um especial trabalho, certamente no próximo Mundial vamos ver os horários que vamos ter nos jogos, depois também na fase eliminatória, sendo que na fase de grupos já temos um jogo lá para a período da madrugada. Para fechar, Pedro Henriques. Muito rápido, Pedro.

Sim, rapidamente para o turno da manhã, que o turno da manhã também tem malta fixe. Realmente, a contratação do Sidnei acho que neste momento, porque é meu, faltam os exames médicos, e acho que é uma boa contratação de um jogador que tem valor, tem qualidade, vai ao Mundial, como foi aqui dito, e portanto isso merece claramente uma nota 17. Agora vamos ver é se ele, dando este salto para o Benfica, consegue manter exatamente aquilo que deu nos céus de Amadora.

Ficamos por aqui nesta edição de "O Campeão É". Amanhã há mais.