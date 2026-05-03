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Dom América Aguiar, bem-vindo à Rádio Observador. Como é que vê este Futebol Clube do Porto campeão e este dia de festa, também, na cidade do Porto?

Muito boa noite. Primeiro, os parabéns aos campeões, aos novos campeões nacionais, com todo o respeito por todos os outros. Como dizia há bocadinho o treinador Conceição, dentro de poucos dias ou semanas começa o novo campeonato e é como voltar à casa da partida no jogo do monopólio. Por isso, com todo o respeito, parabenizar o Futebol Clube do Porto, a massa associativa, os dirigentes. Lembrar aqueles que partiram há poucas semanas. Partiu o juiz Matos Fernandes, um dirigente referência no clube. Lembrar, obviamente, o presidente Pinto da Costa e todos aqueles que anonimamente fazem o Futebol Clube do Porto acontecer. É uma família alargadíssima que vai para além da cidade, vai para além do país e com fair play. Enfim, agradecer a todos os outros, parabenizar todos os outros clubes, mas este ano é a nossa vez, somos campeões.

Dom América Aguiar, eu tenho comigo em estúdio alguém que acredito que já tenha celebrado conquistas deste jogador. Augusto Inácio, jogador, treinador, dirigente, está conosco e gostaria também de conversar um pouco consigo. Augusto, força.

Olá, boa noite, parabéns por serem campeões.

Boa noite. Viva.

Olhe, diga-me só uma coisa, porque nós festejamos, os jogadores, os treinadores, vai tudo para a festa, tudo para as discotecas. Onde é que o meu amigo vai celebrar isto?

Meu amigo, eu estou a regressar a Setúbal, porque eu amanhã tenho a celebração da bênção dos finalistas em Almada. Tenho que estar no local e fresco. Por isso a festa é feita em alcatrão.

Muito bem. Boa viagem, então. Corra tudo bem.

Muito obrigado.

Um abraço.

Dom América Aguiar, muito obrigado por ter estado conosco nesta emissão especial. Uma boa viagem também de regresso a Setúbal.

Muito boa noite. Obrigado.

E parabéns pela conquista do título de campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto.

Muito obrigado e parabéns, acima de tudo, aos jogadores, aos atletas, a todos eles. Obrigado.