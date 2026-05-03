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No verão de 2025, o Futebol Clube do Porto deu as boas-vindas a Francesco Farioli. O treinador italiano foi aposta de Villas-Boas, depois de Martinez ter deixado o clube sem deixar saudades. Farioli chegou ao Dragão com um carimbo de bom futebol, mas com o fantasma de uma corrida ao título perdida na reta final. Essa aparição fantasmagórica faz parte da história da família portista, mas esse é um capítulo para depois. No verão, a dúvida ainda não era como ia terminar a história, era quem é Farioli, o protagonista. O currículo estava longe de ser interessante. Com 37 anos, Farioli passou pelo Karagümrük, pelo Alanyaspor, na Turquia, com aventuras depois de ter sido treinador de guarda-redes. Seguiu-se o futebol francês com o Nice, antes de chegar ao Ajax. Foi em Amsterdã que ganhou maior destaque, melhorou uma equipe que não deveria entrar na luta pelo título, e com Farioli, fizeram isso mesmo, apesar da história não ter terminado em glória. Daí a saída dos Países Baixos com a cidade invicta no horizonte. Tudo porque André Villas-Boas viu mais do que um currículo quando escolheu o timoneiro.

Escolhemos o Francesco para atacar estas duas próximas temporadas, nomeadamente esta primeira, onde queremos rapidamente regressar aos títulos, mas sobretudo uma demonstração de força, de espírito e de rigor que queremos ver nas nossas equipas.

Farioli chegou ao Dragão no verão de 2025, após a saída traumática do Ajax, com a missão clara de devolver os títulos nacionais ao Futebol Clube do Porto e na apresentação, apontou logo para trabalho e para a ambição.

Bring back the mentality that all of us want to see in our squad and from there to go, as the president said, with ambition for the future, with the desire to compete again and to bring back Porto where it belongs.

Francesco Farioli chegou em julho com impacto imediato, foi eleito treinador do mês logo em agosto. Sob o comando do técnico italiano, o Futebol Clube do Porto completou a melhor primeira volta da história do futebol nacional, com registro defensivo invejável. O início foi avassalador. O Futebol Clube do Porto somou sete vitórias nos sete primeiros jogos da liga. O treinador começava a criar raízes e a formar uma família. Desta vez foi a filha de Francesco Farioli a deixar o mote, mas foi o próprio italiano que o revelou.

Especially my daughter is a real portista, is 24 hours now. I see somewhere "la famiglia portista, la famiglia portista" and there are so many funny things because she's repeating, if you ask who we are, she answer: "La famiglia portista."

E a família manteve-se até ao final da temporada. A meio da época, os números eram históricos. Dezesseis vitórias em 17 jornadas, invencibilidade na liga e 49 pontos em 51 possíveis. Quando o Futebol Clube do Porto anunciou a renovação antecipada até 2028, cerca de meio ano depois da chegada, Farioli descreveu o momento como uma prova de confiança e sublinhou o desejo de continuar a trabalhar.

Let me go in Portuguese. I try to give you back something. A minha mensagem à família portista é muito clara. Juntos contra todos.

A renovação não foi apenas um ato administrativo, foi lida internamente como a confirmação de que o clube tinha encontrado o líder para um ciclo e não apenas para uma época. A inevitabilidade do futebol chegou à 20ª jornada em Rio Maior, perante o Casa Pia, o Futebol Clube do Porto sofreu a primeira derrota na liga. O resultado reduziu a vantagem na liderança e serviu como o primeiro choque para um grupo que só conhecia vitórias e empates. Ainda assim, no rescaldo, Farioli foi direto.

Mistakes are part of football, so we have to accept it. We tried everything that was in our possibility to turn the game around. So let's move ahead.

O treinador portista assumiu o deslize, mas recusou dramatismos. Em momento algum considerou que o trabalho da equipe estava a ser posto em causa. Eram já meses de Farioli no Dragão e o primeiro lugar continuava assegurado, apesar dos rivais não desarmarem. Para dentro, a mensagem de confiança solidificou-se. Para fora, o treinador manteve o discurso de confiança.

All the credit goes to the players for what they have done so far, the attention that they put since the 15th of July in everything that we are doing, the incredible work of the club in the two markets, the support that they are giving to us. So we are happy about where we are.

Ao longo da temporada, Farioli nunca escondeu que o campeonato era o último e o principal objetivo, expressão que inspirou a frase: "Futebol Clube do Porto is back" após o clássico com o Sporting, usada como bandeira para o ataque final ao título.

Honestly, really proud. And let me say with clarity, Porto is back.

Um regresso orgulhoso, apesar de alguns murros no estômago e do fantasma que ameaça pairar no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto seguia numa temporada, para muitos, de sentido único. Ainda assim, existia esse fantasma de um passado infeliz vindo dos Países Baixos. No comando técnico do Ajax, Farioli liderou o campeonato com uma vantagem confortável sobre o PSV, mas uma série de resultados negativos na reta final fez o título fugir num colapso descrito como dos mais marcantes nos últimos anos. Farioli acabou por abandonar o clube, mas o fantasma não ficou em Amsterdã. Uma dor, como diz Farioli em entrevista à Sport TV, que vai manter-se para sempre.

The pain of what happened in the last month is something that will stay with me forever. I cannot deny this one.

O que aconteceu no Ajax foi marcante, manteve-se como um subtexto permanente da temporada, que ganhou força na ponta final, alimentada por resultados menos dominantes e de algum nervosismo portista. Certo é que a ponta final não trouxe deslizes portistas, que viu o Sporting ceder na reta final. Francesco Farioli é o timoneiro do regresso aos títulos por parte do Futebol Clube do Porto. É também campeão nacional pela primeira vez, sendo que aos 37 anos, o treinador, que é formado em filosofia, deixa de parte as palavras de Kant e de Rousseau para dar lugar às celebrações no Porto, naquela que é a primeira visita aos aliados. E apesar do interesse que começa a crescer em torno do italiano, o ano do treinador portista fecha com uma certeza.

Pode garantir aos adeptos do Porto que se tiver uma boa proposta, primeiro do lado do Chelsea, permanece no Futebol Clube do Porto?

Yeah, absolutely.