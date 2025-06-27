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O pacote do governo com políticas para a imigração está apresentado, já houve um debate de urgência, dúvidas sobre inconstitucionalidades, um muro levantado entre a esquerda e a direita e um apelo clarinho do governo para que o Chega dê a mão a estas propostas. André Ventura queria mais ou está a fazer tudo para segurar o eleitorado e o PS parece estar desaparecido enquanto tenta organizar a casa. Vamos deixar tudo isto para a jogada da semana, na segunda parte. Eu sou a Inês André Figueiredo, este é o Fora do Baralho e comigo tenho os ases João Marques de Almeida, Luís Aguiar-Conraria e Susana Peralta. Esta semana falta-nos apenas o Jorge Fernandes para completar este pôquer. Apesar de termos muito que falar a nível nacional, vamos começar com o João Marques de Almeida, numa semana marcada por mais uma sucessão de acontecimentos no Médio Oriente. E João, explica-nos as tuas copas a Donald Trump por causa do que fez pelo Irão e pela NATO.

Olá a todos e olá Inês. Boa tarde, bem-vinda.

Obrigada, João.

De certo modo, indiretamente, fez alguma coisa pelo Irão, mas a razão porque eu dou copas a Trump foi porque teve uma boa semana política, apesar de não ter começado bem. Começou precisamente com os bombardeamentos ao Irão na madrugada de sábado para domingo, o que na altura, e é, foi uma violação do direito internacional. Os Estados Unidos, ao contrário de Israel, não está em estado de guerra com o Irão. Mas o que acabou por se verificar foi que foi um bombardeamento absolutamente cirúrgico, houve várias bombas, mas foi uma única operação militar. E percebeu-se depois que, no fundo, o que os Estados Unidos procuravam fazer foi acelerar o fim da guerra entre Israel e o Irão, porque ao atacar as instalações nucleares com armas que Israel não possui, procuraram precisamente acabar com os ataques de Israel, e isso confirmou-se logo a seguir, com o cessar-fogo, que na altura, no início, foi violado, como sabemos, mas que entretanto tem sido respeitado até hoje. E a verdade é que se olharmos para o resultado final, Trump conseguiu acabar com uma guerra. E temos que recordar que nas semanas passadas, muita gente dizia que era uma guerra que podia originar uma guerra geral no Médio Oriente, que era uma guerra que ia demorar imenso tempo, e a verdade é que Trump conseguiu acabar com ela.

Mas pode ser considerado um pacificador, pelo menos no Médio Oriente?

Não sei se foi um pacificador. Eu acho que ele tinha consciência que a guerra podia se alastrar, que era uma guerra perigosa e era, obviamente, qualquer confronto militar, sobretudo numa região como o Médio Oriente, é perigoso. E a verdade é que conseguiu, estando ao lado de Israel mais do que do Irão, conseguiu acabar com a guerra. Não quer dizer que ela não venha a recomeçar. A situação entre Israel e o Irão é muito instável, mas agora acabou com a guerra, neste momento, e já há quase uma semana. Agora, ele obviamente que acabou por, de certo modo, permitir que o regime iraniano continuasse no poder por enquanto, porque um dos efeitos daquela operação militar de Israel é que o regime estava a ficar enfraquecido. Eu não sou a favor de operações para mudar regimes. Acho que o que aconteceu no Iraque e no Afeganistão foram desastres totais e não se deve repetir essa experiência. Mas uma coisa é mudar regimes, outra coisa é o colapso de um mau regime, e eu sou sempre a favor do colapso de um mau regime. Involuntariamente, calculo eu, Trump acabou por ajudar o regime iraniano, acabando com os ataques de Israel que iriam enfraquecer cada vez mais o regime.

Deixa-me só perguntar-te como é que viste as palavras de Donald Trump, a reação dele quando o cessar-fogo foi quebrado por um ataque, que acabou por ter também um contra-ataque, mas apareceu com palavras quase revoltado, não é?

É o modo de falar Trump. Eu desvalorizo, é a maneira como ele é. Eu sou da opinião que não vale a pena estarmos sempre a fazer as mesmas críticas a Trump. Nós já sabemos a maneira como ele fala, a maneira como ele age, sabemos isso. Agora temos é que ir avaliando os resultados da sua política. Obviamente, quando é necessário criticar resultados de decisões políticas, devemos criticar. E se for criticar com dureza, devemos criticar. Agora, estar sempre a repetir os mesmos argumentos é que eu acho que é inútil. É assim que ele faz política, é assim que ele fala, é ele, aquilo é a maneira dele ser e não vai mudar, seguramente. Agora, é uma pessoa que mostra claramente irritação quando não consegue alcançar os seus objetivos ou quando alguém o contraria. Ele tem um lado, estranhamente com aquela idade, quase um lado de pessoa mimada, caprichosa.

A Susana quer falar aqui. Força, acaba, João.

Não, só a segunda parte. Mas se a Susana quiser falar sobre o Irão, pode falar à vontade. Eu depois acabo a segunda razão porque dou copas a Trump.

Obviamente não concordo contigo, mas acho que interessa menos. Agora, o que eu não percebi é como é que ele contribuiu para terminar o conflito, quando tu começaste o teu argumento por dizer que o conflito existe, que no fundo ele existe. Realmente, o Irão e Israel têm um conflito permanente. Isto é uma pausa, nós não fazemos ideia se esta pausa podia ser mais ou menos duradoura sem a intervenção dos Estados Unidos. Não fazemos ideia, em primeiro lugar. Mas depois, sobretudo, eu gostava era que me explicasse a diferença entre a mudança de regime e o colapso do mau regime. Essa é que me deixou mesmo na dúvida.

A primeira questão é fácil. Ele acabou com o confronto militar neste momento, não pacificou as relações entre Israel e Irão.

Mas nós não fazemos ideia que isto é a médio e longo prazo.

Claro que não, não fazemos ideia, ninguém faz. Mas eu estou a dar copas por esta semana, não estou a dar copas à ad eternum do Trump, nem penses nisso.

Não, eu estou a perceber. Eu acho sempre um pouco complicado a pessoa dar copas por ataques militares.

Não, mas que acabou por ter um efeito positivo. É paradoxal, mas acabou por ter um efeito positivo. A segunda questão é muito fácil de explicar, Susana.

Desculpa, continua.

Quando eu falo de mudança de regime, é basicamente o que aconteceu no Iraque e no Afeganistão, é haver uma intervenção militar com tropas no terreno, procurarem construir ou ajudar a construir um novo regime usando a força militar. Quando eu falo de colapso do regime, é muito simples, colapso do regime é o que mais aconteceu durante o século XX. Quer dizer, houve um colapso do regime na antiga União Soviética sem qualquer intervenção externa.

Mas este que vai colapsar, será com intervenção externa.

Não, neste caso não. Obviamente que na União Soviética também o regime caiu por fatores externos, por dinâmicas externas, sobretudo a incapacidade da União Soviética de acompanhar a competição do armamento nuclear com os Estados Unidos, uma derrota do seu modelo econômico. Claro que há fatores externos, mas quando eu digo intervenção militar, não estão tropas de outros países no terreno a procurar construir um regime político. Ou seja, os regimes políticos têm que ser construídos pelas populações locais depois de haver um colapso do regime. Isso é muito diferente do que fazer uma intervenção externa para ajudar a construir um regime. São coisas diferentes. E colapsos de regimes maus é o que mais acontece sem qualquer intervenção militar direta de potências externas. E ainda bem que acontece. Eu estava a dizer, aconteceu na União Soviética, nos países da Europa de Leste.

Acontece menos do que devia, mas acontece.

Exato. Aconteceu em Portugal em 1974, aconteceu em Espanha em 1975, e ainda bem que aconteceu. Eu gostava que acontecesse o mesmo no Irão. Agora, acho que provavelmente não vai acontecer, tenho pena. Agora, simultaneamente, como disse, sou absolutamente contra a irem tropas americanas e de países ocidentais pôr ao Irão, repetir o que aconteceu no Iraque, porque acho que iria ser um total desastre, como foi no Iraque, de resto.

Concluíste.

Mais alguma coisa que queria falar?

Não, eu acho que não vale a pena. Continua.

Vamos então avançar.

A segunda razão é muito rápida, porque acho que a cimeira da NATO foi um sucesso. E aqui, obviamente, que as cartas não são só para Trump, é para a NATO, sobretudo, e para os líderes da NATO, mas foi um sucesso, porque mais uma vez, muita gente antecipava que a cimeira ia correr mal. E apesar de tudo, correu bem, muito melhor do que se estava à espera, e conseguiram-se quatro conclusões. Uma já era esperada, os países europeus anunciarem que em 2035 vão gastar 5% do PIB em defesa, que aliás, é uma questão que tem que ser muito bem discutida, como é que isso se vai fazer, onde é que vai ter que se reduzir despesas. Não basta ter um objetivo. Mas sobretudo, foi um sucesso porque os Estados Unidos reafirmou o seu compromisso com o artigo quinto, que é o artigo de defesa comum, que é fundamental na NATO. Foi um sucesso porque reafirmou-se o apoio à Ucrânia. E finalmente, e foi preciso muitas negociações com os americanos, que a princípio estavam muito relutantes e não queriam, conseguiu-se pôr na declaração final que a Rússia é uma ameaça à segurança europeia a médio e longo prazo. Termino aqui estas duas razões, porque acho que Trump teve uma boa semana na política externa.

Susana Peralta, de volta à política nacional ou à justiça, trazes uma carta de paus para a entrevista que o procurador-geral da República, Madel Guerra, deu esta semana ao Observador. O que é que não te agradou?

O que não me agradou foi esta necessidade de, no fundo, justificar a sua relação pessoal com o Luís Montenegro. Justificar, invocar e depois garantir-nos que ela não está a ter qualquer espécie de influência nas decisões da Procuradoria-Geral da República relativamente ao caso Pinto Lima. Isso é bastante esquisito. A pessoa fica com uma sensação de por que essas relações pessoais têm que vir à liça. Por que nós temos um procurador-geral da República que reconhece que conhece bem o primeiro-ministro, isso também é algo que não me deixa terrivelmente confortável. E depois, o próprio tom. Ele podia ter sido muito sóbrio nessas declarações. O procurador-geral de República podia ter dito apenas: "Sim, eu cruzei profissionalmente com a Luís Montenegro na Comissão de Acesso a Dados Administrativos." Já agora, eu aprendi através da leitura desta entrevista e das notícias que a rodearam, que Luís Montenegro tinha sido o advogado que dava os pareceres para o acesso a dados administrativos, e isso não deixa de ser extraordinário numa pessoa tão opaca. Uma pessoa que chega a primeiro-ministro guardando uma empresa na sua esfera familiar, o que se calhar até explica uma tradição da CADA, da Comissão de Acesso a Dados Administrativos, de negar sistematicamente muitos pedidos, por exemplo, da Transparência Internacional, do braço português da Transparência Internacional, etc. E de jornalistas também. Mas continuando, ele não foi sóbrio. A Madel Guerra diz: "Os amigos são para almoçarmos juntos, o que não significa que não possa vir a acontecer". Portanto, ele até já está a querer dizer: "Se algum dia me virem almoçar com o primeiro-ministro, atenção, não desconfiem. Como é evidente, o que não significa que não possa vir a acontecer, como é evidente."

Mas achas que tratou o assunto de forma leviana?

Eu acho isto horrível. Ou ele não tinha que se justificar. Primeiro, por que ele tem que se justificar? Em segundo lugar, se tem que fazer uma espécie de uma declaração de interesse relativamente a isto, dizer: "Realmente eu cruzei profissionalmente com o primeiro-ministro no passado, mas pronto, passou e não." Ou diz: "É uma pessoa por quem tenho admiração, é tal, e tenho uma relação pessoal, mas não somos amigos." Eu acho isso francamente despropositado e acho que não nos descansa. E depois há esta coisa também de invocar a averiguação prévia ou preventiva como uma prova da sua independência, quando nós sabemos que a averiguação prévia é algo que apenas pode recorrer a fontes abertas de dados. Pode ir, por exemplo, a registros, enfim, escrituras, que são como é sabido, dados públicos, notícias ou declarações de rendimentos entregues ao Tribunal Constitucional, mas não pode ir pedir, por exemplo, as famosas faturas da Casa de Espinho, que até agora ainda ninguém viu. E isto tudo cai especialmente mal. Eu fico com uma azia um bocadinho aguda, no momento, na semana em que ficamos a saber, também através de uma notícia do Observador, que Luís Montenegro recusou entregar as provas do serviço, do funcionamento da Spinviv à Entidade para a Transparência e recorreu para o Tribunal Constitucional. Agora os juízes deliberarão o que vai acontecer. E isto é muito engraçado, uma pessoa que passou a campanha eleitoral, deu declarações dele a dizer: "Há de chegar alguém que será mais transparente do que eu, sou a pessoa mais transparente do mundo", e que forneceu a Luís Rosa, do Observador, enfim, Luís Rosa obteve por meios que me parecem razoavelmente evidentes, faturas e e-mails, sobretudo e-mails do funcionamento interno da Spinviv, o que nos deixa ainda mais perplexa para perceber que tipo de informação foi usada para aquela grande notícia do Observador acerca da atividade da Spinviv. E por que o primeiro-ministro agora não quer entregar à Entidade para a Transparência e por que ao mesmo tempo temos aqui o procurador-geral da República com esta conversa francamente inapropriada. E já agora, ele também disse: "Nunca fui pressionado por ninguém para não acusar, a não fazer andar processos ou não denunciar. Para mim as regras são para todos os cidadãos." Por que tanta justificação? Se calhar não era mau abrir o tal inquérito só para nós realmente vermos cabalmente o que está por trás desta história.

Luís Aguiar Conraria, também vais dar uma carta escura, desta vez espadas, e vão para a Iniciativa Liberal. Rui Rocha deixou o partido, Mariana Leitão é candidata única, pelo menos até agora. Por que razão escolheste este naipe?

Na verdade, foi ao ver esta semana que Rui Rocha era candidato à Câmara de Braga. Foi candidato a deputado por Braga e agora é candidato à Câmara de Braga. E de fato, isto dá a entender que isto foi tudo feito em cima do joelho. A Mariana Leitão era candidata a tudo e mais alguma coisa, incluindo era a candidata da IL à Presidência da República. No rescaldo das eleições, imediatamente, apesar da IL se manifestar um pouquinho desapontada por não ter ganhado força suficiente para influenciar a governação, a verdade é que subiram a votação e tiveram mais um deputado. E portanto, isto parece que de fato há aqui forças que o público em geral, dentre os quais eu me incluo, que não se consegue perceber quais são, que andam a mexer pauzinhos e a mudar as pessoas de sítio como marionetas, porque obviamente que nada disto foi planeado e também parece que obviamente que nada disto era do interesse dos próprios. E portanto, acho que a IL, a Iniciativa Liberal, está a dar uma imagem muito esquisita do seu funcionamento interno.

Mas surpreende que Rui Rocha tenha saído. Pelo menos justificou-se com maus resultados. Isso surpreende?

Surpreende-me porque obviamente não é o caso, obviamente não foi por isso. No dia das eleições não houve nada naquele discurso que indicasse isso. Não houve nada. De repente, ele aparece a dizer isso. Não há ali nada que justifique, não havia nenhum movimento na IL a reclamar que os resultados tinham sido maus e que era necessário mudar de líder. Parece-me absolutamente claro que foi uma decisão tomada por alguém. Aliás, um bocadinho, se calhar, na linha do que aconteceu na mudança da liderança anterior com o Cotrim de Figueiredo. E agora aqui também era óbvio que quando ele anunciou que ia sair do partido, também era óbvio que ele não era candidato à Câmara de Braga. Isto nunca se tinha falado, e agora de repente aparece. Isso queria dizer que eles não tinham nenhum candidato pensado até há duas semanas, quando as eleições estão aqui à porta, ou simplesmente agora como ele ficou disponível, aquele em que tinham pensado é encostado a um canto. Acho que isto dá tudo muito má imagem da IL e gostava de perceber melhor o que ali se passa.

Muito bem, fazemos agora uma curta pausa. Voltamos daqui a pouco com o debate sobre imigração. A imigração tornou-se de tal forma uma prioridade que o primeiro pacote legislativo entregue pelo governo no Parlamento é sobre este tema. Muita tinta tem corrido sobre as colagens ao Chega, foram até levantadas dúvidas sobre uma possível inconstitucionalidade de uma medida, mas olhando para o quadro parlamentar, parece haver uma certeza: há condições para apertar. Vamos começar exatamente por aí. Susana Peralta, o Chega, não sendo governo nem tendo sequer um acordo com a Aliança Democrática, está a levar a melhor neste debate

A mim parece-me evidente que no debate da imigração, sim. Ou seja, a proposta de lei do governo tem várias dimensões que são claramente aproximações ao Chega. Vamos lá ver, é evidente que a situação que este governo encontrou quando chegou ao poder, se havia 400 mil processos em atraso na AIMA, era verdadeiramente desastrosa. Nós não podemos ter uma política de imigração relativamente flexível sem colocarmos ao serviço da regularização dessas pessoas os recursos necessários. Isso é completamente incompreensível. Para mim é um mistério como é que o PS resolveu, ao mesmo tempo que criava a figura da manifestação de interesses, não multiplicou por dois, por três, por quatro, por cinco, sei lá o que fosse, nem que tivesse lá pessoas excedentárias na AIMA. Depois também houve a transição do SEF para AIMA, que como é óbvio não ajudou, para garantir que aquelas pessoas estão devidamente regularizadas, até porque muitas vezes isso é a diferença entre as pessoas poderem, por exemplo, ter um emprego para o qual precisam de uma certa certificação. Desde logo, por exemplo, cartas de motorista profissionais. Eu tive por acaso no outro dia, por razões da minha idade, deixei passar o prazo da renovação da carta de condução, fiz isto ao detalhe pessoal e encontrei-me numa loja do cidadão a tratar disso. E vi várias pessoas que estavam lá, não como eu, que precisavam da carta para trabalhar e ouvia várias vezes: "AIMA, tem de ir à AIMA", não sei o quê. Portanto, as pessoas sem os seus papéis regularizados, não têm acesso a esse documento essencial para uma vida profissional mais bem remunerada, porque apesar de tudo é um emprego bem remunerado, porque de facto exige, dentro das remunerações não muito elevadas, não é uma remuneração de CEO, mas é um emprego razoavelmente bem remunerado para este tipo de mão de obra. E portanto, isso foi completamente catastrófico. E o governo quando chegou, disse que ia rever a questão, acabou com a manifestação de empresas, que era aquela coisa da Via Verde. Eu acho que a Via Verde não está assim muito bem desenhada e que ia de facto reforçar os recursos da AIMA e aparentemente estava a fazer isso, e isso era bom. Agora, não, vem com esta ideia de dar prioridade aos imigrantes de altas qualificações, que eu não percebo de que maneira é que isso coaduna com o discurso de que nós íamos absorver imigração em função das necessidades do nosso mercado de trabalho. Eu sou muito cética sempre, atenção. Eu acho que isso se faz naturalmente pelo mercado. Eu não tenho assim grande fé num sistema centralizado de recolha de informação que permita conhecer antecipadamente as necessidades do mercado de trabalho, para depois deixar entrar imigrantes. Portanto, eu tenho uma simpatia pela ideia da manifestação de interesses, porventura melhorada, em que as pessoas no fundo já vêm com um registo e um seguimento, portanto, há um registo administrativo das pessoas estarem no país, depois elas vão à procura de emprego. Eu acho difícil que não seja assim, acho que o substituto disso é as pessoas fazerem isso de maneira ilegal. Seja como for, é em total contradição com a ideia de que nós vamos absorver a imigração em função da mão de obra, das necessidades do mercado de trabalho, e depois dizer que vamos dar prioridade à imigração mais qualificada. Eu citei aqui alguns números recentes do Boletim Econômico do Banco de Portugal no meu artigo de hoje no Público, que é precisamente sobre este assunto. E de fato, a maior parte do aumento do emprego por conta do outro é dos estrangeiros nos últimos anos, portanto, não só nos últimos cinco anos, 82% do aumento do emprego é explicado por trabalhadores estrangeiros, como 81% deste aumento está concentrado em setores que pagam abaixo da média e portanto, essas pessoas vão vir para cá fazer o quê? Isto no fundo é um convite à imigração ilegal de pessoas menos qualificadas. Depois tens a discriminação nos direitos de reunificação familiar, que é um atentado aos direitos humanos básicos destas pessoas, e depois as questões da nacionalidade. Portanto, era difícil imaginar maior colagem ao Chega. Isto tem uma racionalidade econômica muito pouco clara para mim, para além dos atentados aos direitos fundamentais, e é evidente que Luís Montenegro está a querer tirar votos ao Chega. Agora, se isto é uma boa estratégia ou se isto no fundo legitima o discurso do Chega e o torna ainda mais palatável junto de uma parte da população, isso não sou competente para avaliar, mas de facto, do ponto de vista do meu julgamento desta situação, eu acho isto lamentável, que um mês depois das eleições já estejamos nisto, depois das grandes promessas de não é não.

Durante o debate de urgência pedido pelo Chega, o ministro António Leitão Amaro tentou inverter a narrativa de colagem ao Chega, dizendo que os portugueses deram a vitória à AD porque querem a imigração regulada sem o discurso radical. Luís, quando olhas para o pacote apresentado pelo governo, vislumbras esta moderação?

Eu imagino que isto, realmente, cada um tem seu ponto de vista. Este é um assunto que é interessante porque é daqueles assuntos em que a esquerda, pelos vistos, é mais pro mercado do que a direita. Aliás, que era um pouco na linha do que estava a Susana a dizer, que nós temos um mecanismo de mercado que funcionava, basicamente as empresas querem contratar pessoas, os imigrantes querem para cá vir, e está-se a substituir um sistema de mercado por um altamente dirigista centralmente, onde centralmente se irá definir quais é que são as competências de que o país precisa. E realmente, como costuma acontecer nestas situações, temos os políticos a querer ir contra o mercado. Quer dizer, esta ideia de que nós só queremos os mais qualificados e os outros não. O que nós temos neste momento em Portugal é os portugueses qualificados a fugirem de Portugal. Portanto, parece-me que está aqui a haver uma engenharia social para tentar contrariar o mercado. E portanto, essa é uma primeira nota que eu queria dar. Uma segunda nota que eu queria dar é que Acho que é verdade que as eleições foram o que foram, o Chega subiu como subiu e percebo perfeitamente que seja necessário ter políticas mais restritivas, por mais que eu não goste delas, a situação política é o que é, mas acho que se cedeu no discurso muito facilmente. Esta coisa de dizer que políticas mais restritivas sem o discurso radical do Chega. Não, o discurso radical do Chega venceu. E é pena, porque como eu vejo os factos, não vejo motivos objetivos para isso. A criminalidade não subiu com a imigração, veio muita gente, o desemprego não subiu, pelo contrário, as nossas contas públicas são saudáveis e temos um excedente este ano, que vem do excedente da Segurança Social, que em grande parte, na verdade, vem dos contributos dos imigrantes. Acho que cedeu a vitória a um discurso catastrofista e radical, quando não há motivos para isso, mesmo que eu perceba que dada a atual situação política, era necessário alterar a política. Agora, quando falamos de leis concretas, eu não conheço as leis todas da União Europeia. Vi algumas capas de jornais a dizer que em Portugal agora ficamos com algumas das leis mais restritivas a este nível da Europa. Nesse sentido, eu diria que não parece que estejam a ser muito moderados. Só mais um ponto e depois eu calo-me. Só mais um ponto, até porque imagino que o João também queira falar. E outra coisa aqui em que eu acho que também há uma colagem ao discurso, nem sequer é uma colagem, aqui já é uma derrota antecipada, é que durante estes últimos meses o Chega, de facto, pôs o discurso da imigração em cima da mesa, o Chega e as pessoas, e a realidade, não quero estar aqui a combater a realidade. Há, de facto, um incômodo social com tanta imigração. Mas eu nunca ouvi ninguém descontente com a lei da nacionalidade. Sinceramente, acho que se for procurar notícias nos últimos um ou dois anos sobre a lei da nacionalidade, nunca ouvi falar de nada de especial, não era um ponto de discórdia. E sem nunca ter sido um ponto de discórdia, de repente, temos alterações à lei da nacionalidade, no sentido de a tornar muito mais restritiva, no sentido até de, pareceu-me, não tenho certeza do que vou dizer a seguir, das pessoas perderem direitos adquiridos, a partir da nova lei, os prazos começam a contar agora sem contar os anos que as pessoas já cá estiveram. Acho que não, acho que aqui claramente há uma cedência ao Chega e que há uma vitória em toda a linha do Chega. O discurso radical ganhou.

Queria ir à questão de algumas medidas, mas só para terminar esta parte do Chega. João, achas que este pacote apresentado pelo governo teve essa preocupação de distanciamento do Chega ou entendes que a AD aproveitou algum do trabalho feito pelo partido de André Ventura nos últimos tempos?

Eu não sei qual foi o trabalho que o Chega fez.

Trazer este tipo de debate.

Não, mas há aqui duas coisas distintas. Uma coisa é conseguir influenciar a discussão pública e a discussão política, a agenda política com o tema imigração. Isso obviamente que o Chega conseguiu, não há dúvida nenhuma, mas também quero dizer que não foi só a AD que mudou de posição em relação ao tema. O PS mudou com a antiga liderança de Pedro Nuno Santos e foi uma mudança radical em relação à anterior posição do mesmo partido e do governo de que Pedro Nuno Santos fez parte. A Iniciativa Liberal também mudou em relação ao tema e aliás, já veio dizer que apoia estas propostas do governo. Não foi só a AD e o governo que mudou em relação ao tema em geral, ao tema imigração. Além disso, o governo fez campanha já salientando e sublinhando a importância do tema e que iria apresentar legislação sobre estas questões que agora apresentou. Também não é nenhuma novidade, fizeram campanha eleitoral sobre isso. Os portugueses não foram enganados, sabiam que seria uma das primeiras medidas do governo apresentar um pacote legislativo em relação à imigração. Esse é um ponto. Agora, eu não faço a mínima ideia se o Chega influenciou o governo, porque eu nunca vi nenhuma proposta do Chega, nunca vi trabalho específico do Chega, não sei quais seriam as propostas do Chega sobre estas questões. O Chega fala da imigração em geral, mas que eu saiba, não há trabalho específico do Chega. Se o Chega apresentar trabalho específico em relação à lei da nacionalidade, a nossa posição é esta. Em relação ao reagrupamento familiar, a nossa posição é esta. Em relação à criação de uma nova autoridade fronteiriça, a nossa posição é esta. Aí eu posso ver qual é a posição do Chega, mas eu não conheço posições do Chega sobre isso. Sei que o Chega na anterior legislativa votou contra uma proposta do governo para criar uma nova autoridade fronteiriça, isso sei. Agora, quanto ao mais, não sei. É difícil dizer que o governo chegou ao Chega, se seguiu o Chega. Houve uma mudança em Portugal na discussão perante um tema, mas essa mudança, desde logo, quem foi radical aqui foi os governos de António Costa, porque o que é radical é deixar que entrem em Portugal cerca de 1 milhão de imigrantes legais e ilegais num período de sete, oito anos. Isso é que me parece ser uma política absolutamente radical. E como se vê, esse excesso de imigração em tão pouco tempo, criou dois problemas. Um problema, a Susana falou dele, que é o problema do Estado, neste momento, não ter capacidade para dar resposta ao número de imigrantes e tudo o que é preciso fazer para integrar os imigrantes. E isso é uma questão muito importante. O Estado tem ou não tem capacidade para dar resposta? Se não tem capacidade, é preciso limitar a imigração. Não me parece que haja outra conclusão. Ou então vamos continuar a deixar vir imigrantes e o Estado está cada vez mais incapaz, porque não se resolve o problema da capacidade do Estado para lidar com o número de imigrantes facilmente, nem rapidamente. Eu também conheço pessoas, que aliás são filhos de portugueses, que estão em Portugal e estão há três, quatro anos à espera, têm o pedido de nacionalidade portuguesa feito há três, quatro anos e estão à espera. Não há resposta do Estado, neste momento o Estado não é capaz. Isto é uma questão concreta, específica. O Estado não é capaz de lidar com a imigração em Portugal, nem sequer com a nacionalização de muitos imigrantes que estão em Portugal.

Naturalização.

Naturalização, sim, desculpa. Tens razão, enganei-me. Tens razão, é naturalização. E depois há um segundo ponto que a Susana e o Luís não falaram tanto, que é a questão mais cultural. Em relação ao que o Luís disse, eu compreendo o argumento do Luís, mas um país é muito mais do que um mercado. Há uma questão cultural. Um país também é uma comunidade cultural, é uma comunidade nacional. E uma imigração, um súbito crescimento da imigração num curto espaço de tempo, cria fraturas sociais, cria fraturas culturais, cria problemas. Nós estamos a falar de um país de cerca de 10 milhões de habitantes, um pouco menos, se falarmos de antes desta vaga de imigração, e de repente chega 1 milhão de novos imigrantes. Isso cria problemas, não vale a pena. Nós não podemos ter uma visão demasiada otimista.

O tal teste com língua portuguesa e sobre a cultura faz sentido pra ti?

Claro que faz, porque uma nação também tem uma identidade cultural, uma identidade histórica. Eu sei que os meus parceiros hoje, e o Jorge também não deverá concordar, o Luís e a Susana com certeza não concordam, mas eu concordo, sou mais conservador. Havia um autor conservador, que eu admiro bastante, Edmund Burke, do século XVIII, que tem esta citação: "A nação é uma comunidade que se apoia num contrato entre os vivos, os mortos e os que estão por nascer". Eu acredito nisto. Acho que há uma nação portuguesa e, como tal, acho que há limites à imigração. Eu acho que um país não é apenas um território onde podem viver qualquer número de pessoas.

Tu vives num país que tem uma percentagem de imigrantes com I muito maior do que Portugal. Em Portugal chegamos aos 15%. Eu sou supersensível à questão do crescimento rápido. Eu acho que isso foi um erro do PS, sobretudo por não ter feito aquilo que eu disse, que era imediatamente colocar no terreno um esforço enorme a vários títulos, desde logo da regularização destas pessoas. Agora, Portugal não é um país com muitos imigrantes no contexto europeu.

Ó Susana, neste momento Portugal tem entre 10% a 15% de população imigrante.

Sim, que ainda é bastante baixo no contexto da União Europeia.

Não é bastante baixo. É mais ou menos a percentagem que tem França, é a percentagem que tem a Alemanha, é a percentagem que tem o Reino Unido. E mais, tu disseste muito bem, eu sou imigrante com E no Reino Unido, mas eu tenho todos os dias, desde que lá estou há 12 anos, eu tenho essa sensibilidade, eu tenho essa noção. Eu tenho que fazer um esforço para me adaptar a uma cultura britânica, porque sou imigrante e sei que sou imigrante e que há um limite à minha integração. Eu sinto isso.

Mas ninguém te está a obrigar a fazer testes pra nada.

Claro. Não.

As pessoas naturalmente fazem esse esforço.

Desculpa, Susana. E essa questão colocou-se quando o Reino Unido saiu da União Europeia. Eu, se quisesse pedir a nacionalidade britânica, tinha que ter feito testes sobre a história e a cultura britânica.

A nacionalidade, sim.

Claro. Mas aqui também estamos a falar disso. Eu não pedi a nacionalidade, eu não sou britânico, eu sou residente no Reino Unido ao abrigo de uma autorização.

Mas há um teste português, não é? As pessoas já para adquirir a nacionalidade têm que passar num teste. Eu também acho bem que tenha um teste de língua.

Susana, eu acho muito bem.

Quanto à cultura, já tens a minha estou a ver.

Não, eu sei que tu tens, discordamos, muito bem. Agora, eu acho, e esse é o meu ponto, eu acho que há um limite ao número de imigrantes que deve haver num país, porque senão há uma completa desintegração da identidade nacional e eu dou valor à identidade nacional. A identidade nacional faz parte da história de um país. Não é o mesmo um país ter 10% de imigrantes ou ter 50% de imigrantes.

Deixa-me só dizer aqui uma coisa rapidamente para já me calar. Luxemburgo 51%, Malta 31%, Chipre 27%, Irlanda 23%, Áustria 22%, Suécia 21%. Portugal ainda está muito longe de ser um país com pouca imigração.

Ó Susana, não é por causa desses exemplos que eu sou favorável a isso. Todos os países europeus podiam ter 40%. A minha posição é esta e é por essa posição que tem a ver com-

Além que nestes números há sempre muitos cidadãos europeus, já agora, da União Europeia, estão incluídos nestes vários números, incluindo os 15% de Portugal.

E que eu reconheço que é uma situação diferente. Eu, apesar de tudo, reconheço que imigrantes de outros países da União Europeia é diferente de imigrantes de fora da Europa.

Sobretudo os de fora da Europa têm o direito de cá estar. Nós temos tratados na Europa.

Tal como também reconheço que há uma diferença entre imigrantes vindos de países de língua portuguesa e imigrantes vindos de outros países, precisamente pelas tais razões culturais que falei. Mas para mim, o meu conceito de identidade nacional, de nação, entra em choque com um aumento enorme de imigrantes, quer num espaço curto de tempo, quer haver, como tu disseste, destes exemplos, 30, 40% de imigrantes Eu sou contra isso, discordo disso. Portanto, isto é uma posição, obviamente que eu sei que há muita gente que discorda de mim, mas a consequência lógica da minha opinião é haver limites à imigração. Eu acho que deve haver limites à imigração. Não acho que seja bom para Portugal, para a unidade do país, até para evitar mais fraturas sociais, que continuasse a haver uma imigração descontrolada.

Deixa-me só, João, colocar aqui uma pergunta ao Luís, que ficou calado nesta discussão.

Desculpa ter falado mais.

Não, de todo. Sobre uma questão que tem sido polêmica sobre a perda de cidadania. Agora conhecem-se mais pormenores das propostas do governo. As opiniões dividem-se sobre a constitucionalidade desta proposta. Achas que a proposta está blindada ou protegida, como o governo diz?

Não, eu não consigo opinar sobre a constitucionalidade. E aliás, acho que o nosso Tribunal Constitucional é bastante imprevisível. Portanto, acho que nem um constitucionalista conseguiria opinar.

Mas a teu ver, faz sentido esta pena acessória?

Não, essa é outra questão. Sobre a parte jurídica, não discuto. Sobre a parte ética, não. Aliás, já num programa anterior eu fiz esta analogia e volto a dizer, eu acho que retirar a nacionalidade a alguém é o equivalente a alguém devolver um filho que adotou. Não faz sentido. Entretanto, o João na altura não gostou desta analogia, apesar de concordar comigo, não gostou da analogia do filho que adotou. Eu entretanto lembrei-me, quando se fala na pátria, pátria vem de pater. E fala-se na mãe pátria. Portanto, eu até acho que a analogia do filho que se adota é bastante adequada. Não faz sentido.

Mas Luís, eu concordo.

Sim.

Tal como tu, eu acho muito complicada a situação de retirar a nacionalidade.

Sim, estamos de acordo no essencial.

Só muito rápido, que eu já falei muito. Eu acho que são duas questões distintas, e aí é a minha crítica ao pacote legislativo do governo. Uma coisa é lidar com a imigração, outra coisa é a questão da nacionalidade. Eu acho que são duas questões distintas e que não se devem confundir.

Esta semana temos mesmo de ficar por aqui. Eu sou a Inês André Figueiredo e deixo o convite aos nossos ouvintes do "Fora do Baralho" que nos enviem perguntas para que os nossos ases respondam através do e-mail foradobaralho@observador.pt. Pode ouvir-nos aqui na Rádio Observador todas as sextas depois das 19h e sempre em podcast nas plataformas habituais.