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Aos domingos também estamos Fora do Baralho, edição extra de resposta às perguntas que os ouvintes nos fazem chegar através do e-mail foradobaralho@observador.pt ou do WhatsApp 910 024 185. É a Susana Peralta que esta semana tem esta missão. Vamos a isto, Susana?

Vamos a isto. Olá.

Vamos lá. Com a pergunta da Manuela Patrão, uma ouvinte nossa. Saiu esta semana uma notícia sobre Portugal ter as casas mais inflacionadas da União Europeia. A percentagem de sobrevalorização é de 25% e a estimativa é da própria Comissão Europeia, que apresentou esta semana precisamente um plano europeu, o primeiro dedicado em exclusiva à habitação. O que a ouvinte pergunta é se este plano pode ajudar a baixar os preços das casas em Portugal.

Sim, obrigada Manuela por essa pergunta. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu nunca gosto muito desta adjetivação demasiado normativa, sobre avaliação. Era sempre importante dizer que é sobre avaliação relativamente ao rendimento médio das pessoas que cá vivem, porque, na verdade, quando nós olhamos para os critérios que a comissão utilizou para definir este conceito de sobre avaliação, ela olha sobretudo para o rácio preço-rendimento quando se compra casas, para o rácio preço-renda quando se aluga casas, e isto relativamente ao rendimento das famílias que são residentes fiscais em Portugal. E depois controlando para uma série de outras variáveis, taxas de juro e assim. Também é importante perceber que esta sobreavaliação é de facto isto, é relativamente às pessoas que ganham salários locais ou que têm níveis de rendimento normais para a economia portuguesa, porque de facto as casas não estão sobreavaliadas no sentido de elas terem um preço, que às vezes se chama especulativo, ou sei lá, assim uns nomes, porque há quem as compre. As casas, de facto, têm comprador ao preço a que estão.

É a lei da oferta e da procura, não é?

Pois, e eu acho que isso é importante dizer que, de facto, há forças de mercado que sustentam aqueles preços. Não quer dizer que não haja alguns fenómenos locais que são de natureza, esses sim, verdadeiramente especulativos, que é o quê? Que é eu ter uma casa no mercado que eu quero vender, mas eu estou a ver o preço a explodir tanto que penso: "Vou guardá-la mais seis meses, a ver se daqui a seis meses a vendo mais cara". Isso já é algo que de facto pode sustentar preços elevados de uma maneira um pouco mais artificial relativamente às características da economia. Mas isso também está mal quantificado e certamente a Comissão Europeia neste estudo não tem nenhuma maneira de quantificar isso, porque para isso nós precisávamos de dados de tão alta qualidade relativamente às casas que estão no mercado. Repara, para isso tu tens de perceber se uma pessoa quer vender a casa antes de ele efetivamente a colocar no mercado. Portanto, se pode haver alguns estudos localizados, porque de facto precisas de bases de dados muito mais poderosas do que aquilo que a União tem, que a Comissão tem à disposição, que é obviamente o preço das casas e depois as outras variáveis de rendimento, as taxas de juro, etc. Isto é uma primeira precisão que eu acho que é sempre importante. Agora, se o plano pode ou não pode ajudar a baixar os preços das casas em Portugal. Como a própria Comissão Europeia reconhece, a política de habitação é uma política que é da exclusiva responsabilidade dos Estados-membros. Portanto, a Comissão não vai poder fazer grande coisa para ajudar. O que a Comissão pode fazer? Ela pode dar recomendações e certamente é importante que tenha havido agora esta iniciativa, porque, por exemplo, se estas questões relativas ao mercado da habitação começarem a vir nas recomendações específicas por país, nas Country Specific Recommendations, que no fundo é um instrumento de governança económica da União, em que todos os anos a Comissão revê um pouco a situação da economia de cada Estado-membro e também do Estado de direito, etc., e dá recomendações, é importante. É importante porque, por exemplo, nós agora estamos aqui a falar disso. Portanto, veio chamar a atenção para alguns aspetos. Acho que o mais óbvio é o aspeto do alojamento local, mas não é o único, em que existe uma teimosia do nosso governo e até dos nossos presidentes da Câmara, enfim, a Câmara de Lisboa neste momento é um exemplo disso, não de todos, mas de alguns, em reconhecer que o alojamento local pode estar a determinar uma parte do aumento do preço das casas e o facto da Comissão Europeia vir um estudo feito por especialistas, de uma DG, vir dizer: "Não, atenção, que o alojamento local é efetivamente um problema", isso dá-nos instrumentos para nós fazermos pressão democrática. Portanto, é super importante a Comissão ter feito isto.

Sendo que é um plano, supostamente, para habitação acessível também.

Vai haver um plano de financiamento que vai disponibilizar fundos europeus para os Estados-membros construírem habitação acessível. A Comissão não vai construir habitação acessível, vai financiar. Agora, mais uma vez, isso depois vai depender da iniciativa dos Estados-membros. E repara, construir habitação acessível não é só o ato de construir aquelas casas, é perceber como é que tu defines habitação acessível, em que localizações dentro das cidades é que as colocas, porque obviamente nós não podemos ter cidades guetizadas. Eu não gostaria que nós tivéssemos cidades guetizadas. As políticas de habitação de muitos países da União obrigam a uma certa percentagem de casas para pessoas de diferentes níveis de rendimento, mesmo em localizações mais centrais do centro da cidade. Se em Portugal este dinheiro for todo usado para construir casas de habitação acessível fora dos centros urbanos, ninguém está a dizer que vamos construir agora aqui um prédio de habitação acessível no Rossio, não é isso que eu estou a dizer, mas enfim, do perímetro interno das cidades, em sítios com boas acessibilidades de transportes, etc., isso também acaba por fazer cair um pouco por terra os objetivos mais virtuosos desta política. Portanto, a minha resposta à A minha resposta à Manuela Patrão é a seguinte: isto é uma boa notícia, vai certamente ajudar. Vai ajudar também na medida em que nós vamos agora utilizando este fluxo de informação que vai necessariamente começar a chegar mais amiúde da Comissão Europeia relativamente a esta questão da habitação, para fazermos pressão democrática, nós, as associações que trabalham nesta área, obviamente os partidos da oposição. E o facto de haver alguma disponibilidade financeira é bom. Agora repara, havia disponibilidade financeira no PRR e a parte que foi afeta à construção de casas foi muito baixa e acabou por nem sequer se concretizar tudo. Portanto, não é certamente uma pena sei. E depois deixa-me dizer mais uma coisa. Há um aspeto muito importante desta questão do preço das casas, que é o problema da procura. De facto, há aqui algumas questões levantadas pela Comissão Europeia que se prendem um bocadinho com estes problemas do lado da procura, que não são só o alojamento local. E sem uma vontade política de regular não apenas a compra, a aquisição, a propriedade das casas, mas depois o uso social das mesmas casas, é muito difícil nós resolvermos o problema num país tão pequeno como Portugal. Se tu, por exemplo, deixares os não residentes adquirirem casas, estou a falar dos não residentes, eu não estou a distinguir entre portugueses e estrangeiros, porque não me venham agora acusar de ser da xenofobia do bem. Acho que quem cá vive, seja rico ou pobre, de que país for, tem direito a comprar casa. Mas os não residentes comprarem casa apenas como ativo de investimento. Que é um ativo muito seguro, por várias razões, no contexto geopolítico atual. E se não houver leis que os obriguem a colocar depois essa propriedade ao serviço do objetivo social das mães imobiliárias, que é de promover a habitação, vai ser muito difícil nós controlarmos isto, porque o nosso mercado é suficientemente pequenino para haver ricos que cheguem no mundo inteiro com muita vontade de investir cá, porque isto, de facto, é um ativo seguro.

É uma reflexão que dava pano pra mangas, esta sobre o tema da habitação. Só mais uma questão, tens de ser um bocadinho mais rápida a responder agora, Susana. Tem que ver, é um ouvinte que tem um nickname no YouTube, não se identifica com um nome próprio. Isto porque o Jorge, na semana passada, não estiveste no programa, mas ele falou do risco de metade do país ficar sem distribuição de jornais por causa da VASP, que é a empresa que deve deixar de fazer essa distribuição. E o Jorge deu espadas. Este ouvinte diz que os jornais deixam de ser distribuídos porque não os compram. Se houvesse um subsídio para manter os jornais em papel e as pessoas continuassem a não os comprar, pergunta ele: estaria o problema resolvido? Ele acha que criar à força que haja jornais em papel é de um falso intelectualismo, porque se ficarem a ganhar pó nas bancas do café, o problema não se resolve. O que é que pensas sobre isto?

É uma excelente pergunta da pessoa com nickname. Obrigada. Repara, aqui a questão não é obrigar ninguém a comprar os jornais, como é evidente, isto é de facto um problema de dimensão do mercado. Ou seja, é o mesmo problema que se coloca, por exemplo, quando se pensa em fazer chegar o serviço de correios a uma determinada localidade. Pode não ser rentável naquela localidade porque há muito poucas pessoas a usar o correio. Agora, é essencial que aquelas pessoas que ali estão e queiram usar o serviço de correio, tenham lá o serviço de correio. E portanto, isto é a mesma coisa com os jornais físicos. É evidente que nós não vamos obrigar toda a gente a ler jornais em papel e que há muitas pessoas que já os leem em formato digital e isso está tudo bem. Agora a questão é: e as pessoas que não o leem em formato digital? Nós estamos ou não estamos a privá-las de um serviço absolutamente essencial e de um direito democrático essencial e de algo que é essencial à preservação do nosso sistema democrático. E se nós acreditarmos nisso, e o Jorge acredita nisso e eu certamente também, então nós queremos garantir o acesso dessas pessoas, que podem ser duas ou três por terra, estou obviamente a exagerar, por terra, por terrinha, por localidade.

Mas a solução é subsidiar?

É óbvio que é subsidiar. A partir do momento em que nós consideremos que isto é um serviço essencial para a meia dúzia de pessoas queiram lá ter o jornal em papel, então nós temos de arranjar maneira de lhe fazer chegar o jornal em papel. Da mesma maneira como o nosso ouvinte nicknamed, vamos chamar alcunha, o que o nosso ouvinte com alcunha nos diz, nós não vamos obrigar toda a gente a ler em papel. É verdade, mas nós também não vamos obrigar toda a gente a ler em digital. E o que nós não podemos, quanto a mim, na minha opinião, acerca do mundo e do funcionamento da democracia, o que nós não podemos deixar acontecer é que haja pessoas a deixar de ler de todo os jornais, porque nós não lhes providenciamos o jornal em papel. Agora, se o nosso ouvinte com alcunha entender que isto não é um bem essencial, que não é um serviço essencial, que não é algo de essencial à própria sobrevivência da nossa democracia, então aí, claro, ele está a dizer bem, então não vamos subsidiar. Mas aqui, de facto, eu julgo que a nossa discórdia pode ser aqui é: será que o alcunha entende ou não entende que é essencial que quem queira ler um jornal em papel e por razões várias, não gosta do digital, não se dá com o digital, pode ser uma barreira etária, pode ser uma barreira de estar habituado a instrumentos digitais, etc. Que não consegue ou é muito difícil para ele ir ao digital ou para ela. É ou não é essencial que essa pessoa possa continuar a ter o seu jornal à venda? E se o senhor alcunha ou senhora alcunha entender que sim, então a consequência natural é que o Estado tem que subsidiar esta distribuição de jornais.

Portanto, com ou sem alcunha, os nossos ouvintes podem sempre questionar-nos e fazer aqui os nossos quatro ases também refletir para além dos temas ou sobre os temas que trouxeram nos programas anteriores. E podem escrever-nos para foradobralha@observador.pt ou então por WhatsApp 910024185. Estamos sempre prontos para responder a quem ouve o Fora do Bralho. Obrigada, Susana. Bom fim de semana para ti.

Bom fim de semana e boas festas.

Boas festas para todos.