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Este é o Gabinete de Guerra das manhãs 360. Esta segunda-feira a análise é do tenente-coronel Marcos Ronha. Bem-vindo, coronel. Muito obrigada por se juntar a nós.

Olá, bom dia.

Bom dia. Começamos pela tentativa de ataque no jantar de correspondentes da Casa Branca. Coronel, num momento de tensão global, este tipo de incidente pode ter impacto na postura dos Estados Unidos?

Eu julgo que em termos internacionais, julgo que não. Quer dizer, em termos de política interna, tem certeza e aliás, já há algum aproveitamento político relativamente à situação, e isso é natural que assim seja. Em termos de alterações na política externa dos Estados Unidos, não me parece que isso possa ser possível. A única possibilidade em que isso seria possível, que já foi descartada, era de eventualmente estar associado a um atentado terrorista que fosse controlado ou pelo menos mandado do exterior. Essa hipótese está descartada, como já foram feitas as declarações pelo FBI, pelo Departamento de Justiça e pela própria Casa Branca. Portanto, tudo indica que isso, sob o ponto de vista da política externa, não terá efeito. Terá efeito na política interna.

Acredita que tenha sido um incidente isolado ou um sinal de que o nível de ameaça interna dos Estados Unidos está a subir?

Aliás, ontem à noite tivemos conhecimento de uma carta que Alan Tras escreve. Evidente que o processo investigativo continua, mas tudo acho que é de descartar, foi um ato isolado, por assim dizer, não enquadrado em nenhum grupo. Foi um ato isolado, conforme temos visto muito ao longo dos anos nos Estados Unidos. Agora, a influência que pode ter, eventualmente, é em termos indiretos, ou seja, se esta situação tiver inserido uma alteração na dinâmica de perda de votos que Donald Trump estava a ter, pode eventualmente dar-lhe mais lastro em termos internos, da questão interna dos Estados Unidos, relativamente à guerra do Médio Oriente, e dar a possibilidade de Trump ter uma postura mais em prol do esforço de guerra do que nos parecia que estava a ter até agora. Que ele queria acabar com a guerra o mais rápido possível. E nesse sentido, aliás, Donald Trump, ainda antes do atentado propriamente dito, mas no jantar com os jornalistas, disse: "Não pressionem sobre o fim da guerra do Irão, porque eu não estou com pressa em acabá-la". A relação entre as duas coisas só teria efeito se o atentado, como foi até falado alguns minutos depois ou uma hora depois do atentado, a possibilidade de estar ligado ao Irão, coisa que foi imediatamente descartada, e uma nova dinâmica interna de apoio que possa, de algum modo, dar-lhe mais um conforto relativamente à gestão da guerra em termos de duração.

Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão é recebido hoje por Vladimir Putin, em Moscovo. Coronel, numa altura em que as negociações entre Teerão e Washington estão estagnadas, que papel pode a Rússia desempenhar como mediador ou aliada estratégica do Irão para contrariar o bloqueio no Estreito de Ormuz?

Vejamos, a Rússia tem tido uma postura relativamente crítica, naturalmente, relativamente à ação militar dos Estados Unidos, desde o início, de apoio ao Irão, dentro das limitações que tem, de qualquer modo, há um acordo estratégico, como sabemos, na área da segurança e defesa entre a Rússia e o Irão, assinado na altura do início da guerra com a Ucrânia. Mas tem sido uma postura muito discreta, por assim dizer, contrariamente à China, que tem sido uma postura mais activa relativamente ao processo mediador e, de algum modo, alguma crítica também aos Estados Unidos. É evidente que esta relação entre Vladimir Putin e Donald Trump pode, de algum modo, dar-lhe, eventualmente, algum leverage, algum peso sobre a questão do processo negocial. Vamos ver. De qualquer modo, é importante sempre, a posição da Rússia neste momento é importante. Vamos ver o que é que resulta desta reunião de hoje entre Araqchi e Putin, Lavrov, naturalmente, mas essencialmente com Putin, que vai ter a reunião sobre aquilo que é o ponto de vista da capacidade, que eu julgo que é o mais importante que ali pode ser discutido, o ponto de vista da capacidade de apoio da Rússia, se por acaso esta estratégia de Donald Trump e da administração americana de estender o SAFO ou o bloqueio que está a trazer enormes problemas económicos ao Irão, como sabemos, e aliás, eles próprios já o disseram. E, portanto, até que ponto esse apoio, porque esse apoio pode ser feito pelo Mar Cáspio. O Irão tem uma fronteira marítima, não é marítima de mar, mas é de mar, Mar Cáspio, por onde circularam muitos dos apoios que o Irão deu ao esforço de guerra da Rússia na Ucrânia, nomeadamente os mísseis e os drones Shahed, pela rota marítima do Mar Cáspio, muito material saiu do Irão para a RússiaDe forma relativamente fácil. Portanto, pode haver agora uma rota de retorno em termos de capacidade de apoio em diversas áreas. Vemos também a possibilidade de a Rússia ter um papel mais ativo relativamente à pressão dos Estados Unidos para parar com o esforço de guerra. E também tivemos notícia, agora há uns minutos, que o Irão terá já um novo plano, resultante das discussões de Omã, que já terá entregue ao Paquistão. Portanto, o novo plano de paz ou cessar-fogo de conversações.

Sim.

Que essencialmente só trata uma parte, que é a abertura do estreito de Ormuz, ao que sabemos, deixando para posteriores negociações, durante o cessar-fogo ou após o final da guerra, a questão nuclear, coisa que eu tenho dificuldade em ver que os Estados Unidos possam aceitar.

Vão aceitar, pois. Sobre a Ucrânia, a União Europeia aprovou finalmente o empréstimo de € 90 mil milhões a Kiev, depois do levantamento do veto da Hungria e da Eslováquia, mas entretanto surgiu o nome Donyland para parte do Donbass, numa tentativa de agradar a Donald Trump. Coronel, esta personalização da diplomacia e a dependência financeira externa podem comprometer a soberania territorial que Zelensky sempre disse ser inegociável?

Eu julgo que não. Agora, vamos lá ver. Neste momento, há uma dinâmica no terreno que não é muito favorável à Rússia, como sabemos. Ou seja, não é favorável porque a Rússia tinha posto um grande empenho que nesta ofensiva de primavera-verão, iria conquistar todo o Donbass ou o resto do Donbass, e de algum modo estar numa posição mais fácil de negociação. Negociação, e de algum modo, tendo em consideração que os Estados Unidos, antes de se dedicarem a esta questão da guerra do Médio Oriente, tinham posto muita pressão na Ucrânia para chegar rapidamente a um acordo de paz, cedendo território, que era isso que se fazia. Essa situação tem andado a dar mais força à Ucrânia sob o ponto de vista negocial. O desbloqueamento do dinheiro também foi importante, naturalmente, porque muito do que a Ucrânia consegue tem a ver com a resiliência e a sua capacidade de resistência, naturalmente. E para isso é importante ter as finanças públicas, neste caso, minimamente estabilizadas, e esses 90 e tal mil milhões de euros contribuem para isso. Não me parece que haja, nesta fase, alguma intenção da parte de Zelensky de voltar. Evidentemente, ele tem pressionado para que os Estados Unidos voltem outra vez ao processo negocial, no sentido de se alcançar a paz o mais rápido possível, mas não me parece que haja uma alteração de postura da Ucrânia relativamente a essa questão da cedência de território feita, como nós vivemos a dizer, na secretaria, por assim dizer. Portanto, trocar o Cabo e o resto da cedência de território em troca de uma paz que a Ucrânia não considera justa. E não é Zelensky só que não considera justa, pelas sondagens a que vamos tendo acesso, sabemos que os ucranianos, uma boa parte quer a paz, mas não quer a paz a qualquer preço. Nomeadamente, com a questão da cedência dos territórios ou mesmo a afirmação escrita no acordo da cedência definitiva dos territórios que estão na posse da Rússia. Portanto, isso são duas linhas vermelhas, por assim dizer, que Zelensky nunca se sentiu confortável para aceitar, com grande contrariedade, nomeadamente dos Estados Unidos, como sabemos, para já não falar da contrariedade de Donald Trump relativamente a essa questão. Portanto, não me parece que isso tenha pés para andar, embora não sei, vamos ver.

Sim, vamos estar atentos. Tenente-coronel Marcos Ronha, muito obrigada pela sua análise no Gabinete de Guerra. Um bom dia e boa semana para si.

Obrigado.

Obrigada, um bom dia.