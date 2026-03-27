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Arranca aqui mais uma edição de Gabinete de Guerra, segunda edição do dia, como referias, Nelson, com o professor Jorge Rodrigues, coordenador de risco geopolítico da Porto Business School. Senhor professor, bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Faz um mês do ataque israelo-americano ao Irão e apesar da ação militar, que impressionou, a verdade é que o Irão não capitulou. É um insucesso militar? Que avaliação podemos fazer desta intervenção militar conjunta?

Boa tarde, Miguel. Eu acho que é um grande sucesso militar, se virmos dentro dessa perspectiva muito pragmática, tanto a nível de planeamento, de informações, integração das várias dimensões, de utilização da inteligência artificial, que realmente é uma primeira vez que é utilizada a esse nível, mesmo no targeting, etc. O comando e controle, a coordenação de forças combinadas e conjuntas e até a eficácia operacional. A eficácia operacional é notável, decapitou o regime iraniano, atingiu alvos bastante sensíveis e continua a fazê-lo e vai já com segundas, terceiras rondas. Portanto, nessa componente julgo que não poderá estar em causa o sucesso. Mas, em boa verdade, cada dia que passa acaba por ser uma vitória para o regime teocrático iraniano. Houve um problema de definição política, uma definição do end state, também por interesse de Trump, naturalmente, para poder reclamar a vitória seja qual for o resultado. Mas acho que não foi acautelada a modalidade de ação mais perigosa, que era exatamente a resistência iraniana. E o que fazer se o Irão não capitulasse e se não existisse a tal vitória rápida e decisiva que existiu noutros teatros, e para os riscos da qual está provado que as cúpulas militares norte-americanas bem avisaram Donald Trump. Parece darmos a sensação que Donald Trump terá caído na armadilha imperial, em que a superioridade é tal que tira alguma clareza na análise, mas a história está repleta de exemplos desta imperial trap e, portanto, em algum momento deveria ter saltado essa ideia, esse perigo. O Irão demonstra uma elevada preparação. Desenvolveu uma ação de resistência efetiva, luta pela vida, resistência sob uma ameaça existencial para o regime e procurou escalar, seja a nível horizontal para os países da região, seja a nível vertical para obrigar uma intervenção mais intensa. Preparou-se com a descentralização do comando e controle, mas também operacional. Os comandos táticos têm essa capacidade de ação. E foi faseando através de meios, é certo. Vimos agora recentemente a utilização de mísseis com alcance de 4000 km, da utilização faseada dos proxies também numa primeira fase, o Hezbollah, os Houthis estão preparados para agir, mas também no tipo de objetivos e alvos, deixando aqui bem claro que ainda têm possibilidades pela frente. Portanto, isso causa um impacto não só nos Estados Unidos, em Israel, naturalmente, mas um impacto global e eles sabem onde atingir, seja no custo das operações, na parte económica, no trading, na energia, mas principalmente na opinião pública. Eu acho que o Irão tem aqui uns maximizadores do potencial de combate, utilizando aqui uma linguagem um pouco mais militar, que eu acho que foram bem aproveitados com a utilização da geografia, do fator tempo, o relógio é completamente iraniano, mantendo uma base de apoio ainda muito sólida com os clérigos, com as milícias, Basij, com a Guarda Revolucionária, uma utilização extraordinária da assimetria de combate, seja pela utilização dos drones, seja pelos proxies, que acabaram por criar aqui uma crise nos intersetores, nas capacidades do número, da logística, da operacionalidade dos intersetores, bem mais caros, de milhões. E uma resistência à dor. Perante a tal ameaça existencial que eu referi há pouco e numa versão nacionalista persa e religiosa xiita, há aqui uma capacidade de resistência que é definitivamente um maximizador desse potencial de combate, que é a vontade de combater. E daí ter conseguido resistir a um império muito mais capaz e a dois exércitos, duas forças armadas, melhor dizendo, com uma potencialidade extraordinária.

Consequências que Donald Trump eventualmente não antecipou. Senhor professor, temos sensivelmente quatro minutos, hoje temos um Gabinete de Guerra mais curto, é assim à sexta-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão admitiu que representantes dos Estados Unidos e do Irão se podem encontrar para negociações no Paquistão, cenário também admitido esta manhã por Witkoff. O que é que se pode esperar destas eventuais negociações? Há, de facto, a possibilidade de o conflito terminar a curto prazo?

Existe, naturalmente, é um cenário que pode ser equacionado. E tem-se falado bastante nesses cenários com sinais indicativos, não só o alargado prazo por Donald Trump até dia 6 de abril para os ataques às infraestruturas de energia, mas principalmente um que tem passado um pouco despercebido, que é o facto de terem retirado o presidente do Parlamento, Ghalib Afakh, da lista de morte de alvos a eliminar. Mas em boa verdade, existem algumas dúvidas sobre se avança ou não, porque o equilíbrio estratégico ainda não foi conseguido, ainda não está à segurança de salvar a face para os dois lados. Israel ainda quer maximizar ganhos e falta aqui um regulador internacional. O Paquistão é um mediador, mas não tem capacidade de impor o acordo. Respondendo muito rapidamente aos cenários possíveis, eu por simplificação Iria reduzir a cinco, com maior ou menor impacto, variando com o tempo e fazendo interligações entre eles. É muito difícil definir um limite entre eles. Mas claro que a resistência do regime e um acordo com condições melhores ou piores será sempre um primeiro, mas também a capitulação e mudança de regime, que pode dar origem a caos e guerra civil, que não interessa aos Estados Unidos, mas pode ser mais interessante para Israel. Uma escalada horizontal na região com os países do Golfo, com os houthis, cria bastante instabilidade regional, o que também não é definitivamente interessante para os Estados Unidos e a nível global. Uma escalada vertical de meios empregos, de objetivos, de ataques a infraestruturas energéticas, centrais de dessalinização, pode ser para pressionar e eventualmente desescalar no futuro, mas também pode levar a chegar a um nível de emprego de armamento nuclear tático por parte de Israel. Isso constituiria um precedente gravíssimo. Acredito que esta última não seja muito provável, mas teria um impacto extraordinário. Por último, uma escalada global que envolvesse os diversos atores internacionais, ainda menos provável, mas ainda com maior impacto global. Colocaria em causa toda a arquitetura de segurança global e mesmo o próprio sistema político internacional e definitivamente a correlação de forças atual iria ser posta em causa. Os Estados Unidos sairiam como grande perdedor deste último capítulo. Esses cenários, de uma forma conjugada e variando ao longo do tempo, nomeadamente nas implicações que criam, julgo que podem resumir o que pela frente teremos. Gostaria de acreditar que realmente o acordo seria realmente o ponto final do conflito.

Nada de bom, portanto. Senhor professor, ainda temos aqui mais uns minutos. Não temos. Já não temos. O senhor professor ainda sugeria que abordássemos esta possibilidade de mais 10 mil soldados norte-americanos serem enviados para a região e se de fato isso será indiciador da possibilidade de uma intervenção militar terrestre ou mais uma arma para essa negociação com o Irão. Ficará para uma outra oportunidade. Senhor professor, muito obrigado pela sua presença neste Gabinete de Guerra. Professor Jorge Rodrigues, coordenador de risco geopolítico da Porto Business School.