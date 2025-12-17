Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

"Ideias Feitas", na Rádio Observador, com Alberto Gonçalves. Bem-vindo, Alberto. Queres falar sobre o caso do Ministro da Educação?

Olá, Ricardo. Isto fica assim em pleno, porque vocês acabaram de falar disso mesmo.

No "Observador", exatamente.

E ontem, como se viu, durante pelo menos uma hora ou duas, alguns media e o Partido Socialista, sobretudo o Partido Socialista, conseguiram convencer o país de que o Ministro da Educação odeia pobres. Alguém apanhou o tal trecho das declarações, alguém montou, editou, cortou aquilo e caiu na esfera pública o bocadinho em que o Dr. Fernando Alexandre falava sobre a degradação que acontece nos bens e nos serviços públicos, quando são vocacionados exclusivamente para as classes mais baixas ou quando se obedecem a uma estratégia de gueto. E o que o ministro queria dizer, obviamente, e disse no contexto geral das declarações, é que as residências para estudantes, como outros bens públicos, como os hospitais e as escolas, acho que foram os exemplos que ele deu, devem incluir e servir gente de todos os níveis sociais, sob pena da tal degradação. Mas o pedacinho que circulou por aí dava a entender o oposto, que o homem não quer misturas e deseja segregar os menos abonados para não estragar as residências. Provavelmente houve má-fé de quem editou as imagens, não consigo ter a certeza, mas o que houve, com certeza, foi a reação concertada do costume, sobretudo por parte de socialistas mais ou menos destacados. A Dra. Isabel Moreira garantiu que caímos no fundo e falou no horror que a ex-direita tradicional engoliu. O Dr. Brilhante Dias, cujo nome já é um pequeno tratado sobre a ironia, afirmou que ou o ministro retificava as declarações ou não tinha condições para continuar ministro. E até o Dr. Pedro Nuno Santos, que pelos vistos ainda existe, pediu a demissão imediata do Ministro da Educação. Falta a Dra. Alexandra Leitão, falta muita gente, mas eu estou a falar de socialistas com algum destaque. Ela disse o seguinte, eu vou citá-la: "O Governo defende que ter menos rendimentos significa ser menos civilizado e, como tal, menos merecedor de usufruir de serviços públicos. E assim caminhamos alegremente nesta rampa deslizante de segregação a que a direita nos conduz." A Dra. Isabel Moreira também, por acaso ou não, usou a expressão "rampa deslizante", mas não era preciso isso para percebermos que esta gente toda segue uma cartilha comum ou pelo menos está num grupo comum do WhatsApp e diz o que lhes mandam dizer. Alguém lança o tópico e os outros seguem. E mesmo depois de serem enxovalhados pela realidade, também não pedem desculpa, porque, pelo menos para alguns crentes, para quem consome as coisas que estes senhores e estas senhoras dizem, ficou decidido, ficou absolutamente estipulado que o ministro, de facto, abomina pobres. O problema para o PS, e não queria centrar isto exclusivamente no PS, os demais partidos da oposição também reagiram de forma mais ou menos semelhante, embora talvez com um bocadinho menos de vigor, incluindo o Chega, o Dr. Ventura também caiu na ratoeira, mas o PS é que atacou com força máxima. O problema para o PS, dizia eu, é que por estas e por outras, a quantidade de crentes, a quantidade de pessoas dispostas a engolir estas artimanhas é cada vez menor. A teoria que o Ministro da Educação quis invocar não é nova e não é nada de direita, por acaso. De vez em quando, a licenciatura em Sociologia é raro, mas às vezes dá mesmo jeito. E não me custou reconhecer ali teses de vários autores, o Albert O. Hirschman e o Richard Titmuss, que eram defensores do welfare state e do universalismo nos serviços públicos, eram autores progressistas, podemos considerá-los assim, e que diziam exatamente aquilo que o Ministro da Educação repetiu ontem. E das duas, uma: os socialistas ignoram estas teses e estes autores e outros autores similares, e aí não se percebe o que é que os socialistas andam ou andaram a fazer no ISCTE, nesses lugares de sapiência. Ou então os socialistas conhecem as teses em questão e aproveitaram apenas para aplicar a falácia do espantalho e fingir que se indignavam com o que sabiam ser uma distorção e uma mentira. Nós podemos, e eu até acho que devemos discutir as teses em questão. São bastante discutíveis. O que não podemos, nem devemos, é criticar os seus defensores por defenderem uma alegada segregação, quando as teses referidas visam justamente eliminar essa segregação. Aliás, é isso que o Dr. Fernando Alexandre fez e acresce que, pelos vistos, li algures, ele viveu em residências universitárias enquanto era estudante. E eu sou capaz de apostar, e acho que ganhava a aposta, que nenhum dos socialistas que citei aqui passou por experiência idêntica. Por isso, se calhar, preferem os pobres em guetos e vai-se a ver quem faz tudo para evitar a proximidade aos pobres são os senhores do PS e as senhoras do PS e, em retribuição, talvez, os pobres cada vez mais evitam os socialistas.

Alberto, obrigado e um abraço. Até amanhã.

Um grande abraço, Ricardo. Até amanhã.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do azeite Talismã.