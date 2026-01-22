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Já estamos no Ideias Feitas com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo. Hoje a transição foi nula.

Hoje a transição foi rápida, foi mesmo um passe em profundidade. E tu queres falar sobre o estranho desaparecimento da acusação de assédio.

Quero sim, Ricardo, porque sequer já ninguém se lembra, mas a semana passada, que foi a última da campanha, foi ocupada quase em permanência com a discussão desse tema da acusação de assédio feita a João Cotrim de Figueiredo. E hoje até parece incrível parar pensar nisso, porque não foi muito tempo, mas passaram muitas coisas, as suficientes, pelos vistos, para as pessoas se esquecerem, mas na altura, ou seja, há poucos dias, a sociedade estava dividida numa discussão existencial entre os que acharam estranho o momento da divulgação da acusação e a forma até da própria acusação, o timing, como se diz. E aqueles que decidiram de imediato que Cotrim de Figueiredo é um abusador sem princípios e absolutamente incapaz de ser presidente da República. E sobretudo no campo dos que estavam indignados com o candidato, houve de tudo também, houve artigos de opinião em que os comentadores juraram que iam votar até em Cotrim de Figueiredo a princípio, mas que depois desistiram mal souberam desta denúncia. Houve reportagens que transcreveram declarações de mulheres anônimas a falar de boatos difusos. Houve arrebatamento feminista, claro. Houve invocações do drama da violência doméstica. Houve uma série de coisas, houve tudo um pouco. Entretanto, houve também eleições e o assunto aparentemente morreu. Eu nunca mais vi qualquer referência ao caso, nem sequer vi um único dos indignados que acreditaram na culpa de Cotrim de Figueiredo a esforçar-se por manter o assunto vivo no debate público. A presumível e intolerável desfaçatez de Cotrim de Figueiredo desapareceu, aparentemente, somos levados a crer que desapareceu no instante em que fecharam as urnas e a contagem de votos determinou que o homem estava fora da segunda volta. Se a indignação se prendia com o ato em si, seria de supor que se iria manter enquanto o ato não fosse completamente esclarecido e a justiça não fosse feita de alguma forma. Mas pelos vistos, fica-se com a ideia, que acho que não é assim tão absurda, de que a justiça se calhar não era a principal preocupação daquele berreiro todo, daquele berreiro suscitado pela acusação da doutora Inês Bichão, acho que é o nome da senhora, porque já ninguém quer saber do sofrimento da suposta vítima e ainda há oito dias toda a gente queria saber, muita gente queria saber desse sofrimento, muita gente estava incomodadíssima com isso. Agora já ninguém quer discutir esse sofrimento, ninguém quer discutir o machismo tóxico, ninguém quer compadecer-se do trauma que segundo uma testemunha garantiu, levou a doutora Inês Bichão a chorar nos braços de uma desconhecida mais de um ano depois de ter ocorrido o eventual assédio. O assédio desvaneceu-se num ápice e agora é só silêncios à volta do caso e do que se pode inferir do silêncio, se calhar também se consegue inferir que o único objetivo do berreiro era mesmo prejudicar eleitoralmente Cotrim de Figueiredo e o pormenor de ele ser culpado ou inocente daquilo de que o acusaram era apenas isso, era um pormenor sem relevância nenhuma. E um pormenor que muito provavelmente não voltará a ser mencionado nos telejornais. Portanto, a mancha fica, as eleições estão perdidas. E muito provavelmente os que desconfiaram do famoso timing em que a acusação foi revelada tinham alguma razão. As vestes que por aí se rasgaram a propósito do assunto, deixaram de se rasgar logo que Cotrim de Figueiredo, com culpa ou sem ela, não faço ideia, mas no momento em que ele ficou de fora da segunda volta, porque se não fosse a denúncia, nós teremos a certeza que ele teria passado à segunda volta? Não, não faço a mínima ideia. Talvez sim, talvez não. Agora, o que fica garantido é que nunca o viremos a saber. E também nunca viremos a saber se houve intenção de adulterar uma eleição, porque se houve intenção de adulterar uma eleição, isso foi conseguido.

Obrigado, Alberto. Regressas amanhã. Um abraço, Alberto.

Regresso. Até amanhã. Um abraço, Ricardo. Até amanhã.

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