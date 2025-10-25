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Esta semana, no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: Canções para a eleição mais louca de sempre. GNR com "Pós-Modernos", arranque do Isto Não Passa na Rádio esta semana. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Tiago Pereira. Olá, Tiago.

Sou sim, senhor.

Estás disposto?

Muito bem.

Bela escolha para o início do programa. "Pós-Modernos", GNR, o álbum "Psicopátria", certo?

É isso mesmo.

Estamos em 1986. De resto, o programa de hoje é dedicado ao novo podcast Plus do Observador, a propósito da eleição mais louca de sempre. A única eleição presidencial que foi decidida à segunda volta.

Até ver.

Até ver.

Vamos ver o que vai acontecer.

Pode voltar a acontecer.

Pois é.

Já podem ouvir todos os episódios deste novo podcast Plus, se forem assinantes do Observador, senão têm de esperar por terça-feira.

É assim.

Eu creio que ainda faltam dois episódios. Acho que ficamos no episódio número quatro esta semana. "Portugal não é Moscovo" foi o título do último revelado. Portugal não é Moscovo. Gostei muito do episódio número três: "Ele não é meu irmão".

Os protagonistas, convém dizer, são acima de tudo Mário Soares e Freitas do Amaral.

Na eleição mais louca de sempre, onde houve uns sopapos.

Eu acho bem.

É a democracia a funcionar.

É sopapos, cuspidão à portuguesa. Eu acho que assim é que funciona. Olha, eu comecei com esta canção, para já porque o "Psicopátria" é um grandessíssimo álbum, acho que é um bom retrato daquilo que em 1986 alguns tentavam fazer para descolar, para inovar, para revolucionar, para transformar. Acho que a letra deste "Pós-Modernos" é meio visionária, tem a ver com o título do álbum. É meio uma psicanálise, uma sessão de terapia àquilo que ia acontecendo no país e às mudanças, que de repente tentava acelerar-se, depois de décadas na sombra. E acho que é uma ótima banda sonora para 1986. Cavaco Silva já estava no poder e havia de ser primeiro-ministro durante 10 anos. Mário Soares havia de ser presidente da República. Este era o ano em que Portugal entrava na CEE. Curiosamente, uma coisa já cantada pelos GNR anos antes, logo no início da banda. E aqui estão eles outra vez, ali a meio da década de 80, uma fase decisiva na mudança do país e eles a dizerem que uns pós-modernos iriam fazer-nos muito bem.

Eu fui um bocadinho por essa lógica para a minha primeira escolha. Eu tenho aqui algumas nacionais.

Só picardias nacionais.

Fizeste bem.

Mas foi de propósito.

Fui ver o que é que se andava a ouvir em 1986 um bocadinho no resto do mundo e tropecei em "Please", o álbum de estreia dos Pet Shop Boys, que tem belas canções, "West End Girls", "Suburbia", mas tem esta: "Opportunities ".

Olha.

Tem um bocadinho a ver com isto.

Joga muito.

Estamos aqui em 1986.

Se bem que jogaria melhor que o Ronald Reagan.

Começam a aparecer os yuppies. Acho que se inaugura com essa eleição em 86 e com a chegada ao poder de Mário Soares, uma certa modernidade, de facto, no país. Talvez seja a primeira figura que Que é mais pop, vinda da política. Até pelo nome, todos os nomes dos ex-governantes têm nomes mais pomposos.

E Soares era fixe.

E Soares era fixe. Soares era Mário Soares. É a chegada ao poder de uma figura que também se torna pop ao longo dos anos e para gritar pop em 1986, a modernidade estava com a synthpop. E aqui está ela em "Opportunities ". É uma altura de oportunidades, Tiago Pereira, 1986. Abrem-se portas também ao capitalismo. O que é que dizes da letra desta canção?

Eu acho ótimo. Fico na dúvida se eles estão a ser irónicos ou se estão a falar a sério.

Pet Shop Boys, 1986 e o álbum de estreia "Please" é um belo início de carreira para a banda, logo com sucessos como "West End Girls" ou "Suburbia", também um dos grandes êxitos desse disco, "Please", de 1986. Nela Deiras, em 1986, também trazida aqui ao programa pelo Tiago Pereira. Por quê, Tiago?

Olha, porque-

Não é em mirandês

Não. Em 1986 aconteceu o Festival da Canção. Eu acho sempre importante o Festival da Canção, porque é um bom retrato daquilo que se passa. E em 1986 ganhou Dora com "Não Sejas Mau Para Mim". Não sei se te recordas desse tema.

Como não?

Mas foi a canção vencedora. Porém, houve Trabalhadores do Comércio, houve Fátima Padinha.

Os Trabalhadores do Comércio tinham uma canção engraçada, qual era?

Era os Tigres de Bengala.

Essa, os Tigres de Bengala.

É verdade, sim, senhor.

Era uma boa canção.

Houve Carlos Alberto Moniz. E também houve Nela Deiras, que foi cantar uma cantiga chamada "Dessas Juras Que Se Fazem", que é uma canção que foi escrita por Rui Veloso e Carlos Té.

Rui Veloso, que vai passar por aqui daqui a pouco.

Que mais tarde, a canção foi gravada pelo Rui Veloso e ficou conhecida como "Jura".

"Não Vais Ter Uma Aventura".

Exatamente. Eu ia dizer, é uma daquelas canções que toda a gente conhece. Lá está. Domingo Nelson, não me deixa mentir. Mas foi aqui cantada primeiro por Nela Deiras no Festival da Canção. Eu não sei até que ponto as pessoas sabem dessas coisas.

Estás aqui para isso.

O Neladeiras, que cantou com muita gente, com a Brigada Vitor Jara, com os Trovante, etc. Vamos ao som.

Jura que não vais ter uma aventura dessas que acontecem numa altura e depois se desvanecem sem lembrança boa ou má e por isso mesmo se esquecem. Jura que se tiveres uma aventura, vais contar uma mentira. Com cuidado e com ternura, vais fazer uma pintura com uma tinta qualquer, que o ciúme é queima-dura, que faz o coração sofrer. Jura que não vais ter uma aventura, porque eu hei de estar sempre à altura de saber que a solidão é dura e o amor é uma fervura, que a saudade não segura e a razão não serena. Mas jura que se tiver de ser, ao menos que valha a pena.

É uma bela letra. Carlos T. e Rui Veloso para a voz de Nél Ladeiras. Este é o som do Festival da Canção em 1986. "Dessas Juras", não é? Um título diferente.

"Dessas juras que se fazem". Eu também escolhi esta canção porque o presidente da República, depois quando é eleito, tem que jurar fazer cumprir a Constituição.

E durante a campanha também faz.

Que é uma dessas juras que se fazem.

Sim. Estamos em 1986, o ano da eleição mais louca de sempre. Ouçam o novo podcast Plus do Observador. Tem música do Samuel Úria e tem também como voz principal na narração o Gonçalo Waddington.

"Estrelas como nós".

"Estrelas como nós", sim, é verdade. Gosto muito das canções do Samuel Úria. Dá-lhe um ar de Spectrum oito bits, com aqueles sonzinhos que ele arranjou para pintar.

Olha, pessoas que fazem arte a brincar.

É verdade. Quem também faz arte a brincar é Rui Veloso, que ainda aqui passou com essa música interpretada por Nél Ladeiras no Festival da Canção em 1986, mas ele próprio interpretou o hino de campanha de Mário Soares nessa eleição presidencial de 1986. Letra de António Pedro Vasconcelos. Consta, diz-se pela internet, que foi uma encomenda do MASP, o Movimento de Apoio Soares à Presidência, a Rui Veloso. E toda a letra também é muito engraçada à luz do que é Portugal em 1986, um certo apelo à calma. Podemos discordar, estamos em democracia, já está tudo bem, vamos lá pra frente, vamos unir-nos. Mas este rock da liberdade foi uma das canções também mais ouvidas nesse ano. Nasce desse apelo ao voto feito por Rui Veloso para Mário Soares, um dos protagonistas de 1986, a eleição mais louca de sempre.

Ai, que bom nós podermos discordar. Poder mudar de sítio de paixão. Não confundir o destino com azar. Andar de braço dado com a razão. Pra nós só há a liberdade. Dizer "sim" ou dizer "não". Poder viver em paz com o coração. Nunca mais vamos estar desunidos. A falar uns com os outros em segredo. Que ninguém nos grite ao ouvido. Nunca mais queremos ver a cor do medo. Pra nós só há a liberdade. Dizer "sim" ou dizer "não".

Esta semana no Isto Não Passa na Rádio estamos com "1986: A Eleição Mais Louca de Sempre". É o novo podcast Plus do Observador. Conta a história das presidenciais de 1986 e dessa luta entre Mário Soares e Freitas do Amaral. São as únicas presidenciais que são decididas numa segunda volta. Estamos já com quatro episódios disponibilizados, mas se for assinante Observador pode ouvir todos de seguida os seis capítulos desta história com narração de Gonçalo Waddington, música original de Samuel Úria. Os Rádio Macau, o que andavam a fazer em 1986, Tiago? Conta-me.

Andavam a lançar o álbum "Splint", que é um belíssimo disco e tem esta cantiga, se não é a cantiga que eu mais gosto de Rádio Macau anda lá perto, que se chama "Há Dias Assim" e que é o completo oposto daquilo que se passa entre Mário Soares e Freitas do Amaral. É uma canção sobre dias em que nada se passa, absolutamente nada.

Não foi o que aconteceu durante esta campanha eleitoral.

E foi exatamente ao contrário da campanha eleitoral. E portanto, foi por essa razão que eu achei: aqui está a oportunidade de ouro para passar esta canção na rádio.

"Dias assim, feitos de silêncio. Com a voz de Deus a soar em mim. Dias sem risos nem choro, sem horas sequer. Apenas silêncio louro, apenas dias assim. Dias assim, dias que alma vaga. Dias assim. Dias assim, dias que alma vaga. Dias assim."

Estamos aqui a discutir em off o quão os Rádio Macau revelam bem este lado de Lisboa 1986. É uma banda dos anos 80.

Completamente. Captaram o espírito do momento de uma forma que eu não sei se alguma outra banda conseguiu fazer. E também o espírito de um certo período da vida, aquela pós-adolescência, início da idade adulta, esta coisa do dias em que nada se passa, mas o quão importantes são. É complexo, mas acho que toda a gente tem memórias.

Há um filme sobre isso, que agora não me lembro o nome.

E eles fazem a banda sonora perfeita para estas coisas.

Sem dúvida. "Dias Assim", os Rádio Macau, escolha do Tiago Pereira neste "Isto Não Passa na Rádio", dedicado ao novo podcast Plus do Observador. Estamos também aqui a viajar um pouco por este ano de 1986 e uma coisa que eu me lembrei logo quando falámos em 1986 e das escolhas para este programa foi, meu amigo, não sei se te vais relacionar com isto.

Vamos.

Vários Jackpot 86. Aquelas coletâneas.

Sim, senhor.

Jackpot. E eu fui encontrar-

Antes do Fido.

Exato. E eu fui encontrar o Jackpot 86, que tem uma capa lindíssima com o chapéu e uma varinha de um mágico a tirar de lá as letras Jackpot 86.

Que podre.

É lindo, isto não é podre, isto é lindo. Uma das características destas coletâneas de resumo do ano, era a forma como punham no mesmo alinhamento artistas portugueses e músicas portuguesas com sucessos internacionais. Está por lá o Rui Veloso com o Porto Covo, os Heróis do Mar com Fado, o GNR com Efetivamente, também.

Psicopatas.

Vitorino com Joana Rosa. Tem sempre uma canção portuguesa e eu gosto disso. Tem Duran Duran, Paul Simon, tem Paul McCartney, tem Nick Kershaw, tem coisas espetaculares. E depois tem uma coisa. Eu tinha que trazer isto. Tem uma coisa chamada Holiday Rap.

Meu Deus!

De MC Mike G e DJ Sven. Quem são? Ninguém sabe. O que lhes aconteceu? Também não. Sabemos que são neerlandeses e na altura usaram um sample de Holiday, da Madonna, para fazer este Holiday Rap, que é tão como eu quero dizer.

Será que isso foi autorizado?

É tão isto não passa na rádio, que eu tinha que trazer para aqui. E o que é que acontece também com esta canção que eu acho piada? De facto, 86 é um ano muito importante para o rap, porque sai o License to Ill dos Beastie Boys, é o disco de estreia dos Beastie Boys. De alguma forma, a modernidade estava também com um género que estava a despontar em 1986 e aqui fica esta Holiday Rap a lembrar aquelas tardes em salas com alcatifa.

Com alcatifa.

E aquela aparelhagem hi-fi que havia lá por casa, onde púnhamos a rodar o disco Jackpot 86.

My name is MC Sven and I'm also a DJ. I didn't like the school, so took another way. They like the Mike and G, so I use my voice. As soon the body goes, it's the big Rolls-Royce. That's right. My name is Mike and G. I use the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. A globe in this world started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just play. We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We're going to London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We're going to London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam.

Não, só por esta parte, Tiago Pereira. Desculpa lá. Estavas a abanar a cabeça. Não digas mal disso.

A propósito deste tipo de composição, em 1986 é o mesmo ano em que sai o "Walk This Way", juntando os Run DMC aos Aerosmith.

Rick Rubin ali também a produzir o "License to Ill" dos Beastie Boys.

Comparado com isto.

Estamos em jackpot 86, é a coletânea do ano. Como é que eles se chamam? Espera lá. MC Mike G e DJ Sven. Da Holanda, na altura ainda se dizia Holanda. Da Holanda pra Europa, porque este single, apesar de ter entrado nas paradas em vários países da Europa, inclusive o West Germany, não chegou a lado nenhum nos Estados Unidos, mas no Canadá chegou a nono, que é espetacular também. "Holiday Rap", fomos à coletânea jackpot 86. E agora vamos dar de novo mergulho na música popular portuguesa. Por que trouxeste Dino Meira? "Saudades, Saudades".

Olha, trouxe porque-

É que deste ano podias ter trazido "Azar na Praia" de Nel Monteiro.

Não, sim, porém, o Dino Meira, tudo contemporâneo. O Nel Monteiro obviamente já fazia a sua carreira.

E deixava a roupa na praia.

Sei lá, o José Malhoa e o Marco Paulo já era uma estrela há muito tempo. Se quiserem chamar-lhe a canção popular portuguesa, ainda não era música pimba.

Não, isto era um artista de cassete.

Porque pra isso foi preciso fazer a transição pros anos 90, foi preciso apimentar as letras. Daí veio o pimba, sobretudo da canção do Emanuel. Foi preciso o circuito tornar-se mainstream, sobretudo graças à televisão, com programas como o Big Show SIC e o Made in Portugal. Mas Dino Meira já cá andava há algum tempo, já ia amealhando sucesso atrás de sucesso, tinha muita fama nas comunidades portuguesas fora do país, dos imigrantes, ele próprio foi imigrante. Havia de lançar, se calhar, os seus maiores sucessos, "O Meu Querido Mês de Agosto" e o "Voltei" no ano em que morre, em 93. Mas em 86 lança um álbum que tem o melhor título de sempre, que é "Saudades Verão 1986". Ele estava a explicar ao que vinha. Parece-me que esta canção é fundamental também pra perceber o país em 1986. E a canção chama-se "Saudades, Saudades" e diz: "Saudades, saudades do sol e do mar e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar".

Saudades, saudades do sol e do mar. E deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Say goodbye. Já cheira a rosmaninho, goodbye. Tenho alguém à minha espera, não estou mais sozinho, goodbye. Já vejo os mais verdes pinhais, vejo a casa dos meus pais, o meu cantinho. Saudades, saudades de amor e carinho. Saudades, saudades do sol e do mar. E deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Saudades, saudades do sol e do mar. E deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. E adieu. Amores que foram meus, adieu. Sou alguém que vem de longe pra não mais dizer adeus, adieu. Se uma andorinha vai e vem, eu já voltei também, não me perdi. Saudades, saudades, nunca te esqueci. Saudades, saudades do sol e do mar. E deste céu azul que enfeitiça o meu olhar E de um beijo de amor. Saudades, saudades do sol e do mar. E deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes.

Eu acho isto uma grande canção pop, porque tem muitas coisas para analisar.

Pois é. Eles agora repetem o refrão, já não sei quantas vezes.

"Saudades, saudades".

É muito repetido, agora até ao fim. E Dino Meira foi fundamental para abrir espaço para uma série de outros compositores e intérpretes que lhe seguiram o espaço e a escola. Esta forma de cantar, esta forma de colocar a estrutura na canção e de, em estúdio, com poucos recursos, dar aquele toquezinho, aqueles arpejos que são tradicional português.

Sim, era isso que eu ia dizer.

Estás a ver? Aquele toque.

A canção tem uma melodia que a determinada altura parece pop, até moderna, podia ser uma canção pop bem moderna, mas depois tem aqueles .

Eu também escolhi isto porque eu lembro-me perfeitamente. Nesta altura.

Em Portugal.

No carro dos meus pais, eram estas cassetes que lá estavam.

Claro que sim.

Não era os Rádio Macau.

Exato, foi mais tarde.

Esquece lá isso.

Sabes que cassetes que se ouviam muito lá em casa também eram as do Carlos Paião. Até porque eu acho que a voz do Carlos Paião remete-me logo para os anos 80. Há qualquer coisa ali no timbre dele que eu acho que é especial. E ele grita essa década. Em 1986, ele lança duas canções, uma chamada "Cegonhas" e esta "Lá Longe, Senhora". A propósito também do que cantava Dino Meira, o Carlos Paião também entra nesta coisa, aqui nesta canção do "Lá Longe, Senhora", de olhar para o Portugal profundo, o Portugal do interior, as saudades que temos da terra-mãe, dos avós, dos próprios pais. E é uma história que se calhar se pode relacionar também com "1986: A Eleição Mais Louca de Sempre". As campanhas eleitorais não percorriam o país que se calhar hoje percorrem, mas já iam a alguns sítios. Ia iam à Marinha Grande levar uns sopapos, como se sabe.

E não percorriam grande parte, até porque não era possível, porque para isso demoravam semanas. Hoje, certo, há uns quantos problemas no país, há umas quantas questões por resolver, mas em 1986 este país era completamente diferente.

"Lá Longe, Senhora" foi a escolha para fechar o "Isto Não Passa na Rádio" esta semana dedicado ao novo podcast plus do Observador, "1986: A Eleição Mais Louca de Sempre". Um abraço, Tiago.

Até para a semana.

Senhora da minha fé, sabes como é ter recordações. Quantas vezes te chamei, quantas te rezei minhas orações. Quero ver a minha terra, senhora. Para ver a minha gente sonhar. Senhora da minha luz, a que me conduz onde posso ir. Cada dia aqui me tens, cada dia vens ouvir-me pedir. Quero ver a minha terra, senhora. Para ver a minha gente sorrir. É bonita a minha terra e agora ai agora. Esconder esta saudade é mentir. E lá longe, lá longe, senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora. E dói muito partir sem voltar. De tão longe viemos embora. E dói muito partir sem voltar. Ai, ai, ai. Senhora da minha esperança que não se cansa de me dizer. Que sonhar só tem valor onde houver amor para se viver. Quero ver a minha terra, senhora. Para ver a minha gente crescer. É bonita a minha terra e agora ai agora. Conhecer esta saudade é morrer. E lá longe, lá longe, senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora. E dói muito partir sem voltar. De tão longe viemos embora. E dói muito partir sem voltar. E lá longe, lá longe, senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora. E dói muito partir sem voltar. E lá longe, lá longe, senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora. E dói muito partir sem voltar. E dói muito partir sem voltar. Lá longe, lá longe, senhora. Lá longe, lá longe, senhora. Lá longe, lá longe, senhora. Lá longe, lá longe, senhora. Lá longe, lá longe, senhora. Lá longe, lá longe, senhora.