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É altura de regressarmos ao Minuto 90 com o João Lourenço. João, boa noite mais uma vez.

Boa noite.

Há pouco, antes das notícias das 10:00 falamos principalmente Noruega-França. Demos também os destaques dessa partida. Ao mesmo tempo chegou Senegal-Iraque.

Com mais ou menos nove minutos de atraso.

Exatamente, muitos minutos de compensação. Vamos também ter tempo para falar dos destaques deste jogo.

Sim, e podemos começar já com a pérola. Eu vou dar Papé Gueye. Creio que é a primeira pérola que eu dou de um atleta que salta do banco. Normalmente é sempre o joker que mexe com a partida, com o resultado da mesma, mas desta vez tem que ser mesmo Papé Gueye, o médio de 27 anos dos quadros do Villarreal. Foram dois grandes gols, o primeiro de realçar e creio que vai correr mundo nas redes sociais, um remate seco, forte, proveniente da meia-direita da defesa do Iraque, surpreende o guarda-rede, surpreende quem estava nas bancadas, certamente.

Sem dúvida.

E fica esta nota. Há ainda a assistência para outro grande gol da partida, o último, neste caso do Senegal, por isso dois gols, uma assistência em mais ou menos 30, 35 minutos, não há outra alternativa.

Tem que ser a pérola.

Exatamente, tem que ser mesmo a pérola.

Vamos passar ao herói improvável que apareceu, ou seja, o nosso joker.

Eu vou dar, neste caso, não tão improvável, mas acima de tudo alguém que tem vindo a ganhar bastante destaque na formação do Senegal. Sabemos que a grande referência é Sadio Mané, mas aparece Ismaïla Sarr, que até à data desta partida tinha sido o melhor marcador e continua a ser, neste momento, o melhor marcador desta seleção do Senegal. Leva três gols neste momento, também teve uma assistência, contribuiu bastante para a dinâmica ofensiva desta formação do Senegal, treinada neste caso pelo Pape Thiaw, o seneguelês de 45 anos, já leva esta seleção africana desde 2024. Vai certamente poder surpreender algumas das equipas que vão estar nos 16 avos de final, e muito por causa deste Ismaïla Sarr, muita segurança, muita objetividade na frente de ataque, e dar conta também, e isso vai do Crystal Palace, dizer que esteve nessa conquista europeia por parte do Crystal Palace, que foi com a France League que teve nessa conquista e por isso é uma boa temporada que está a finalizar agora com bons números do Ismaïla Sarr.

Vamos passar à sentença. O que é que fica do jogo para o futuro?

Fica acima de tudo duas coisas. A primeira é que o Senegal, como já referi, pode causar algumas dores de cabeça para as equipas que estão nos 16 avos final. Para além de Sadio Mané, já apontamos aqui Papé Gueye, já apontamos Ismaïla Sarr, podemos também ir ao próprio Abdoulaye Sakho, o central que marcou o primeiro gol, apesar do gol ter sido atribuído pela FIFA ao Maid Diarra. Um conjunto de jogadores que está nas principais ligas europeias, que deve ter essa experiência, esse conhecimento de estar nos maiores palcos do futebol mundial e por isso ter uma seleção que poderá fazer esses estragos, causar essas dores de cabeça, apesar de apenas ter somado os três pontos, não ter feito uma exibição muito conseguida tanto com a França quanto com a Noruega. Por isso, pode-se aqui pensar que contra equipas de maior qualidade pode não causar essas dificuldades, mas creio que não só esta passagem como quinto melhor terceiro classificado, mas acima de tudo pelo volume do resultado, pode causar problemas. Uma nota apenas, ainda parte da sentença, a Escócia com este resultado está fora do Campeonato do Mundo. É uma Escócia que tinha trazido bom futebol no grupo a que pertencia, teve esse resultado pesado frente à seleção do Brasil. Ficam a penar os bares norte-americanos que não vão ter os adeptos da Escócia.

Exato, eles tinham acabado com o estoque de cerveja.

Foi.

Agora pronto.

Sobram os ingleses, não sabemos se podemos fazer esses estragos todos.

Vamos ver se vão dar conta do recado. Não sei.

Mas pronto, como os adeptos escoceses dizem: "No Scotland, no party." A festa vai continuar, mas a Escócia vai mais cedo para casa.

Exatamente. João, para fechar, temos ainda a mentira, o que aconteceu e não deveria ter acontecido, ou então podemos dizer mesmo o vilão desta partida.

É o Iraque, que apenas teve um gol neste campeonato do mundo em três jogos, exibições muito fracas tanto frente ao Senegal, pelo volume do resultado, frente à Noruega e frente à França. Uma seleção muito descoordenada, falta de concentração, poucas ligações no jogo. Creio que não estavam nela nestas três partidas do Campeonato do Mundo. Não há vagas para toda a gente na próxima fase. Certamente não haveria para o Iraque, porque não demonstrou futebol para isso.

Muito bem, João Lourenço, com esta edição do Minuto 90. Fica brevemente disponível em podcast. Nós aqui na Rádio Observador temos mais Minutos 90 ao longo da noite. O próximo é já por volta ali das 14h50. Acompanhamos Cabo Verde-Arábia Saudita e também Uruguai-Espanha. João, obrigada.

Até já.