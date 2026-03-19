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Momentos de glória. O futebol nacional está fortíssimo. Ontem foi o Braga.

Descansa.

Ontem foi o Braga a seguir em frente na Liga Europa. Hoje joga o Porto. Mas o que fez furor nas capas dos jornais em todo o mundo foi mesmo a noite de glória do Sporting. E se há coisa que eu admirei foi o fôlego que é preciso ter pra fazer isto.

Goool! Sporting! De primeira! Estilo raquete! Remate ao poste mais próximo de Maxi Araújo. A bola passa entre o guarda-redes e o poste. Com esse olhirinho, é um gol que provoca arrepio. Tem o leão tatuado no braço. O Maxi marcou um golaço. É golaço de Maxi! Super Maxi! Toma logo e é fresquinho. Quatro a zero.

Bem.

Foi ao INEM, não.

João Ricardo Pateiro, eu não sei se é seguro festejar assim, que o coração pode não aguentar.

Não, é isso.

Uma vez em 90 minutos pode ser. Agora, cinco...

Agora, cinco. Eu digo, o coração pode não aguentar, o coração ou as costelas.

Vi que quando foi o último gol do Nél, o cinco zero, vi que foi bastante-

Dei cabo de uma costela.

Era isso que eu ia perguntar, se ficou bem, porque foi bastante efusivo no festejo.

Eu não sei se percebeu bem, mas era o treinador do Sporting, Rui Borges, a dizer que deu cabo de uma costela durante os festejos.

A costela de Adão.

Paulo, o próximo áudio, se fecharmos os olhos, parece que te estou a ouvir.

Por isso é que eu sou solteiro, derivado ao amor que tenho.

Por quê? O seu coração não tem espaço pra mais ninguém, a não ser Sporting?

Mas é zero mesmo.

Está a falar sério, meu amigo?

Tenho oito filhos. Oito.

Zero.

Zero mulheres. Nada. O amor é o Sporting. E faço filhos pro Sporting não acabar.

Pra ter mais adeptos.

Oito leões.

Carla Bruno, não parecia. Não parecia o Paulo.

O cara chapado e o seu amor pelo futebol e a sua dedicação.

Revolto-me muito disso.

Paulo, isto não é marcação cerrada, pelo menos não é.

Provado em contrário, eu sou inocente. Isso não passa de uma reportagem de uma situação midiática que foi encomendada. Isto também está no áudio, em que eu confrontei exatamente o senhor vice-presidente Gonçalo Reis, e ele sabe, e não me pode desmentir, porque felizmente alguém fez esse áudio e me fez chegar, em que eu lhe digo que ele sabe exatamente que o senhor ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a mui ilustre doutora Rita Garcia Pereira, advogada e ex-namorada do Bruno Mascarenhas, ligaram para a Câmara Municipal de Lisboa, quando eu fui nomeada, pra me exonerarem de imediato. Isto é uma perseguição cerrada que não é de agora, já vem há muito tempo. E as pessoas sabem disso.

Portanto, não é a ti, Paulo. É uma falha da "live more" ou "life more".

Até porque este assunto mete namorada atual e ex-namorada. A nota não se mete nisso.

Isto é importante pronunciarmos bem o nome, porque às vezes há confusões que são desnecessárias.

Tu sabes que agora há um relatório que diz que o Khamenei é gay.

O Khamenei é gay?

É. Khamenei.

Mas um relatório de quem?

Da CIA, pá. Dos americanos.

Mas ouve lá, pá. Por que a CIA está a investigar o Khamenei?

Porque o rapaz é o novo líder.

Novo líder do quê? Do fado?

Não, do Irão, pá.

Ah, o aiatolha.

O aiatolha Khamenei.

Isto é o Eduardo Madeira e o Gelo.

E o Gelo, claro.

Já que se falou do Khamenei e não do Khamenei, ou melhor, do Khamenei e não do Khamenei, mas falou-se dele e do fado. O Isaltino Moraes diz que tenta ser a voz de Oeiras. E por causa disso, a RFI é um desafio.

Vai começar a ouvir aí nos seus fones, "My Way" do Frank Sinatra. Depois o Frank vai se calar, fica só o Isaltino, e depois vamos ver se quando o Frank voltar, se o Isaltino ainda tá no ritmo certo.

And now, the end is near. And so, I face the final curtain.

Agora é quem?

E agora.

My friend, you might be clear. The sky is blue. My days have been so uncertain. I went and more, much more than this. I did it.

Perfeito. Um aplauso.

Acertou.

The voice.

É como há bocado, tu fechavas os olhos.

Não, eu tive dificuldade em perceber onde é que acabava o Frank Sinatra e começava o Isaltino.