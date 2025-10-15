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Não se fala de outra coisa, do fim de uma era que marcou gerações e que é também mais uma prova da mudança nos gostos e nos hábitos de consumo de música e dos telediscos.

Dos telediscos. E como nós estamos todos a ficar velhos.

Pois estamos. Depois de 44 anos de transmissão, os canais de música da MTV vão ser desativados na Europa até dia 31 de dezembro. É uma das medidas da Paramount Global para reduzir custos.

Já tinham morrido há muito, de acordo com o conceito inicial.

Já eram reality shows.

Eram muitos reality shows, já há muitos anos.

E muito prega, alguns.

Alguns. Cinco dos vários canais da MTV vão ser retirados do ar: MTV Music, MTV 80's, 90's, Club MTV e MTV Life. A operação começa no Reino Unido e na Irlanda, depois estende-se a outros países da Europa, como França, Alemanha, Áustria, Polónia e Hungria, até atravessar o outro lado do oceano e chegar ao Brasil e à Austrália. A descida das audiências, mas também a mudança dos hábitos dos espectadores, que passaram a preferir as redes sociais e o streaming, podem também estar na origem desta decisão de encerrar os canais de televisão. Foi lançada em 1981. A MTV transformou completamente a forma como o mundo consumia música ao transmitir os telediscos 24 horas por dia e rapidamente passou a ser uma plataforma indispensável, não só para os artistas, mas também para os fãs. O primeiro videoclipe a ser transmitido pela MTV foi: "Video killed the radio star", dos Buggles.

Olha, mas a rádio sobreviveu.

É verdade, foi uma coisa simbólica. Na altura, ter um videoclipe, um teledisco na MTV, era o sonho de qualquer artista que sonhava com uma carreira de sucesso, tanto nos Estados Unidos como no exterior. Estrelas como Madonna, Michael Jackson, os Guns N' Roses viram as suas músicas alcançarem milhões de pessoas graças à visibilidade proporcionada pela MTV, que revolucionou para sempre a promoção e o consumo musical. Além disso, a MTV ficou marcada por programas de sucesso como o "MTV Unplugged".

De onde aconteceram álbuns fantásticos.

Sim, a atuação memorável dos Nirvana em 93, um episódio transmitido depois em 94, após a morte de Kurt Cobain. Mas é mais uma coisa pra juntarmos ao: "No meu tempo, havia um canal TV que passava telediscos 24 horas".

E toda gente: "Hã? O quê?"

Mas é o fim de uma era.

E hoje dizemos telediscos e os miúdos dizem: "Tele o quê?"

É o fim de uma era, claramente.

Completamente.

Quantas horas eu não vi de TV.

Sim, e há quanto tempo que não vias?

Há muito tempo que eu não via.

E quando, por acaso, passávamos por lá, era uma tristeza. Passávamos pelo que já tinha sido.

Eu há não muito pouco tempo ainda punha na MTV 80's. A gente punha aquilo agora enquanto estava a cozinhar.

Música de fundo.

Acho que a primeira mudança até foi quando apareceu o VH1 e começou a haver alguma transferência pro VH1, porque era mais a nossa onda.

Era mais, é verdade.

E a MTV depois mudou mesmo o registo.

Mas não sei se esses canais, como o VH1, não se vão por arrasto também.

E estão muito segmentados agora, a quantidade de canais de música. Muita segmentação musical.

Lá se vai o nosso tempo.

É verdade, já estamos na fase do Amazon. Esse não acaba, esse é intemporal.

Muito bem. Vamos espreitar aqui as eleições autárquicas. Houve quatro freguesias onde houve um empate. Acontece, lá está.

Vai a prolongamento.

Pode ir a prolongamento. E de facto, é o que aparece no site oficial do Ministério da Administração Interna, de apuramento de resultados. A frase é esta: "Ocorreu um empate, não foi eleito o presidente." Aconteceu em quatro freguesias no país, na freguesia de Arcas, por exemplo, no Conselho de Mercê de Cavaleiros, distrito de Bragança. Um empate exatamente a 100 votos para a coligação PSD/CDS e outros 100 para o PS. O mesmo em Vila Marim, Vila Real, o empate precisamente entre as mesmas forças, a AD, se quisermos, e o PS, aqui a 542 votos. Em Lamoso, no Conselho de Passos de Fiqueira, o movimento independente por Lamoso Humilde teve 397 votos, exatamente os mesmos da coligação PSD/CDS, e o PSD volta a empatar em Lara, no Conselho de Monção, Viana do Castelo, e empata, neste caso, 85 votos com o movimento Juntos por Lara. O PSD sempre envolvido aqui nos empates. Nestes sítios no norte são muito empates aqui do PSD. O que se faz nestes casos em que não sai a eleição à primeira? Há aqui duas fases. A Comissão Nacional de Eleições esclarece que, numa primeira fase, tenta-se esclarecer estes empates através da Assembleia de Apuramento Geral, que se realizou ontem. Vamos saber o que é que, nestes casos, esta assembleia decidiu. Esta assembleia verifica os votos considerados nulos. Pode haver algum deles, por decisão da Comissão Nacional de Eleições, que seja desanulado, não que seja considerado nulo e possa ser atribuído ou atribuível a uma destas candidaturas. Se assim for, o empate está desfeito e desempata-se a eleição. Portanto, através da verificação de votos nulos para ver se há algum recuperável. Se não for esse o caso, e se depois desta assembleia geral de apuramento de resultados, que é local, continuar o empate, o que acontece é que se repete a eleição. E aqui as regras dizem, a lei diz que se repete até ao 14º dia contado do dia das eleições, ou seja, duas semanas depois realiza-se a eleição, é fixada uma nova data no primeiro ou segundo domingo, então para a escolha do presidente da junta, e esta data é fixada, se é no primeiro domingo ou no segundo domingo depois da eleição, é fixada pelo presidente da Junta de Freguesia ainda em funções. Portanto, é o que vai acontecer, provavelmente. Vamos ver se não há desempate aqui na contagem por pênaltis em Vila Marim.

Podia ser.

Moeda ao ar, sei lá, métodos democráticos.

Moedas ao ar.

Moedas ao ar. Cara ou coroa, cada um escolhe. Há entre dois. A Maria João está a sair.

Estou a morrer por causa do Bruno. Quando é que estás em moedas ao ar e riu-se. É sempre a Maria João. Fogo, então!

Moedas ao ar.

No outro dia houve moedas ao ar. Moedas de chocolate ao ar.

Isso é que era.

Podia ser.

Agora vamos visualizar isso. Carlos Moedas levado para estas freguesias e um grupo de pessoas a atirá-lo ao ar.

Da forma como ele caía, evitava.

Não, vocês não estavam a cair.

O Carlos Moedas já nos disse aqui que nos ouve a esta hora. Vocês tenham cuidado com o tal. É atirado ao ar, mas depois é recepcionado com muito carinho.

Sim. Queda amortecida.

Em Vila Marim, Lara, Lamoso e Arcas preparem as cantinhas que provavelmente vão votar outra vez pra Junta de Freguesia.