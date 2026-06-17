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Vamos às notícias. Começa agora o Jornal das 11, edição da jornalista Laura Figueiredo. Laura, começamos com uma notícia de última hora. Os Estados Unidos e o Irão já assinaram o memorando de entendimento para pôr fim à guerra. O acordo já entrou em vigor.

A assinatura foi digital, tal como já tinha acontecido no domingo. Segundo adianta o jornal Axios, Donald Trump assinou o memorando de entendimento durante o jantar no Palácio de Versalhes, a convite do presidente francês Emmanuel Macron, na sequência do G7, que terminou hoje em França. Às agências internacionais, a Casa Branca também confirma a assinatura do memorando de entendimento com o Irão. Também a agência de notícias iraniana Tasnim confirma esta assinatura digital e entrada em vigor do documento. Entretanto, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão não confirma o encontro com a delegação norte-americana, que teria lugar na Suíça na sexta-feira. Esmael Baghaei diz que a decisão será tomada nas próximas horas.

E esta tarde foram oficialmente conhecidos os 14 pontos que constam no memorando entre os Estados Unidos e o Irão.

O entendimento prevê um cessar-fogo e a abertura de negociações sobre questões estratégicas, incluindo o programa nuclear iraniano. O documento foi divulgado esta tarde aos jornalistas presentes na conferência de imprensa do presidente norte-americano, na Cimeira do G7, em França. António José Soares.

Os Estados Unidos, Irão e seus aliados na guerra atual declaram a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. Washington e Teerão comprometem-se ainda a respeitar a soberania e integridade territorial de ambas as partes. Após a assinatura, os Estados Unidos da América vão dar início ao levantamento do bloqueio naval, que deve estar concluído no prazo de 30 dias, e comprometem-se também a retirar as suas forças das proximidades da República Islâmica no prazo de 30 dias após o acordo final. Já o Irão deverá garantir a passagem segura de navios comerciais sem quaisquer custos, desde o Golfo Pérsico até ao mar de Omã, e vice-versa. Washington, juntamente com parceiros regionais, vai também desenvolver um plano de pelo menos 300 mil milhões de dólares para a reconstrução e desenvolvimento econômico do Irão e compromete-se a terminar todos os tipos de sanções contra Teerão. Quanto à questão nuclear, a República Islâmica afirma que não vai adquirir nem desenvolver armas nucleares. E já sobre o material enriquecido existente, vai ser acordado um mecanismo que terá como metodologia mínima a sua diluição nas próprias instalações, sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. Os Estados Unidos da América comprometem-se a emitir isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano e produtos derivados, bem como para todos os serviços associados, e a descongelar totalmente para utilização os fundos e ativos do Irão. Ambas as partes acordam ainda iniciar negociações após a assinatura do entendimento. Vai ser também estabelecido um mecanismo para monitorizar e implementar de forma bem-sucedida o memorando e o cumprimento futuro do acordo final, acordo esse que vai ser endossado por uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Jornalista António José Soares, com o resumo dos 14 pontos do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão.

E vamos agora ao desporto. Na estreia do Mundial, Portugal empatou a uma bola com a República Democrática do Congo.

A seleção das Quinas começou o jogo a ganhar, com gol de cabeça de João Neves, logo aos cinco minutos, mas a equipe da África Central acabou por empatar já nos descontos da primeira parte, com gol de Wissa, que apareceu sozinho na área portuguesa, teve apenas de cabecear para o fundo das redes. No final da partida, o selecionador nacional, Roberto Martínez, diz que, apesar do empate, Portugal entrou muito bem no jogo.

É importante perceber que entramos no jogo muito bem. Até o primeiro gol tivemos uma profundidade e chegamos ao último terço muito bem. O gol do Congo chega só no momento mais difícil para nós, mas acho que reagimos bem. A atitude dos jogadores foi extraordinária. Nós precisamos avaliar muito bem e crescer. Não perdemos um jogo, temos um ponto, temos mais dois jogos e a ideia é: se nós queremos chegar longe na competição, jogos como hoje que possa ser o momento para chegar ao nível que precisamos dentro do mundial.

Roberto Martínez, em declarações à Sport TV. Já João Neves, marcador do único gol português, diz que o Congo veio fazer o jogo, que já era esperado.

Acho que o Congo demonstrou um jogo muito típico do Congo, desde o início até o fim, não mudaram as suas ideias de jogo. Infelizmente pra nós, o gol que eles fizeram foi fruto de um esquema tático. Nós trabalhamos diariamente sobre isso e por isso ainda é mais difícil pra nós digerir esse tipo de gols, mas sabemos que contra estas equipes que vão ter, se calhar, uma, duas, no máximo três oportunidades por jogo, eles vão aproveitar estes esquemas táticos para nos criar dano e fizeram. Não é que a gente esteve mal, mas há sempre coisas a melhorar. Acho que o próximo jogo será um jogo mais bem conseguido.

João Neves, em declarações à Sport TV, no final do jogo Portugal-Congo. Entretanto, também Cristiano Ronaldo reagiu a este primeiro jogo da seleção portuguesa. No Instagram, o capitão da equipe admitiu que, estou a citar: "Não era este o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo". Com este empate, Portugal fica com um ponto no grupo K. Falta ainda saber o resultado do Colômbia-Uzbequistão, que é jogado esta madrugada, às 3h. Seleção portuguesa volta depois a entrar em campo dia 23 de junho, às 18h, frente à Uzbequistão.

Entretanto, Laura, terminou há pouco o jogo entre Inglaterra e Croácia, 4x2 para a seleção inglesa.

A acompanhar este jogo esteve o jornalista Martim Madeira. Martim, boa noite. O que é que destacas desta partida?

Boa noite. Destaco que foi uma total antítese do jogo de Portugal. Não foi um aborrecimento, foi um jogo bastante mexido, 4x2, muitos gols, seis gols, e um jogo muito equilibrado. A Croácia, apesar de ter sofrido quatro gols, esteve sempre a causar pressão e a pôr pressão. A Inglaterra ainda conseguiu fazer dois gols, ainda conseguiu empatar o jogo, mas não foi suficiente. A Inglaterra depois na segunda parte acaba mesmo por entrar muito melhor do que a Croácia e acaba por sentenciar o jogo Com o golo de Jude Bellingham logo ao início da segunda parte. Também a destacar, o melhor jogador da partida foi mesmo Harry Kane, que fez um jogaço. O avançado inglês carregou a Inglaterra um pouco às costas neste jogo. E do lado da Croácia, apesar do guarda-redes ter sofrido quatro gols, dizer que fez uma excelente exibição. Se não fosse Livakovic, a Croácia se calhar teria sofrido cinco, seis, sete. Mas fez uma grande partida. No fundo, o que se retira deste jogo é que a Inglaterra está praticamente qualificada já para as próximas fases. A Croácia era a única equipa que poderia fazer frente a esta equipa inglesa e acho que o Gana e o Panamá não fazem. Portanto, Inglaterra já está nas próximas fases.

Jornalista Martim Madeira, com o resumo do jogo Inglaterra e Croácia.

E agora na atualidade nacional, no Parlamento, o debate quinzenal desta tarde acabou por ser uma antecâmara da discussão da reforma laboral marcada para amanhã.

As mudanças à lei do trabalho vão ser discutidas amanhã no Parlamento, sem o primeiro-ministro. Por isso, a oposição aproveitou hoje para colocar em cima da mesa as críticas e as condições para negociar. Poucas horas da estreia da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo, foram muitas as metáforas sobre o futebol numa discussão, Miguel Viterbo Dias, em que apesar de ainda haver caminho para fazer, tardam em surgir aproximações.

Só faltaram os calções e as chuteiras.

Tive a ocasião de me despedir dos nossos heróis do mar, transmitindo o apoio de todos. Para ganhar, é preciso ousar e fazer. Esta é também a mentalidade que vos proponho.

Debate marcado por alegorias futebolísticas, com André Ventura a repetir, agora em público, as exigências que fez em privado a Luís Montenegro.

Se o governo está ou não disponível para corrigir coisas em áreas fundamentais. Cito: amamentação. Nós não podemos tirar direitos a quem amamenta. Se está disponível para valorizar quem trabalha por turnos.

O primeiro-ministro está disponível para negociar, mas avisa que primeiro é preciso viabilizar a proposta.

Só teremos oportunidade de fazer essa aproximação, esse diálogo e de sermos consequentes com ele se este instrumento for viabilizado na Assembleia da República.

O PS colocou três deputados a falar antes de José Luís Carneiro rematar assim:

Para quem prometia jogar a Ronaldo, senhor primeiro-ministro, eu espero que o Ronaldo jogue melhor no Mundial, porque senão será mesmo uma desgraça.

O líder do PS está desiludido com o governo na resposta ao aumento do custo de vida, na saúde e na habitação, mas perante intervenções de Mendonça Mendes, Vieira da Silva e Luís Testa, Montenegro respondeu.

A equipa continua a rodar e os gols na própria baliza também.

Já Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, também pediu uma garantia ao primeiro-ministro.

Vai ou não vai ceder ao Chega na baixa da idade da reforma?

Sabe que nós não defendemos essa proposta.

A dúvida sobre a proposta do Chega. À esquerda, Rui Tavares respondeu ao desafio de Montenegro para negociar a reforma laboral pedindo propostas concretas e Paulo Raimundo ouviu o chefe do governo colar André Ventura em iniciativas do PCP.

É o mais socialista dos deputados do Chega, mas ele às vezes até tem um travo comunista. O que é que junta o senhor deputado André Ventura ao senhor deputado Paulo Raimundo? Acharem que é possível fazer tudo e dar tudo a todos ao mesmo tempo.

Um debate quinzenal apressado pela estreia da seleção portuguesa.

Miguel Viterbo Dias e o resumo do debate quinzenal desta tarde. O debate sobre a reforma laboral arranca amanhã, às 14h, no Parlamento.

E agora, 11 minutos para as 11h, vamos ao habitual espaço de informação local. Laura.

Começamos por Lisboa. A Câmara Municipal aprovou hoje um novo concurso para habitação de renda acessível para jovens, no âmbito do programa De Volta ao Bairro. A autarquia disponibiliza 25 habitações de um total de cerca de 700 previstas para o regresso dos jovens aos bairros históricos da cidade. O novo concurso destina-se a jovens em início de vida ativa. Os candidatos e todos os elementos do respetivo agregado habitacional devem ter até 35 anos à data da submissão da candidatura. No Barreiro, amanhã o abastecimento de água vai ser interrompido na zona do Barreiro Velho. A interrupção tem início pelas 14h, o serviço deve ser restabelecido por volta das 18h. A suspensão do abastecimento deve-se a obras de ligação de novos ramais de água na Rua Miguel Bombarda. Em Vila Nova de Famalicão, já estão abertas as inscrições para mais uma edição do programa de voluntariado Sou Mais Voluntário. O projeto destina-se a jovens entre os 18 e os 25 anos que residam ou estudem no Conselho. As candidaturas estão abertas de 7 de junho a 30 de agosto e podem ser feitas através do portal da Juventude de Famalicão. A vila de Vale de Santarém acolhe no início de julho o primeiro Festival de Jazz e Blues. A iniciativa é da Associação Cultural do Vale de Santarém, Identidade e Memória. Acontece entre 10 e 12 de julho. Ao palco do Jardim Público vão subir, ao longo dos três dias, quatro grupos de jazz e um grupo de blues. Em São João da Madeira começam amanhã as festas da cidade com as tradicionais marchas populares na Avenida da Liberdade. Os grupos começam a descer a avenida às 19h30. Vai haver, por isso, constrangimentos na circulação do trânsito, nomeadamente no Lugar da Ponte e também no troço da Avenida da Liberdade, paralelo ao Jardim Municipal. Também amanhã, mas em Ourém, arranca a Feira Ourém. Nininho Vaz Maia, Plutônio e Toy são alguns dos nomes que vão animar a festa. A principal novidade deste ano é a entrada gratuita.

E é o ponto final no Jornal das Onze, edição da jornalista Laura Figueiredo. Já de regresso às 11h30. Até já.

Até já.